Incendiu de proporții la un bloc de locuințe cu 14 etaje din Valencia

Bilanţul incendiului devastator din Valencia a ajuns la patru morţi şi 14 răniţi.

Identificarea cadavrelor a fost făcută cu ajutorul dronelor, de aceea, pompierii nu exclud ca numărul victimelor să crească.

Focul a izbucnit acum mai bine de 14 ore şi a mistuit două blocuri de locuinţe cu aproape 140 de apartamente şi peste 400 de locatari.

Corespondentul RRA în Spania, Alin Petrică: Incendiul a izbucnit ieri, la ora 17:00, ora locală, de la un apartament de la etajul cinci. Cu o rapiditate extraordinară, a cuprins ambele clădiri, una de 14 etaje, alta de şapte.

-: Vreau să spun că noi aici stăm şi aici e focul. Am rămas aşa, un pic marcată, adică e vorba de multe apartamente, multe familii.

Din fericire, majoritatea oamenilor erau încă la serviciu, iar cea mai mare parte dintre cei rămaşi a reuşit să fugă. Până aproape de înserare, vecinii îngroziţi au fost martorii unor evenimente tragice şi fericite în acelaşi timp. Mulţimea a izbucnit în aplauze atunci când un bărbat şi fata lui au fost salvaţi de pompieri. La numai cinci minute după acest moment, balconul unde au stat adăpostiţi cei doi a fost în totalitate înghiţit de flăcări. A fost activat planul de alertă de dezastru. Un spital de campanie a fost instalat imediat. Sute de pompieri au făcut tot posibilul să ţină focul sub control. De altfel, şase dintre răniţi sunt pompieri. Întregul sistem sanitar al regiunii a intrat, şi el, imediat în stare de alertă, iar vecinii din celelalte blocuri s-au mobilizat şi au adus apă şi mâncare celor afectaţi. Până spre dimineaţă, pompierii au putut intra doar la etajele inferioare. Deocamdată, ancheta nu do o cauză exactă, dar experţii spun că este posibil ca propagarea atât de rapidă şi necontrolabilă să fie cauzată de plăcile care izolau termic blocul. În plus, vântul foarte puternic a înteţit, şi el, flăcările. (Rador/ FOTO: REUTERS/Eva Manez)