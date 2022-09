Caravana Centenarul Încoronării a fost pe urmele vizitelor regale din Republica Moldova.

Irina-Margareta Nistor, Adrian Cioroianu, Nicolae Pepene, Alexandru Muraru și Pedro J. Fuentes Cid s-a întâlnit cu elevii din Chișinău

O nouă oprire a Caravanei Centenarul Încoronării, proiect organizat de Asociația Artis în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, a avut loc în perioada 2-3 septembrie 2022, la Chișinău, în prezența ambasadorilor Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador), Alexandru Muraru (Istoric, Ambasador) și a invitatului special – Pedro J. Fuentes Cid (Jurist, dizident cubanez).

Aproximativ 500 de elevi și profesori din Capitala Republicii Moldova au participat la evenimente care au marcat Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, în cadrul proiectului organizat sub auspiciile Familiei Regale a României.

Prima întâlnire cu elevii din Chișinău a avut loc vineri, 2 septembrie, la Liceul Privat „Da Vinci” Chișinău, acolo unde a rulat Memorialul durerii – Regele Ferdinand I Întregitorul de țară (realizator Lucia Hossu Longin).

„Ne leagă de România aceeași cultură, religie, limbă. Aceleași bucate tradiționale și sărbători. Ceea ce ne desparte este un hotar. Avem speranțe mari că dacă nu noi, copiii noștri poate vor prinde timpurile când vor fi liberi. Ca voi, copii noștri, să aflați ce înseamnă un popor mare și puternic”, a declarat Guzun Efrosinia, director al Liceului Privat „Da Vinci” Chișinău.

Sala a fost plină de copii cu poftă de a cunoaște și profesori dornici să-i învețe.

„Uitați-vă la mine și imaginați-vă că am superputeri: știu să citesc, îmi place să citesc, știu să scriu și, mai ales, am o mare curiozitate. Tot ce am făcut până acum se datorează acestei curiozități, pe care o consider a fi o superputere. Având superputeri mă consider și un supererou. Toți profesorii sunt superiori pentru că știu să scoată ce e mai buni din noi”, a declarat, în fața elevilor Liceului Privat „Da Vinci” Chișinău, Adrian Cioroianu, istoric și ambasador al proiectului Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

A doua zi, sâmbătă, 3 septembrie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a găzduit episodul cu numărul 13 al Caravanei Centenarul Încoronării. A găzduit trăiri, mărturisiri și emoții care au amintit de Maria – Inima României.

La finalul proiecției documentarului Maria – Inima României (regizor Trevor Poots) a avut loc una dintre cele mai emoționante sesiuni de întrebări și răspunsuri din cadrul proiectului. A fost o sesiune de mărturisiri din partea spectatorilor. Mulți dintre ei elevi, profesori sau ghizi turistici.

„Vin din perioada în care discutam despre Ștefan cel Mare, despre poporul românesc și ardeam de dorință să ajung și eu odată în România. Nu am visat atunci că voi prezenta România pentru turiștii din Republica Moldova, sunt ghid până în prezent. Mulțumesc că ați făcut un drum extraordinar și mi-ați înduioșat sufletul și inima! Ați venit acasă, v-am așteptat!”

„Cea mai frumoasă surpriză pentru mine a fost acest muzeu. Este atât de bine îngrijit, atât de inspirat organizat încât a fost o surpriză care a ajuns la suflet, m-am simțit acasă” – Nicolae Pepene, istoric și ambasador al proiectului.

„A vorbi despre Centenarul Încoronării înseamnă a vorbi despre statalitate, patriotism, loialitate, statornicie. Adică aceste valori pe care Regalitatea și Familia Regală le-au asumat atât de bine. Nu doar în cele opt decenii cât monarhia a fost parte din structura politică a Statului Român, ci și după” – Alexandru Muraru, ambasador al proiectului.

„Mi se pare foarte frumos că am ajuns de joi la Chișinău, tot într-o zi de joi a venit și Regina Maria aici, deci cred că ea a aranjat să fie așa. Filmele au fost preluate și de History Channel aici și dincolo de ocean, așadar ai certitudinea că ele nu arată doar o imagine bună sau lucrurile care te aranjează dintr-un motiv sau altul. Este chiar o lecție adevărată de istorie” – Irina-Margareta Nistor, Ambasador Cinema.

