Expo 2020 Dubai/Participarea României, o oportunitate de a creşte profilul ţării noastre la nivel internaţional (Nagy)

Participarea României la Expo Dubai 2020 vine cu o foarte bună oportunitate de a creşte profilul ţării noastre la nivel internaţional şi de a întări cooperarea României cu Emiratele Arabe Unite în domenii de interes reciproc: economie, comerţ, cultură educaţie, turism, a declarat comisarul general al Secţiunii Române la Expo 2020 Dubai, Ferdinand Nagy, vineri seara la ceremonia de inaugurare a pavilionului românesc de la Expoziţia Universală.

”Pavilionul nostru este conceput în jurul conceptului de natură nouă (new nature). Tema este în concordanţă cu principiile asumate de Expo 2020: parteneriatul pentru prosperitate şi un motor esenţial pentru inovare, importanţa îmbunătăţirii legăturilor dintre oameni, bunuri şi idei, asigurarea unui acces mai uşor la pieţe, cunoaştere şi inovare, rolul habitatelor naturale şi construite şi asigurarea bunăstării individuale şi comunitare”, a spus oficialul român.

Ferdinand Nagy a explicat că pavilionul se concentrează pe ideea echilibrului fragil dintre natură şi tehnologie şi pe nevoia continuă a societăţii de a identifica şi implementa cele mai sustenabile soluţii de dezvoltare pentru viitor.

Potrivit acestuia, unul dintre punctele forte ale pavilionului este potenţialul turistic al ţării noastre, atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra resurselor naturale excepţionale ale României, respectiv varietatea, frumuseţea, valoarea şi resursele de apă. ”Veţi fi foarte încântaţi de peisajul unic al României, prezentat pe ecranele gigantice din interiorul pavilionului”, a promis el.

Un alt punct de atracţie în pavilionul românesc este water barul H2RO, care se bazează pe principalele resurse de apă minerală din România. Aici va fi expusă o selecţie variată de mărci de apă naturală, vizitatorii pavilionului putând să aibă parte de o experienţă unică prin degustarea apelor noastre minerale.

Totodată, a mai spus Ferdinand Nagy, pavilionul oferă vizitatorilor o varietate de oportunităţi de a se conecta prin intermediul instrumentelor digitale şi al aplicaţiilor mobile la patrimoniul natural cultural al României.

De asemenea, a menţionat comisarul, pavilionul României acordă atenţie mediului economic, încercând să încurajeze dialogul de afaceri prin intermediul unei serii de evenimente dedicate, care se concentrează pe sectoare precum: inovare în domeniul IT&C, tehnologii, agricultură, industrie, aeronautică, resurse minerale, logistică şi conectivitate.

Pentru România, această expoziţie mondială reprezintă o mare şansă de a interacţiona cu oameni din toată lumea şi de a le putea arăta tradiţiile noastre, cultura şi peisajele minunate, precum şi creativitatea şi inovaţia care fac viaţa mai bună şi contribuie la societăţi mai bune, a declarat la rândul său, în cuvântul de deschidere, secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale în cadrul MAE, Daniela Gîtman.

”Acordăm importanţă legăturilor, contactului între oameni, cercetării academice, dezvoltării şi schimburilor şi, mai ales, dimensiunii economice a legăturilor, astfel încât să putem să vă primim în România, poate după încheierea pandemiei, pentru a cunoaşte mai bine ţara noastră, cultura noastră, tradiţia noastră”, i-a asigurat secretarul de stat pe cei prezenţi.

Jai-chul Choi, preşedintele Adunării Generale a Biroului Internaţional al Expoziţiilor (BIE) a felicitat echipa românească, subliniind că România nu este doar una dintre cele 192 de ţări participante la Expoziţia Universală, ci este mai mult de atât, un susţinător puternic al valorilor acesteia, cum ar fi promovarea inovaţiei şi a sustenabilităţii.

”România are o tradiţie îndelungată de a lucra împreună, de a trăi în armonie cu natura, de a trăi în armonie cu oamenii, de a trăi în pace cu celelalte ţări. De aceea, pavilionul României la Expoziţia Mondială va fi unul dintre cele mai bune în ceea ce priveşte pilonul sustenabilitate. Cred că prezenţa României va deveni un simbol al sustenabilităţii în următoarele şase luni. Cred că acest pavilion va atrage mulţi vizitatori din Emiratele Arabe Unite, dar şi din restul lumii”, a spus Jai-chul Choi.

Discursurile oficiale din cadrul ceremoniei de inaugurare a pavilionului României, transmisă în direct online, au fost urmate de tăierea pnaglicii şi de o serie de momente artistice.

În afară de oficialităţi, la ceremonie au fost prezenţi şi membri ai comunităţii româneşti din Emiratele Arabe Unite.

Expo Dubai 2020, care trebuia să se deschidă iniţial anul trecut, dar care a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus, s-a deschis vineri pentru public, sub sloganul ‘Connecting Minds and Creating the Future’ (Conectarea minţilor şi crearea viitorului). Este prima expoziţie mondială din Orientul Mijlociu şi cel mai mare eveniment global de la începutul pandemiei de COVID-19. AGERPRES/FOTO aljazeera.com – Rula Rouhana/Reuters