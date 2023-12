Avertizare privind riscul atacurilor teroriste în UE, pe timpul sărbătorilor de iarnă

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a avertizat asupra riscului crescut de atacuri teroriste în Uniunea Europeană pe timpul sărbătorilor de iarnă, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, fără să precizeze dacă există informaţii specifice. Ea a spus că Uniunea alocă încă 30 de milioane de euro pentru măsuri suplimentare de securitate.

Ylva Johansson: Odată cu războiul dintre Israel şi Hamas, dar şi odată cu polarizarea provocată de acest conflict chiar în interiorul Uniunii Europene, consider că riscul atacurilor teroriste a crescut în preajma sărbătorilor de iarnă. Am văzut recent astfel de atacuri în Paris, am văzut altele şi mai devreme.

Realizator: Avertismente similare au venit şi din partea ministrului german de interne, care a declarat că Uniunea Europeană trebuie să supravegheze atent ameninţările şi propaganda, deoarece există un risc de radicalizare a agresorilor islamişti violenţi. Potrivit Reuters, trei persoane au fost reţinute recent în Germania sub bănuiala că plănuiau atacuri la târgurile de crăciun din Leverkusen şi Hanovra.

Rador/FOTO imagine ilustrativă