S-a tras la sorți tabloul principal la turneul BCR Iași Open

Sâmbătă la prânz s-a tras la sorți tabloul principal al turneului WTA 125 BCR Iași Open, concurs cu premii totale de 115.000 de dolari și 160 de puncte WTA.

Pe tabloul principal sunt prezente opt românce, Irina Begu și Ana Bogdan, campioana de anul trecut, fiind principalele două favorite.

Irina Begu o va întâlni în primul tur pe Chloe Paquet, din Franța, în timp ce Ana Bogdan va juca cu Barbora Palicova, din Cehia.

România va avea opt reprezentante pe tabloul principal. Pe lângă Irina Begu și Ana Bogdan, în primul tur la BCR Iași Open vor mai juca Irina Bara, Gabi Ruse, Miriam Bulgaru, Anca Todoni, Ilinca Amariei și Andreea Prisăcariu, ultimele trei fiind beneficiare de wild-card.

Tragerea la sorți a fost coordonată de Mihaela Testiban, supervisorul WTA al turneului, iar director de concurs este Daniel Dobre.

Iată cum arată tabloul primului tur la BCR Iași Open:

WC] [1] I. Begu (România) vs C. Paquet (Franța)

P. Hercog (Slovenia) vs R. Jani (Ungaria)

[WC] A. Todoni (România) vs D. Papamichail (Grecia)

[WC] I. Amariei (România) vs [6] J. Teichmann (Elveția)

[3] P. Udvardy (Ungaria) vs Qualifier/Lucky Loser

D. Astakhova vs E. Kalieva (USA)

[WC] K. Dmitruk vs [WC] A. Prisacariu (România)

Qualifier/Lucky Loser vs [8] T. Zidansek (Slovenia)

[7] L. Pigossi (Brazilia) vs M. Bulgaru (România)

E. Jacquemot (Franța) vs I. Bara (România)

R. Serban (Cipru) vs Qualifier/Lucky Loser

J. Riera (Argentina) vs [4] D. Kovinic (Muntenegru)

[5] S. Waltert (Elveția) vs C. Zhao (Canada)

P. Marcinko (Croația) vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs E. Ruse (România)

B. Palicova (Cehia) vs [2] A. Bogdan (România)

Două românce în turul 2 al calificărilor

Pe tabloul calificărilor s-au înscris 16 jucătoare, opt dintre acestea fiind românce, patru beneficiare de wild-card. Dintre cele opt, doar două au reușit să acceadă în turul 2 al calificărilor.

Oana Gavrilă, a șaptea favorită în calificări, a învins-o pe Elena Teodora Cadar, 6-4, 6-1, iar Georgia Crăciun a eliminat-o pe favorita 8, Tamara Curovic (Serbia) scor 6-1, 6-1.

Rezultatele înregistrate sâmbătă, în primul tur al calificărilor la BCR Iași Open:

Veronika Erjavek (Slovacia, Nr. 4) – Catrinel Onciulescu (România, WC) 6-1, 6-1

Ekaterina Yashina (Rusia, 5) – Elena Bertea (România. WC) 6-0, 6-1

Dalila Jakupovic (Slovacia, 2) – Olivia Tjandramulia (Australia) 6-0, 6-4

Oana Gavrilă (România, 7) – Elena Teodora Cadar (România) 6-4, 6-1

Georgia Crăciun (România) – Tamara Curovic (Serbia, 8) 6-1, 6-1

Ipek Oz (Turcia, 1) – Anastasia Safta (România) 7-5, 6-1

Anastasia Tikhonova (Rusia, 3) – Anamaria Oana (România, WC) 6-3, 6-4

Conny Perrin (Elveția, 6) – Diana Ioana Simionescu (România, WC) 6-0, 6-2

Programul meciurilor din turul 2 al calificărilor:

Ipek Oz (Turcia, 1) – Conny Perrin (Elveția, 6)

Dalila Jakupovic (Slovacia, 2) – Ekaterina Yashina (Rusia, 5)

Anastasia Tikhonova (Rusia, 3) – Georgia Crăciun (România)

Veronika Erjavek (Slovacia, Nr. 4) – Oana Gavrilă (România, 7)