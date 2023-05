Chişinău, manifestaţie destinată să arate sprijinul moldovenilor pentru integrarea europeană a ţării

La Chişinău va avea loc duminică dimineaţă, la iniţiativa preşedintei Maia Sandu, o mare manifestaţie destinată să arate sprijinul moldovenilor pentru integrarea europeană a ţării lor. La eveniment va participa şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Reporter: Mihaela Dicusar – Şefa statului a îndemnat cetăţenii să vină la manifestaţia din Chişinău, pentru a transmite un mesaj ferm comunităţii internaţionale privind dorinţa sinceră a cetăţenilor Republicii Moldova de a fi parte a familiei europene.

Maia Sandu: Moldovenii s-au adunat de fiecare dată pentru a decide soarta ţării. Ne-am adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi am cerut libertate şi suveranitate. Este nevoie de toţi pentru a pune Moldova pe calea cea dreaptă, calea europeană. O lume întreagă va vedea – stăpân în ţara noastră este poporul. Moldovenii sunt europeni.

Reporter: Evenimentul are loc în contextul în care Republica Moldova, în calitate de ţară candidată, şi-ar dori începerea negocierilor de aderare până la finele acestui an. Pentru a putea trece la această etapă, Republica Moldova are de îndeplinit nouă recomandări, care vor fi evaluate până la toamnă într-un raport al Comisiei Europene.

Rador/FOTO imagine ilustrativă