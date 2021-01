Elon Musk devine cel mai bogat om de pe planetă cu o avere de 188,5 miliarde de dolari

Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planetă, după ce l-a depăşit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg.

După creşterea de 4,8% înregistrată joi de acţiunile Tesla, averea lui Elon Musk a ajuns la 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decât cea a lui Jeff Bezos, care deţinea titlul de cel mai bogat om din lume începând din luna octombrie 2017.

Titlul de cel mai bogat om din lume vine după 12 luni de creştere extroardinară pentru Musk. Pe parcursul ultimului an averea sa a crescut cu peste 150 de miliarde de dolari, în ceea ce a fost probabil cea mai rapidă creare de avere din istorie. Această creştere a fost alimentată de un avans fără precedent al acţiunile constructorului auto Tesla, care au crescut cu 743% anul trecut, pe fondul unor profituri solide, al includerii în indicele bursier S&P 500 şi aprecierii investitorilor.

Saltul înregistrat de cotaţia acţiunilor Tesla face ca valoarea de piaţă a acestei companii să fie la ani lumină faţă de cea a altor producători auto. Tesla produce aproximativ o jumătate de milion de autoturisme pe an, mult mai puţin decât produc Ford Motor Co. sau General Motors Co. Cu toate acestea, acţiunile producătorului de automobile electrice ar urma să continue să crească, în condiţiile în care victoria democraţilor în alegerile din Georgia înseamnă că partidul care promovează vehiculele electric controlează ambele camere ale Congresului SUA.

În vârstă de 49 de ani, Elon Musk a profitat de creşterea spectaculoasă a acţiunilor Tesla în mai multe feluri. Pe lângă participaţia sa de 20% din acţiunile Tesla, Elon Musk deţine şi opţiuni cu acţiuni la compania pe care a fondat-o. În pofida averii sale astronomice, Musk spune că nu este interesat în posesiunile materiale, iar singurul scop al averii sale este să accelereze evoluţia umanităţii spre o civilizaţie capabilă de călătorii interstelare.

Potrivit Bloomberg, cei mai bogaţi 500 de oameni ai planetei şi-au sporit averea cu 1.800 de miliarde de dolari anul trecut, echivalentul unei creşteri de 31%. Însă creşterile au fost disproporţionat de mari pentru cei din fruntea clasamentului, în condiţiile în care primii cinci oameni deţin fiecare averi de peste 100 de miliarde de dolari, iar alţi 20 au o avere de cel puţin 50 de miliarde de dolari.

Chiar dacă a trecut mai puţin de o săptămână de la începutul anului 2021, clasamentul celor mai bogaţi oameni ai lumi a suferit deja modificări. Miliardarul chinez Zhong Shanshan l-a devansat pe Warren Buffett ocupând locul şase, după ce o creştere explozivă a acţiunilor companiei sale de apă îmbuteliată i-au sporit averea cu 15,2 miliarde de dolari.

