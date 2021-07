Cannes 2021: Palmaresul celei de-a 74-a ediţii a festivalului

Juriul celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, prezidat de cineastul american Spike Lee, a anunţat sâmbătă seară câştigătorii. Prezentăm mai jos palmaresul competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d’Or: ”Titane”, de Julie Ducournau

Marele Premiu al Juriului (ex-aequo): Asghar Farhadi, ”A Hero”, şi Juho Kuosmanen, ”Compartment No. 6”

Premiul Juriului (ex-aequo): Nadav Lapid, ”Ahed’s Knee”, şi Apichatpong Weerasethakul, ”Memoria”

Premiul pentru regie: Leos Carax, ”Annette”

Premiul pentru scenariu: Ryusuke Hamaguchi, ”Drive My Car”

Premiul pentru interpretare feminină: Renate Reinsve, ”The Worst Person in the World”

Premiul pentru interpretare masculină: Caleb Landry Jones, ”Nitram”

Palme d’Or onorific: Marco Bellocchio

Trofeul Camera d’Or: ”Murina”, Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d’Or pentru scurtmetraj: ”All the Crows in the World”, Tang Yi

Menţiune specială pentru scurtmetraj: ”August Sky”, Jasmin Tenucci.

România a câştigat locul 3 la categoria Cinéfondation, cu pelicula „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”, de Carina-Gabriela Daşoveanu, şi premiul pentru curaj la categoria Un certain regard pentru filmul „La Civil”, de Teodora Ana Mihai. 24 de luni metraje au fost înscrise în această a 74-a ediţie a Festivalului de film de la Cannes.

