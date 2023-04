(INTERVIU) Comsia Europeană: Reintroducerea taxelor vamale pentru produse agricole ucrainene, doar în baza anchetelor mecanismului de salvgardare

Negocierile dintre Comisia Europeană și România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia continuă pe subiectul limitării efectelor tranzitului și importului de cereale ieftine din Ucraina.

Recursul la interdicția unilaterală privind importul este criticat de executivul de la Bruxelles, iar o rezoluție în acest caz trenează din cauza lipsei unui acord asupra listei produselor agricole interzise pe piața internă a celor cinci state membre.

Într-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță, purtătorul de cuvânt al Comisiei Euorpene pe probleme de agricultură și comerț, Miriam Garcia Ferrer, a afirmat că autoritățile de la Bruxelles vor putea derula inclusiv o investigație în baza unui mecanism de salvgardare pentru ca, în funcție de rezultat, să reintroducă taxe vamale asupra unor produse care inundă piața la un preț derizoriu.

În aceeași ordine de idei, potrivit unor surse europene, din cele 100 de milioane de euro cât reprezintă a doua tranșă de ajutor pentru fermierii afectați de accesul cerealor din Ucraina în propriile piețe, România ar putea primi aproximativ 30 de milioane. Acest cuantum va fi validat simultan cu acordul privind produsele agricole ucrainene cărora nu li se va mai permite să mai rămâna în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia.

Lucian Bălănuță: Ce ajutor vor primi cele cinci țări, care sunt cele mai afectate de accesul cerealelor ucrainene în propriile piețe, de la Comisia Europeană pentru a aborda problema importului și tranzitului de cereale ieftine din Ucraina?

Miriam Garcia Ferrer: În primul rând, trebuie să recunoaștem că există o problemă în acest moment cu importurile din Ucraina în țările vecine. De ce? Pentru că a existat această suspendare (n.r. a tarifelor vamale) din cauza războiului; știți că încercăm să ajutăm Ucrain să continue să își exporte cerealele care au fost foarte afectate de invazia rusă în țară și de impactul pe care aceasta l-a avut asupra căilor tradiționale de transport al cerealelor, care se făcea în principal prin Marea Neagră. Am instituit Culoare de Solidaritate pentru a ajuta la stabilirea unor rute alternative pentru acest transport și suntem foarte recunoscători țărilor vecine care ne-au ajutat în acest sens, dar, desigur, ca o consecință, există aceste importuri crescute care rămân în aceste țări și care nu ies întotdeauna din țară așa cum era planificat, așa că trebuie să facem ceva pentru a rezolva această problemă. Ceea ce a propus Comisia este o abordare la nivelul UE. Măsurile unilaterale nu sunt o soluție. Politica comercială este de competența exclusivă a UE, așa că trebuie să găsim soluții care să nu afecteze piața unică și uniunea vamală a UE. Propunerea noastră este de a utiliza mai întâi măsura preventivă de urgență care este inclusă în cadrul suspendării taxelor pe care tocmai le-am menționat pentru Ucraina.

În paralel, propunem, de asemenea, un al doilea pachet de măsuri de sprijin, care este încă în curs de discuție, așa că nu am încă toate detaliile, dar ceea ce știm este că va fi mai mare decât primul pachet de măsuri, care a fost de 56 de milioane de euro, de data aceasta va fi de o sută de milioane de euro și, bineînțeles, este un lucru pe care îl punem pe masă pentru acei fermieri afectați de creșterea importurilor și de impactul pe care acesta l-a avut, de asemenea, în ceea ce privește aprovizionarea noastră și creșterea prețurilor din cauza acestei situații.

Apoi, pentru celelalte produse, deoarece propunem un număr limitat de produse care să fie doar pentru tranzit, dar pentru celelalte produse care ar putea fi sensibile, am spus, de asemenea, acestor cinci țări că vor fi pregătite să lanseze o anchetă de salvgardare. O anchetă de salvgardare este modalitatea tradițională standard de gestionare atunci când există o creștere bruscă a importurilor, din cauza liberalizării tarifelor, în acest caz, deoarece am suspendat toate taxele din Ucraina și există o astfel de creștere încât există un impact negativ asupra UE și, în acest caz, putem face această investigație și în cadrul noii suspendări a taxelor din Ucraina, în temeiul noului regulament, care este încă în discuție și care va fi aplicat după luna iunie, am introdus un mecanism de salvgardare consolidat. Pentru început, acesta va fi doar pentru o perioadă de anchetă de trei luni, în timp ce acum este de șase luni, ceea ce ne va permite să îl aplicăm mai ușor, iar pragul de introducere a măsurilor de salvgardare a fost redus.

Lucian Bălănuță: Bine, ați explicat că aceste produse vor fi doar în scop de tranzit și nu vor mai fi importate până la 5 iunie, cu posibilitatea de a prelungi această măsură dacă vor fi îndeplinite criteriile?

Miriam Garcia Ferrer: Așadar, în cadrul noii propuneri de suspendare a taxelor vamale din Ucraina, cea care se va aplica după 5 iunie, avem aceeași dispoziție, în sensul că există o măsură excepțională prevăzută care ar putea fi aplicată, așa că trebuie să o aplicăm din nou, deci aceasta este o opțiune, dar, de asemenea, este important de știut că, în paralel cu ceea ce am menționat mai devreme, vom putea lansa deja, în cadrul acestei noi dispoziții, anchete de salvgardare pentru alte produse sensibile, ceea ce reprezintă cea mai bună modalitate de a aborda și de a avea o analiză adecvată a impactului creșterii importurilor și apoi măsuri potențiale pentru a lua în considerare modul în care acest lucru afectează piața UE.

