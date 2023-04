În Italia, 40.000 de migranţi sunt în pericol de repatriere, dacă şi Camera Deputaţilor de la Roma va fi de acord cu eliminarea protecţiei speciale, după votul pozitiv din Senat.

Aprobarea în Senatul de la Roma a Decretului privind imigraţia a venit după mai multe zile de dezbateri şi de modificări la amendamentul privind înăsprirea protecţiei speciale pentru refugiaţi. În esenţă, permisele speciale vor rămâne, dar va fi eliminată posibilitatea de a le transforma în permise de şedere în scop de muncă, dacă străinul şi-a găsit deja un loc de muncă. Partidele de centru-dreapta de la guvernare consideră că aceste permise trebuie să fie verificate din an în an. În plus, permisele speciale nu mai pot fi eliberate pentru afecţiuni psiho-fizice grave, ci doar pentru boli deosebit de grave, care nu pot fi tratate în mod adecvat în ţara de origine.

Dezastrele naturale din ţările din care provin respectivii migranţi nu vor mai trebui să fie doar grave, ci şi contingente şi excepţionale. Aceasta înseamnă, printre altele, că permisul poate fi reînnoit doar pentru şase luni. Pe lângă înăsprirea protecţiei speciale, decretul prevede crearea de noi centre de primire în întreaga peninsulă, încredinţarea gestionării centrului din Lampedusa către Crucea Roşie şi întărirea transportului maritim al migranţilor.

În schimb, opoziţia consideră că prin aceste modificări va creşte numărul străinilor care lucrează la negru şi, în plus, aminteşte că există riscul ca astfel 40.000 de persoane să fie repatriate, un număr oricum mult prea mare faţă de posibilităţile Italiei, în contextul în care o repatriere costă 1.900 euro de persoană.

Până la 9 mai, acest decret va fi dezbătut şi în Camera Deputaţilor. Până atunci însă, numărul migranţilor care traversează ilegal Marea Mediterană creşte. (Rador/ FOTO imagine ilustrativă)