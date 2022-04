Adunarea Generală a ONU votează joi suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului

Adunarea Generală a ONU va vota joi asupra suspendării Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului (CDO), pe motivul invadării Ucrainei, transmite AFP.

În istoria Organizaţiei Naţiunilor Unite, a mai fost suspendată din această structură Libia condusă de Moammar Gaddafi, în 2011, însă de data aceasta este vorba de un stat membru permanent al Consiliului de Securitate, observă agenţia citată.

Votul de joi, la cererea mai multor ţări occidentale, este programat la orele 14.00 GMT (17.00 ora României), a confirmat Paulina Kubiak, purtătoare de cuvânt a preşedinţiei Adunării Generale, Paulina.

Pentru suspendarea Rusiei ar fi necesară o majoritate de două treimi din voturile exprimate, fără a se lua în considerare abţinerile; au drept de vot toate cele 193 de state membre ale Adunării Generale. Împotriva Libiei, care în momentul respectiv nu era nici măcar membru nepermanent în Consiliul de Securitate, votul a avut loc pur şi simplu prin aclamaţiile Adunării, reaminteşte AFP.

Statele Unite, care au iniţiat demersul de suspendare a Rusiei din CDO, şi Regatul Unit, care susţine iniţiativa, contează pe majoritatea de două treimi în Adunarea Generală. Alte ţări membre – europene şi africane – sunt mai puţin sigure, au declarat agenţiei France Presse mai mulţi diplomaţi.

Ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat luni că Rusia nu ar trebuie să ocupe o poziţie de autoritate în CDO şi ‘nu ar trebui să mai permitem Rusiei să îşi folosească rolul în Consiliu ca instrument de propagandă pentru a sugera că este preocupată legitim de drepturile omului’. ‘De fapt, vedem în fiecare zi (…) rapoarte sfâşietoare despre puţinul interes pe care îl acordă drepturilor omului. Participarea Rusiei la Consiliul Drepturilor Omului este o farsă. Acest lucru dăunează credibilităţii Consiliului şi a ONU în general’. ‘De aceea, credem că este timpul ca Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să o suspende’.

Secretariatul ONU şi-a exprimat reticenţa faţă de suspendare, care ar putea deschide calea către orice cerere de suspendare a unei ţări din orice organ al ONU, din partea oricărei alte ţări.

Consiliul Drepturilor Omului este principalul for al ONU în acest domeniu. A fost înfiinţat în 2006 şi are ca membri 47 de state, desemnate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. În afară de promovarea drepturilor omului, CDO are şi misiunea de a evalua periodic situaţia acestor drepturi în ţările membre ale ONU. CDO se poate autosesiza cu privire la orice problemă sau situaţie legată de drepturile omului, inclusiv în reuniuni extraordinare, care pot fi convocate de urgenţă. Astfel de convocări au avut loc recent pentru evenimentele din Etiopia şi din Ucraina.

Rusia este membră a CDO, cu intermitenţe, din 2006. Niciun stat nu poate avea două mandate consecutive în Consiliu şi nu poate cere din nou un loc mai devreme de un an de la încheierea unui mandat.

În prezent, sunt membre în CDO atât Rusia – până în 2023, cât şi Ucraina.

(AGERPRES/Foto – imagine ilustrativă)