Lucian Bălănuță: Dar care sunt perspectivele de interzicere a importului de cereale și ce alte produse sunt incluse și până când?

Miriam Garcia Ferrer: Deci, în principiu, am răspuns deja la întrebarea anterioară, dar aici este important să spunem că nu este vorba de interzicere. Vrem cu adevărat să ajutăm Ucraina și cred că este foarte important să continuăm să transmitem acest mesaj. Este, de asemenea, important rolul pe care aceste țări, în special România, îl joacă prin intermediul Culoarelor de Solidaritate, pentru că a ajutat foarte mult nu numai Ucraina să exporte, ci și Ucraina a importat deja o mulțime de produse din UE, astfel încât am beneficiat și noi, în ceea ce privește agricultorii noștri, care au exportat acele produse de care oamenii din Ucraina au nevoie, deoarece se află într-o situație foarte dificilă, așa că nu este întotdeauna ușor. Așadar, acesta este contextul propunerii noastre, iar pentru acele produse care sunt sensibile, așa cum am spus, vom putea lansa această anchetă de salvgardare și, în cele din urmă, vom vedea dacă vom putea reintroduce taxele vamale. Deci, din nou, nu este vorba de interzicere, ci de a permite, în cadrul măsurilor de urgență, tranzitul, astfel încât produsele să continue să intre în Uniunea Europeană, sau, în cadrul mecanismului de salvgardare, de a reintroduce taxele pentru acele produse pe care le-am suspendat, atunci când există un impact negativ asupra agricultorilor din UE.

Lucian Bălănuță: Cum vede Uniunea Europeană, Comisia Europeană temporizarea României de a impune o abordare unilaterală privind interzicerea importurilor?

Miriam Garcia Ferrer: Așadar, în acest context, apreciem cu adevărat această poziție, deoarece este în concordanță cu ceea ce am spus noi. Avem nevoie de o abordare la nivelul UE, trebuie să luăm măsuri împreună, vorbim aici de piața unică a UE, care nu poate fi afectată de măsuri unilaterale, așa că suntem foarte recunoscători României pentru că încearcă să găsească o soluție la nivelul UE și nu introduce măsuri unilaterale.

Lucian Bălănuță: Va fi acest tranzit sau cel puțin în cadrul acestor negocieri va fi abordată această problemă de limitare a tranzitului la un nivel cantitativ și logistic pe care statele membre îl pot susține, în special în cazul Poloniei și al României?

Miriam Garcia Ferrer: Nu cred că este vorba de limitarea tranzitului, ci de facilitarea tranzitului, astfel încât produsele să nu rămână neapărat pe aceste piețe dacă nu este nevoie de ele, astfel încât produsele să ajungă acolo unde este nevoie de ele și de aceea luăm măsuri, deși acestea sunt mai mult pe termen mediu, pentru a facilita acest tranzit și pentru a elimina toate blocajele. Deci poate fi vorba de blocaje logistice, poate fi vorba de infrastructură, poate fi vorba de toate aceste proceduri de autorizare pentru a ne asigura că putem face acest lucru cât mai repede posibil și pentru a ne asigura că este cea mai eficientă cale de a ajunge pe piețele pe care trebuie să ajungă.

Lucian Bălănuță: Din cauza acestei situații excepționale, pot statele membre să renegocieze planul strategic național PAC? Comisia Europeană ia în considerare alte ocazii?

Miriam Garcia Ferrer: Deci, într-adevăr, în cadrul planurilor strategice ale politicii agricole comune, care sunt deja în vigoare de la 1 ianuarie, există posibilitatea de a le modifica, astfel încât statele membre pot solicita modificarea, iar Comisia poate evalua modificarea și o poate aproba, după care aceasta va fi introdusă. În mod normal, acest lucru se întâmplă o dată pe an, deși am spus, de asemenea, că suntem pregătiți să analizăm alte cereri de modificare în timpul perioadei de aplicare a planului strategic al PAC, ceea ce ar însemna încă trei cereri suplimentare pe parcursul întregii perioade. Încercăm să fim flexibili, dar, în același timp, au existat solicitări de flexibilitate. Desigur, suntem pregătiți să analizăm și să evaluăm aceste modificări, dar trebuie să ne asigurăm că respectăm ambiția de mediu, deoarece acest lucru este foarte important. Planurile strategice ale PAC sunt rezultatul unui proces care, după cum știți, a fost foarte lung și a necesitat mult timp pentru a ne asigura că sunt adecvate scopului și că sunt cu adevărat ambițioase din punct de vedere al mediului și al climei, trebuie să ne asigurăm că acest lucru continuă să fie valabil, dar, desigur, suntem pregătiți să introducem anumite flexibilități pentru a lua în considerare provocările actuale și pentru a-i ajuta pe fermieri să le abordeze în cel mai bun mod.

ENGLISH VERSION OF THE INTERVIEW:

Un interviu realizat de Lucian Bălănuță