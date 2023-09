(EXCLUSIV) Reacția NATO la descoperirea fragmentelor de dronă pe teritoriul României

Alianța Nord-Atlantică reacționează la descoperirile unor fragmente care ar putea aparține unei drone descompuse pe teritoriul românesc, în vecinătatea porturilor dunărene ucrainene, ținte recente ale unor atacuri rusești.

Într-un răspuns transmis colegului nostru, Lucian Bălănuță, purtătorul de cuvânt al NATO, Dylan White, a precizat că Alianța este solidară cu România și că monitorizează întreaga situație în colaborare cu statul român:

„Autoritățile române au confirmat că o serie de fragmente, posibil de la o dronă, au fost găsite pe teritoriul României, în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile române investighează incidentul. România a informat aliații NATO despre acest incident în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliații și-au exprimat puternica solidaritate cu România. Începând de anul trecut, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO și-a sporit semnificativ prezența în regiunea Mării Negre. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situația și rămânem în contact strâns cu aliatul nostru, România.”

Răspunsul oficial al purtătorulului de cuvânt al NATO, tradus în limba română.

Anterior, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că aliaţii NATO au fost informaţi cu privire la descoperirea unor componente care, foarte probabil, sunt ale unei drone.

‘În situaţia în care ne aflăm, în situaţia de război la graniţa noastră, trebuie să înţelegem că avem o situaţie fluidă, cum spun experţii. Astăzi, avem altă situaţie decât ieri. Toată comunicarea noastră a fost făcută cu bună credinţă şi în baza dovezilor de care am dispus noi. Nu putem să facem afirmaţii care angajează statul român în baza unor supoziţii. Trebuie să avem dovezi pentru asta. Ministerul Apărării m-a informat – şi sunt convins că de bună credinţă – că nu există astfel de piese şi asta a fost comunicarea făcută public. Între timp, situaţia s-a schimbat, au apărut astfel de piese, am dispus verificări rapide, profesioniste, după care vom face următorii paşi. Între timp am informat aliaţii NATO’, a spus şeful statului, după summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), într-o conferinţă de presă comună cu preşedinţii Poloniei şi Lituaniei şi premierul Croaţiei.

(Lucian Bălănuță/ FOTO Radio Iași)