După fiecare proiecție de film au avut loc sesiuni de Q&A cu invitații prezenți, dar și vernisajul expoziției 1922. Anul Încoronării (curator Nicolae Pepene). Intrarea la toate evenimentele a fost liberă.

Caravana Centenarul Încoronării la Chișinău a fost organizată cu sprijinul Institutului Cultural Român la Chişinău și al lanțului de patiserii Dulcinella.

Organizator: ARTIS

Proiect sub auspiciile Familiei Regale a României

Partener: Primăria Municipiului Iași

Partener de organizare: Dulcinella

Parteneri locali: Julius Meinl, Cricova, Oliva, Purcari, PIERS, Liceul De Creativitate Și Inventică „Prometeu-Protalent”, Liceul Privat „Da Vinci” Chișinău

Parteneri educaționali: Universitatea „Petre Andrei” Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Partener cultural: Ateneul Național din Iași

Cu sprijinul: Dacin Sara, Institutul Cultural Român

Susținut de: Noir

Transportator oficial: TAROM

Parteneri: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Asociația Studenților Jurnaliști

Parteneri media: Agerpres, RFI România, Radio România Cultural, Historia, Adevărul, TVR Iași, TVR Moldova, VIVA FM, Radio Iași, Radio HIT, Radio Europa Liberă, Suplimentul de Cultură, Zile și Nopți, Revista Ateneu, MovieNews, Inoras.ro, TeleRadio Moldova.

Această prezentare necesită JavaScript.

Caravana Centenarul Încoronării ajunge la Chișinău

Irina-Margareta Nistor, Adrian Cioroianu, Nicolae Pepene, Alexandru Muraru și Pedro J. Fuentes Cid vor fi pe urmele vizitelor regale din Republica Moldova

Caravana Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ajunge, în perioada 2-3 septembrie 2022, la Chișinău – Republica Moldova. Asociația Artis, alături de Primăria Municipiului Iași, anunță un nou eveniment al proiectului organizat sub auspiciile Familiei Regale a României. Este cea de-a 12 deplasare a caravanei al cărei traseu a avut startul la Iași pe data de 12 mai 2022.

La 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador), Alexandru Muraru (Istoric, Ambasador), alături de un invitat special – Pedro J. Fuentes Cid (Jurist, dizident cubanez), vor aminti de România Întregită (1919-1927), pentru a oferi o lecție de istorie elevilor, prin filme românești și discuții cu istorici, profesori, cinefili și oameni de cultură.

Pe lângă proiecții de film și discuții educative cu invitații din proiect, publicul din Chișinău va fi martorul vernisajului expoziției de fotografie 1922. Anul Încoronării (curator Nicolae Pepene).

„Am știu și ne-am dorit, încă de când am gândit proiectul, că trebuie să ajungem la Chișinău. E traseul pe care ne duce istoria. Pentru că este despre România Întregită (1919-1927). Astfel, nu întâmplător Caravana Centenarul Încoronării poposește și în Republica Moldova. Este un moment important mai ales că Familia Regală a avut o legătură aparte cu Republica Moldova. Ne dorim să contribuim la conștientizarea evenimentului dedicat Regalității. Putem face asta doar prin asemenea proiecte educaționale, organizate cu sprijinul unor parteneri care înțeleg importanța și ne susțin. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor noștri, indiferent de granițe” – Andrei Giurgia, manager de proiect.

Caravana Centenarul Încoronării la Chișinău este organizată cu sprijinul lanțului de patiserii Dulcinella.

Evenimentele vor avea loc după programul următor:

● Vineri, 2 septembrie 2022, ora 13.00 | Liceul Da Vinci Chișinău – proiecție film – „Memorialul durerii – Regele Ferdinand I Întregitorul de țară” (realizator Lucia Hossu Longin), în prezența invitaților: Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian Cioroianu (Istoric, Ambasador), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador)

● Sâmbătă, 3 septembrie 2022, ora 12.00 | Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Sala Unirii, Chișinău – Proiecția filmului „Maria – Inima României” (regizor Trevor Poots), în prezența invitaților: Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Nicolae Pepene (Istoric, Ambasador), Alexandru Muraru (Istoric, Ambasador), Pedro J. Fuentes Cid (Jurist, dizident cubanez)

După fiecare proiecție vor avea loc sesiuni de Q&A cu invitații prezenți, dar și vernisajul expoziției de 1922. Anul Încoronării (curator Nicolae Pepene).

