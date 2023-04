O crimă cumplită şochează Franţa: o fetiţă de numai 5 ani, dintr-o familie de origine română, a fost ucisă, iar poliţia a pus sub acuzare un adolescent de 15 ani, care fusese eliberat recent dintr-un centru de detenţie pentru minori.

Corespondenta RRA Daniela Coman, are detalii: Crima din orăşelul Rambervilliers, din estul Franţei, o localitate foarte liniştită, cu aproape 5000 de locuitori, a şocat pe toată lumea, în primul rând din cauza vârstei foarte tinere, atât a victimei, cât şi a presupusului agresor. Marţi după-amiază, părinţii micuţei Roza-Izabela, o familie de români, au anunţat dispariţia fetiţiei lor de numai 5 ani, care ieşise să se joace în faţa casei. Căutările au început imediat, iar adolescentul pe care jandarmii l-au întâlnit pe stradă, vorbea destul de incoerent şi le-a spus că parcă a sărit un copil mai devreme. O oră mai târziu, el singur a sunat la jandarmerie şi a anunţat că a găsit corpul fetiţei într-un sac, în faţa casei lui. Când au ajuns la adresa indicată, jandarmii au descoperit sacul- nu pe stradă, ci în apartamentul mamei suspectului, situat la mai puţin de 300 metri de casa românilor. El a fost imediat reţinut, apoi pus sub acuzare. Era cunoscut de forţele de ordine, care l-au trimis în judecată şi anul trecut pentru sechestrare de persoană, viol şi agresiune sexuală asupra unui minor de sub 15 ani. Judecătorul a decis atunci să-l trimită un an într-un centru de reeducare, de unde a ieşit recent, fiind menţinut sub control judiciar. În ancheta de anul trecut, expertiza psihiatrică i-a depistat o deficienţă mintală şi a recomandat îngrijire medicală de specialitate. După tragedia a cărei victimă este Roza- Izabela, mai mulţi părinţi din oraş au declarat că presupusul autor al crimei a încercat mai multe zile la rând să acosteze fetiţe pe stradă. Membri ai familiei sale ştiau că are probleme psihice, dar nu îl credeau în stare să comită o crimă. Rador/FOTO imagine ilustrativă