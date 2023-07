Guvernul de la Roma a aprobat un decret-lege care reglementează condiţiile de muncă pentru migranţi

În sudul Italiei, în Sicilia, forţele de ordine au găsit mai mulţi lucrători români fără un contract de muncă legal, iar alţii, deşi erau angajaţi oficiali, primeau un salariu zilnic cu mult sub cel prevăzut de contractul colectiv naţional şi regional. Totul în condiţiile în care, de ani de zile, autorităţile italiene speră să reducă fenomenul de exploatare din agricultură.

Între timp, guvernul de la Roma a aprobat, în mod surprinzător, un decret-lege care reglementează condiţiile de muncă pentru migranţi.

În urma controalelor efectuate la o fermă agricolă din Vittoria, din insula Sicilia, specializată în cultivarea de legume şi pepeni în seră, au fost descoperite nereguli semnificative în ceea ce priveşte angajarea lucrătorilor, majoritatea români.

Aceştia nu aveau un contract de muncă legal, în timp ce alţii, deşi erau angajaţi oficial, primeau un salariu cu mult sub cel prevăzut de contractul colectiv naţional şi regional. În plus, lucrătorii nu purtau echipamente de protecţie, nu participaseră la cursuri de formare profesională şi nu au efectuat niciodată controale medicale.

Totodată, s-a descoperit că majoritatea muncitorilor erau cazaţi în locuinţe care, datorită condiţiilor igienico-sanitare precare, erau complet neadecvate pentru a fi locuite. Aceste case în care trăiesc familii întregi de români, cu copii mici, care nu sunt înscrişi în instituţiile de învăţământ gratuite din zonă, se află practic printre sere. Românii trăiesc acolo de ani de zile şi nu se plâng de condiţii sau de felul în care sunt trataţi, de cele mai multe ori de frică.

-: Muncim de noapte, ziua suntem acasă.

Reporter: De cât timp locuiţi aici?

-: 10 ani.

Reporter: Aici, între sere?

-: Da.

Reporter: Câţi copii aveţi?

-: Trei.

Reporter: Cei mici vorbesc mai mult română.

-: Română, pentru că ei nu-s la şcoală, nici la grădiniţă, nici la şcoală.

Reporter: De unde sunteţi din ţară?

-: Bacău. Ne-am obişnuit aici. În vacanţă ne ducem o săptămână, două, în România. Doar atât.

Reporter: Şi iarna tot aici staţi sau?

-: Aici.

-: Am fost bătută când i-am spus că nu mai puteam să suport. Nu mai vroiam să fiu sclavă, prostitută. Voiam demnitatea mea de persoană umană. Am fost bătută într-un mod bestial. Am lucrat pentru 4 ani ca o sclavă, am trăit în condiţii inumane, am fost schingiuită, mutilată. N-am vrut să ajung la acest fapt, să denunţ la carabinieri, nu vroiam, dar de câte ori vroiam să fug mă ameninţa, spunea că mă va denunţa că eu i-am furat bani. Am fost acuzată că am furat 200.000 euro. Pentru acest fapt am fost obligată să suport.

Reporter: De ani de zile autorităţile italiene încearcă să reducă acest fenomen de exploatare a muncii în agricultură, în care lucrătorii, cel mai adesea migranţi, sunt angajaţi şi controlaţi de intermediari, numiţi caporali. Şi guvernul condus de Giorgia Meloni se implică în combaterea acestor practici, în încercarea de a asigura egalitatea de drepturi la locul de muncă pentru toţi cetăţenii, indiferent de naţionalitate. În acest sens, ieri, Executivul de la Roma a aprobat, în mod surprinzător, un decret-lege care programează fluxurile de intrare legală a migranţilor pentru următorii 3 ani, oferindu-le acestora locuri de muncă în regulă. De asemenea, decretul lărgeşte categoriile profesionale vizate. Nu mai sunt implicaţi doar agricultorii, ci şi multe alte sectoare productive, în construcţii, turism, în telecomunicaţii, în sectorul alimentar şi în cel hotelier. Măsura a fost precedată de o analiză a nevoilor realităţilor productive ale ţării, care a reieşit din discuţiile cu sindicatele şi patronatele. Obiectivul, se arată în comunicatul Guvernului, este de a reduce progresiv decalajul dintre fluxurile de intrare şi nevoile pieţei muncii, căutând să exploateze cât mai mult posibil capacitatea de a primi şi integra lucrătorii străini în comunităţile locale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)