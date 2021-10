(AUDIO) Bruxelles: Fonduri europene pentru decontarea achiziției Spitalului mobil de la Lețcani

Comisia europeană solicită o accelarare a procedurilor privind posibilitatea decontării unor investiții realizate pentru combaterea pandemiei COVID-19. Este vorba, îndeosebi, despre acele achiziții care au fost derulate începând cu luna februarie a anului trecut.

Într-o declarație acordată colegului nostru, Lucian Bălănuță, comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, afirmă că țări precum România trebuie să identifice clar acele linii de finanțare care se pretează plăților retroactive.

Elisa Ferreira: Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special. Pentru a-l accesa trebuie identificate dezastre punctuale. În mod excepțional poate sprijini anumite cazuri de impact cauzate de COVID-19, dar aceasta nu a fost procedura normală. Ar putea fi utilizat, totodată, instrumentul React-EU sau planul multianual 2021-2027, în cazul în care investiția nu se încadrează.

În aceeași ordine de idei, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a precizat că forul județului a înaintat o cerere de decontare pentru unitatea mobilă de la Lețcani. El a afirmat că Ministerul Dezvoltării Regionale va colecta toate proiectele și investițiile eligibile pentru ca mai apoi să transmită o solicitare la Bruxelles.

Marius Dangă: Noi am mers pe partea noastră și am făcut diligențele către singura soluție posibilă, respectiv prin intermediul Ministerului Dezvoltării. Am trimis această cheltuială spre a fi decontată din FSUE – Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene – care este instrumentul prin care Uniunea Europeană răspunde la eforturile de combatere a dezastrelor. România a mai apelat la acest instrument și, de asemenea, Comisia recomandă inclusiv pentru pandemie să se apeleze la el. În momentul de față la nivelul Ministerului Dezvoltării se centralizează aceste cheltuieli, va fi o aplicație globală și, practic, va introduce toate cheltuielile declarate de UAT-uri (n.r. unități administrativ-teritoriale). O solicitare de a deconta cheltuielile pe care statul român le-a făcut în gestiunea acestei pandemii.

Spitalul modular de la Lețcani a costat aproximativ 13 milioane de euro. Au contribuit financiar Consiliile județene Iași și Neamț. Investiția a fost realizată prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, constituită de consiliile județene din regiunea Moldovei. (Radio Iași/ Lucian Bălănuță/ FOTO EBs+)