Franţa se confruntă cu un număr în creştere de cazuri de infectare cu coronavirus

Franţa se confruntă de câteva săptămâni cu un număr în creştere de cazuri noi de infectare şi cu o presiune pe spitale a bolnavilor COVID.

Îngrijorarea s-a transferat inclusiv la ţările vecine, până acolo încât Germania a decis să claseze astăzi întreaga Franţă, cu tot cu teritoriile sale îndepărtate, drept zonă de risc şi să le impună călătorilor sosiţi din Hexagon, pe lângă un test PCR negativ, şi o perioadă de carantină.

Acţiune la nivel local acolo unde epidemia ajunge să reprezinte un risc pentru populaţia regiunii sau departamentului şi accelerarea vaccinării, ţinta principală fiind zonele cele mai afectate care primesc de ceva vreme doze suplimentare.

Măsuri adaptate teritorial, fără să fie nevoie de un o izolare la nivel naţional, pe care francezii nu o vor mai suporta, fiind deja obosiţi şi stresaţi de toată această situaţie. Acesta este discursul politic de la cel mai înalt nivel, în opoziţie totală cu un grup de medici, în general şefi de spitale publice sau de servicii de urgenţă şi de reanimare, dar şi cercetători epidemiologi, care au primit demult eticheta de alarmişti.

Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Sunt multe cazuri depistate zilnic. Astăzi, aproape 28.000, iar ieri, peste 45.000 în doar 24 de ore – dar să nu uităm că în Franţa testarea este gratuită. Se face la cerere, fără reţetă de la medic, nu doar în laboratoare, ci şi în farmacii. Deci se testează cine vrea, când vrea, unde vrea. Totuşi, sunt alte cifre care alarmează. Internările zilnice şi intrările de pacienţi COVID în reanimare au crescut faţă de acum trei săptămâni. Se fac transferuri de bolnavi din zonele grav afectate în altele cu mult mai calme; personalul medical dă semne de epuizare. Preşedintele Emmanuel Macron s-a felicitat că nu i-a ascultat pe profesorii şi medicii din Consiliul Ştiinţific atunci când aceştia i-au cerut în ianuarie să declare carantină naţională.

Emmanuel Macron: Am avut dreptate să nu izolăm din nou Franţa la sfârşitul lui ianuarie, pentru că nu a avut loc explozia epidemică prevăzută de mulţi. Pot să vă spun deschis că nu am de ce să îmi fac mea culpa sau să-mi asum vreun eşec. Am avut dreptate când am luat această decizie. Zero virus nu există în nicio ţară din Europa. Noi nu suntem o insulă şi chiar şi insulele care s-au super-protejat tot s-au trezit că virusul revine. Noi considerăm că prin interzicerea deplasărilor pe timpul nopţii şi prin alte măsuri de frânare a propagării pe care le-am impus am putut să facem faţă şi să împiedicăm o explozie epidemică.

În schimb, preşedintele Emmanuel Macron şi-a făcut mea culpa în ceea ce priveşte lentoarea vaccinării şi eşecul Europei de a se aproviziona corespunzător. Nu a spus, însă, că varianta ca Uniunea Europeană să gestioneze vaccinurile a fost o alegere proastă. La o conferinţă de presă ţinută cu ocazia Consiliul European de la acest sfârşit de săptămână, Macron a declarat că liderii Uniunii au examinat în detaliu posibilităţile de a creşte cât mai rapid posibil producţia de vaccinuri pe continent, astfel încât să fie asigurat întregul necesar pentru ţările membre ale Uniunii în câteva săptămâni, până la vară să fim continentul care produce cele mai multe vaccinuri din lume, îşi doreşte preşedintele Franţei.

Vaccinarea este soluţia pentru a scăpa de criză, spune şi ministrul sănătăţii, Olivier Véran, care a anunţat că de mâine li se deschide accesul la imunizare francezilor cu vârste între 70 şi 75 de ani care nu suferă de boli cronice, în timp ce se va continua vaccinarea celor de peste 75 care nu au făcut-o încă.

Toată lumea care ştie să facă o injecţie este chemată să vaccineze. După medicii de familie, farmaciştii, infirmierii militari şi de la pompieri, Autoritatea pentru Sănătate i-a autorizat astăzi pe veterinari şi pe dentişti să vaccineze.

De mâine, însă, încă trei departamente cu situaţia sanitară agravată, între care aglomeraţia urbană din jurul oraşului Lyon, cu o mare densitate a populaţiei, intră sub incidenţa măsurilor aplicate de săptămâna trecută în regiunea pariziană şi în nordul Franţei, precum interdicţia de a părăsi regiunea şi deplasări limitate la 10 km de domiciliu cu un motiv justificat.

Alte 24 de departamente se află sub supraveghere strictă. După ce s-a constată o înmulţire a cazurilor în şcoli, ministrul educaţiei, Jean-Michel Blanquer, a anunţat astăzi un nou protocol sanitar, mai riguros, în şcoli, pentru ca procesul educativ să continue, subliniind că pentru guvern, închiderea şcolilor este ultima soluţie luată în calcul. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)