Intrarea la toate evenimentele este liberă.

Vizita Regală în Basarabia

Traseul familiei regale a urmat itinerariul Ițcani, Suceava, Putna, Rădăuți, Cernăuți, Noua Suliță, Hotin, Bălți, Chișinău, Cetatea Albă, Leipzig, Basarabeasca, Valul lui Traian, Bolgrad, Reni și Ismail. Acest traseu era unul simbolic, iar locurile prin care au trecut și oamenii pe care i-au întâlnit aveau legături istorice. Vizita a început la 16 mai 1920, în Bucovina, din orașul Cernăuți, și avea o importanță incontestabilă: regele, pentru prima dată, vizitează cele două provincii românești, care timp de secole s-au aflat sub ocupație străină.

În Basarabia, trenul regal, poposește în orașul Bălți în dimineața zilei de 19 mai, miercuri, ora 9.30. Suita regală, alcătuită din M.S. Regele Ferdinand I, M.S. Regina Maria, A.S. Principesa Elisabeta, a fost însoțită de generalul A. Averescu (1859-1938). Familia regală a fost întâlnită la gară cu onoruri de primarul orașului Bălți – D. Hâncu și președintele Zemstvei din Bălți, V. Boutmy. Înalții oaspeți au participat la o slujba religioasă și au vizitat bisericile celorlalte confesiuni: armeană, poloneză, sinagoga, apoi spitalul de boli infecțioase din oraș.

La Chișinău suveranul sosește în ziua de 20 mai, joi, zi când se sărbătorea Înălțarea Domnului, moment descris în amănunte de către Regina Maria. Aceasta purta o rochie albă și o pălărie stil kokoșnik, iar decorațiile etalate erau un mod de a celebra bucuria sosirii într-un loc simbolic – capitala Basarabiei. În aceleași notițe, Regina Maria nota primele impresii: „…străzile erau înțesate de o mulțime entuziastă…, fără îndoială, pământul este românesc, iar populația este românească”.

Despre Pedro J. Fuentes Cid | Invitat special

Juristul Pedro J. Fuente este unul dintre cei mai importanți dizidenți cubanezi. Și-a făcut studiile în Științe Sociale și Politice și Drept, la Paris, Havana și Miami, este avocat și locuiește în Statele Unite ale Americii. I-a cunoscut pe Che Guevara și Fidel Castro și a avut o încercare de a înlătura regimul politic instaurat de Fidel Castro în Cuba, fiind capturat și condamnat la 16 ani de închisoare. Este considerat unul dintre specialiștii și cunoscătorii cei mai buni ai regimului politic cubanez.

După ce a emigrat în SUA, în 1979, a devenit un prosper avocat la Miami și este cofondator, alături de ex-președintele ceh Vaclav Havel, al Uniunii Internaționale a Deținuților Politici Anticomuniști.

Este unul dintre cei mai cunoscuți avocați din Miami și unul dintre cei mai activi lideri ai mișcării pentru eliminarea regimului comunist din Cuba. Conferențiază frecvent în SUA și Europa despre nevoia de ajutor a cubanezilor și militează pentru drepturile civile ale acestora.

Organizator: ARTIS

Proiect sub auspiciile Familiei Regale a României

Partener: Primăria Municipiului Iași

Partener de organizare: Dulcinella

Parteneri locali: Julius Meinl, Cricova, Oliva, Purcari, PIERS, Liceul De Creativitate Și Inventică „Prometeu-Protalent”

Parteneri educaționali: Universitatea „Petre Andrei” Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Partener cultural: Ateneul Național din Iași

Cu sprijinul: Dacin Sara, Institutul Cultural Român

Susținut de: Noir

Transportator oficial: TAROM

Parteneri: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Asociația Studenților Jurnaliști

Parteneri media: Agerpres, RFI România, Radio România Cultural, Historia, Adevărul, TVR Iași, TVR Moldova, VIVA FM, Radio Iași, Radio HIT, Radio Europa Liberă, Suplimentul de Cultură, Zile și Nopți, Revista Ateneu, MovieNews, Inoras.ro, TeleRadio Moldova.