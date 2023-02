Iași: Tăieri de arbori în pădurea Dobrovăț

În jur de 30 de membri ai Grupului de Inițiativă “Codrii Iașilor”, care luptă pentru conservarea pădurilor din municipiul Iași și din jurul orașului, s-au adunat, astăzi, la stejarul din pădurea Dobrovăț, devenit un reper în zonă, unde au fost semnalate, în ultima săptămână, tăieri de arbori.

Reprezentanții Grupului “Codrii Iașilor” au stat de vorbă și cu patronul firmei de exploatare, din județul Neamț. Acesta s-a declarat dispus să renunțe la contractul cu Direcția Silvică în condițiile în care nu ar fi obligat să plătească penalități. Liderul Grupului de Inițiativă “Codrii Iașilor”, Mihai Diac a declarat, pentru postul nostru de radio, că Primăria Dobrovăț intenționa crearea unei păduri-parc pentru argrement:

Cam acum o săptămână, un membru al comunității “Codrii Iașilor” ne-a semnalat că se taie în pădurea de lângă Dobrovăț, de lângă stejarul emblematic, unde primarul a solicitat desemnarea unei păduri-parc și am mers și noi pentru a explica oamenilor ce se întâmplă: că este o tăiere ochiuri care pornește compromiterea pădurii. Grupul care ne-am adunat am discutat cu patronal firmei de exploatare care ne-a spus că, dacă s-ar putea, ar pleca mâine de acolo numai că are un contract și că doar Direcția Silvică poate să-l rezilieze. El a venit din Neamț, el nu știa că este o pădure atât de importantă pentru ieșeni și dacă nu plătește penalități, este bucuros să încheie exploatarea. Ne-am deplasat la Ocolul Silvic Dobrovăț, condus de domnul Bolfă, care face parte din zona lor, fondul forestier administrat de ei. Am sperat să găsim pe cineva căruia să-i spunem că exploatatorul este deschis să încheie contractual amiabil și ține doar de Ocol și de Direcție să fie oprită exploatarea și să dea curs solictării primarului de la Dobrovăț să înființeze o pădure-parc, pe o suprafață de 209 hectare, acolo, în jurul stejarului, o zonă ideală de agrement.

Am încercat să îi contactăm telefonic atât pe Directorul Direcției Silvice Iași, Gabriel Doncean, dar și pe patronal firmei de exploatare din Neamț, însă, aceștia nu au răspuns apelurilor noastre.

(Radio Iași, FOTO: Vasea Gurzu – Facebook Grupul „Codrii Iașilor”)