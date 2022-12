(INTERVIU) Christian Rainer, redactor șef Profil (Austria): „România și Bulgaria sunt victime ale acestei politici austriece care nu se bazează pe argumente factuale”

Austria nu își va schimba votul, iar în acest moment nu mai există spațiu de negociere pentru aderarea României la spațiul Schengen, este de părere Christian Rainer, redactor-șef al cotidianului austriac Profil. Într-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță, jurnalistul austriac a vorbit despre lipsa unor argumente specifice în decizia Austriei față de perspectivele unui acces al României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație. El a precizat că poziția tardivă exprimată de autoritățile de la Viena are la bază rațiuni de politică internă și de probleme asociate migrației ilegale, iar țara noastră este o victimă a unui joc politic lansat de principalul partid de guvernământ.

Lucian Bălănuță: Astăzi am primit un răspuns de la Minsiterul de Interne din Austria, legat de perspectivele României de aderare la spațiul Schengen, în care se afirmă că Austria dorește „să amâne votul pentru aderare și, de asemenea, că joi nu va exista un răspuns favorabil.” Mai există loc de negocieri?

Christian Rainer: Cred că nu mai există loc de negocieri. În Austria suntem surprinși de această evoluție. A existat o oscilație constantă între un răspuns pozitiv și unul negativ. Publicația Profil la care lucrez l-a intervievat pe Ministrul Afacerilor Interne, Gerhard Karner, care a precizat că Bulgaria și România nu vor primi un răspuns favorabil, ci doar Croația. Din discursul cancelarului (n.r. austriac) de zilele trecute, părea că votul pentru România ar putea fi unul pozitiv. Cu toate acestea, astăzi, am ascultat un interviu al Ministrului Afacerilor Europene, Karoline Edtstadler, care spunea, citez, „că va exista un veto și că nu există loc de negocieri în acest moment.” Deci, cred că aceasta este poziția oficială a Austriei legată de votul de joi.

Lucian Bălănuță: De ce și-a exprimat Austria poziția atât de târziu în legătură cu această chestiune?

Christian Rainer: Este o întrebare foarte bună. Răspunsul? Pentru că nu e o întrebare care se bazează pe fapte concrete. Există două motive: unul este superficial. Avem Partidul Popular Austriac, care este majoritar în Guvern. Ei au multe probleme din cauza faptului că și-au schimbat cancelarul acum în jur de un an. Sebastian Kurtz, cancelarul precedent, era foarte ferm în legătură cu migrația. Această politică a lui reprezenta unul din motivele succesului său (n.r. politic). Acum, Partidul Popular încearcă să continuie această politică. Trebuie precizat că avem multe probleme legate de migrație în Austria. Partidul încearcă să aducă această problemă sub control. În al doilea rând, ei au dreptate – Schengen nu funcționează în Europa. În jur de 75% din persoanele care solicită azil în Austria nu au fost vreodată luați în evidență în alte țări, deși acest lucru ar trebui să se întâmple, pentru că nu avem granițe cu țări non-Schengen. Deci Schengen nu funcționează, asta e drept. Cred că Austria folosește, măcar pentru o scurtă perioadă de timp, acest veto ca o armă sau ca o pârghie pentru a găsi soluții diferite. Deci, după cum am zis, sunt două motive: în primul rând, Austria are dreptate, Schengen nu funcționează și este stupid că Austria are acest număr mare de persoane care caută azil aici, pentru că nu există granițe externe. În al doilea rând, există problematica politicii interne a Austriei și a Guvernului acesteia, un guvern care nu are parte de sprijinul populației.

Lucian Bălănuță: Legat de datele asociate cu migrația ilegală, România argumentează că o parte foarte mică, mai puțin de 3% din migranții care aplică pentru azil în Austria, ar fi trecut prin țara noastră. De ce este văzută România ca reprezentând o problemă majoră în această chestiune?

Christian Rainer: Pot doar să aprob ceea ce ați spus. Majoritatea jurnaliștilor din Austria ar fi de acord. Au existat situații în publicații din Austria care citau aceleași date pe care le-ați menționat și dvs. Nici românii și nici bulgarii nu reprezintă o problemă. Putem vedea cu toții că v-ați ocupat cu atenție și ați securizat granițele, Frontex funcționează. Totuși, după cum am spus, motivul nu este acest procentaj mic de imigranți care cer azil în Austria, ci este unul foarte diferit. De aceea este un motiv ilogic, care nu se bazează pe realitate. Motivul se regăsește în politica internă a Austriei, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe politica europeană, în general. Mă tem că România și Bulgaria sunt victime ale acestei politci austriece care nu se bazează pe date concrete.

Lucian Bălănuță: Din punctul de vedere al Austriei ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a rezolva această problemă?

Christian Rainer: Pe termen mediu nu pot spune cât ar dura – poate o lună, poate câțiva ani. Cred că la un moment dat, Austria va ceda, mai mult sau mai puțin. Austria nu este îndeajuns de puternică. Nu este prima dată când Austria încearcă să pună presiune asupra Uniunii Europene. Austria va ceda, mai devreme sau mai târziu, pentru că nu are o puterea de a negocia la fel de mare ca alte țări europene. Din păcate, România și Bulgaria vor trebui să aibă puțină răbdare. Totuși, daca ar fi să ne raportăm la cazuri similare de amenințări cu dreptul de veto, Austria nu insistă prea mult timp și va exista, la un moment dat, un mod prin care UE va reuși să extindă spațiul Schengen până în România.

Un interviu realizat de Lucian Bălănuță

Traducere & tehnoredactare: Anda Pascu