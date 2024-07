UNICREDIT IASI OPEN – Anca Todoni și Jaqueline Cristian s-au calificat în optimi la UniCredit Iași Open. Duel românesc în optimi

Anca Todoni și Jaqueline Cristian s-au calificat în optimi la UniCredit Iași Open. Duel românesc în optimi

România are patru reprezentante în optimile de finală ale turneului WTA UniCredit Iași Open, concurs dotat cu premii totale în valoare de 232.244 de euro și 250 de puncte WTA.

După ce duminică Gabi Ruse și Miriam Bulgaru s-au calificat în optimi, luni au făcut pasul în runda a doua a turneului de la Iași alte două românce, Anca Todoni și Jaqueline Cristian.

Anca Todoni și Jaqueline Cristian, în optimi la Iași

Anca Todoni, 19 ani, locul 118 WTA, a trecut în primul tur de rusoaica Aliona Falei, 20 de ani, numărul 184 mondial, care la 5-0 pentru Anca s-a retras de pe teren din motive medicale.

Anca va juca în optimi cu sârboaica Olga Danilovic, 23 de ani, numărul 150 mondial, cea care duminică, în primul tur, a eliminat-o pe favorita 4, rusoaica Anna Blinkova.

La scurt timp după ce s-a calificat în optimi la simplu, Anca Todoni a revenit pe teren și pentru meciul de dublu, câștigând alături de Irina Bara în fața unei alte perechi românești, Miriam Bulgaru / Georgia Crăciun, scor 7-5, 6-4.

Jaqueline Cristian, duel românesc în optimi cu Gabi Ruse

Tot luni, Jaqueline Cristian, 26 de ani, locul 66 WTA, a treia favorită, sfert-finalistă săptămâna trecută la Palermo, a trecut fără probleme în turul întâi de italianca Nuria Brancaccio, 24 de ani, numărul 232 mondial, scor 6-2, 6-4.

În optimi, Jaqueline o va întâlni pe Gabriela Ruse, cea care duminică s-a impus în primul tur în fața Anastasiei Tikhonova, din Rusia, 23 de ani, numărul 194 mondial, scor 6-3, 5-7, 6-1.

A patra româncă prezentă în optimi este Miriam Bulgaru, sportiva noastră în vârstă de 25 de ani (206 WTA) urmând să joace marți pentru un loc în sferturi cu Selena Janicijevic (Franța), venită din calificări.

Seara de luni s-a încheiat cu meciul de retragere al Ralucăi Olaru, la care au participat, printre alții, Horia Tecău, Alexandra Dulgheru, Elena Bogdan, Irina Bara Gabi Ruse și Anca Todoni.

Marți, 23 iulie, sunt programate la Baza Sportivă Ciric meciurile din optimile de finală la simplu, dar și meciuri de dublu, cu începere de la ora 11.00.

Miriam Bulgaru va juca de la 11.00 pe Central, iar Anca Todoni în al doilea meci de pe arena principală. Principala favorită, Mirra Andreeva, va intra pe teren nu înainte de ora 15.00, iar duelul românesc din optimi dintre Gabi Ruse și Jaqueline Cristian este programat nu înainte de 17.00.

Rezultatele meciurilor de luni, 22 iulie:

Turul 1 – simplu

Petra Martic (Croația) – Nuria Parrizas Diaz (Spania) 6-4, 6-4

Anca Todoni (România) – [Q] Aliona Falei 5-0 retragere

[8] Anna Bondar (Ungaria) – [Q] Marie Benoit (Belgia) 6-3, 6-1

[3] Jaqueline Cristian (România) – [LL] Nuria Brancaccio (Italia) 6-2, 6-4

Chloe Paquet (Franța) – [7] Maria Lourdes Carle (Argentina) 6-4, 6-2

[Q] Selena Janicijevic (Franța) – [Q] Gergana Topalova (Bulgaria) 6-1, 6-2

[Q] Varvara Lepchenko (USA) vs [6] Martina Trevisan (Italia) 5-7, 6-4, 6-2

[5] Elina Avanesyan (Rusia) vs Leyre Romero Gormaz (Spania) 6-1, 6-2

[Q] Simona Waltert (Elveția) vs Ekaterina Makarova (Rusia) 6-2, 6-2

[LL] Lea Boskovic (Croația) vs Maria Timofeeva (Rusia) 7-5, 6-1

Dublu – Turul 1

Irina Bara (România) / Anca Todoni (România) – [WC] Miriam Bulgaru (România) / Georgia Crăciun (România) 7-5, 6-4

[4] Angelica Moratelli (Italia) / Sabrina Santamaria (USA) vs [WC] Cristina Dinu (România) / Andreea Prisăcariu (România) 6-4, 6-1

Mirra Andreeva (Rusia) / Sofia Lansere (Rusia) – Dalila Jakupovic (Slovenia) / Bibiane Schoofs (Olanda) 6-0, 6-3

[3] Maia Lumsden (Marea Britanie) / Anna Siskova (Cehia) – Alicia Barnett (Marea Britanie) / Freya Christie (Marea Britanie) 6-0, 6-3

—

Programul meciurilor de marți, 23 iulie:

Terenul Central – Start ora 11.00

[Q] Selena Janicijevic (Franța) vs [WC] Miriam Bulgaru (România)

Olga Danilovic (Serbia) vs Anca Todoni (România)

Nu înainte de ora 15.00

[1] Mirra Andreeva (Rusia) vs Aliaksandra Sasnovich (Rusia)

Nu înainte de ora 17.00

[WC] Elena Gabriela Ruse (România) vs [3] Jaqueline Cristian (România)

Maria Lourdes Carle (Argentina) / Eleni Christofi (Grecia) vs [2] Alexandra Panova (Rusia) / Yana Sizikova (Rusia)

Terenul 5 – Start ora 11.00

Chloe Paquet (Franța) vs [Q] Simona Waltert (Elveția)

[5] Elina Avanesyan (Rusia) vs Petra Martic (Croația)

[1] Anna Danilina (Kazahstan) / Irina Khromacheva (Rusia) vs Amina Anshba (Rusia) / Anastasia Detiuc (Cehia)

După odihnă

Irina Bara (România) / Anca Todoni (România) vs [3] Maia Lumsden (Marea Britanie) / Anna Siskova (Cehia)

Terenul 6 – Ora de start 11.00

Marina Bassols Ribera (Spania) vs [8] Anna Bondar (Ungaria)

[LL] Lea Boskovic (Croația) vs [Q] Varvara Lepchenko (USA)

Yvonne Cavalle-Reimers (Spania) / Aurora Zantedeschi (Italia) vs Anastasia Tikhonova (Rusia) / Maria Timofeeva (Rusia)

După odihnă

Anna Bondar (Ungaria) / Olga Danilovic (Serbia) vs Katarzyna Piter (Polonia) / Fanny Stollar (Ungaria)