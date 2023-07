Marius Copil, eliminat în calificări la Concord Iași Open

Duminică au debutat calificările la Concord Iași Open, turneu de categorie ATP Challenger 100. În prima zi a calificărilor s-au disputat 12 partide, trei dintre acestea fiind sută la sută românești.

Alexandru Jecan a produs surpriza și l-a învins pe favoritul 3, Marius Copil, scor 4-6, 6-4, 6-4, după un meci ce a durat aproape două ore și jumătate, iar într-o altă partidă spectaculoasă Gabi Boitan a trecut de compatriotul său Vlad Dancu, scor 6-2, 7-6 (7).

În turul 2 al calificărilor au acces, duminică, alți doi jucători români, Sebastian Gima și Dan Tomescu.

Gima l-a învins pe Dragoș Cazacu, scor 6-3, 7-6 (3), iar Dan Alexandru Tomescu a trecut de moldoveanul Ilya Snitari, scor 6-4, 6-2.

Luni sunt programate 9 meciuri la Concord Iași Open, cu începere de la ora 10.00. Șase sunt din turul decisiv al calificărilor, iar celelalte trei, toate programate pe terenul central, vor conta pentru turul I de simplu.

Vor fi și cinci români în program. Alexandru Jecan, Sebastian Gima, Dan Alexandru Tomescu și Gabi Boitan vor juca în turul 2 al calificărilor, iar Filip Cristian Jianu în primul tur de pe tabloul principal.

Iată rezultatele complete înregistrate duminică, în primul tur al calificărilor:

David Pichler (Austria) – Radu Paisvant (România) 6-0, 6-2

Juan Bautista Otegui (Argentina) – Matei Onofrei (România) 6-2, 6-1

Michael Vrbensky (Cehia) – Tomas Lipovsek Puches (Argentina) 6-2, 6-2

Alexandru Jecan (România) – Marius Copil (România) 4-6, 6-4, 6-4

Kyrian Jacquet (Franța) – Eduard Schipor (România) 6-3, 6-0

Lorenzo Bocchi (Italia) – Saba Purtseladze (Georgia) 5-7, 7-5, 6-4

Sebastian Gima (România) – Dragoș Cazacu (România) 6-3, 7-6 (3)

Kalin Ivanovski (Macedonia de Nord) – Brandon Walkin (Australia) 6-2, 6-2

Andrey Chepelev (Rusia) – Daniel Uta (România) 6-2, 6-1

Gabi Boitan (România) – Vlad Dancu (România) 6-2, 7-6 (7)

Dan Alexandru Tomescu (România) – Ilya Snitari (Moldova) 6-4, 6-2

Alex Marti Pujolras (Spania) – Matias Zukas (Argentina) 6-1, 6-1

Programul meciurilor de luni, 10 iulie:

Terenul Central

Alexandru Jecan (România) – Sebastian Gima (România) – Tur 2 calificări, ora 10.00

Alex Marti Pujolras (Spania) – Gabi Boitan (România) – Tur 2 calificări

Edoardo Lavagno (Italia) – Riccardo Bonadio (Italia) – Tur 1 simplu

Vitaliy Sachko (Ucraina) – Tomas Machac (Cehia, favorit 3) – Tur 1 simplu, nu înainte de ora 16.00

Enzo Couacaud (Franța, favorit 7) – Filip Cristian Jianu (România, WC) – Tur 1 simplu, nu înainte de ora 18.30

Teren 5

Kyrian Jacquet (Franța) – David Pichler (Austria) – Tur 2 calificări, ora 10.00

Kalin Ivanovski (Macedonia de Nord) – Dan Alexandru Tomescu (România) – Tur 2 calificări

Teren 6

Michael Vrbensky (Cehia) – Juan Bautista Otegui (Argentina) – Tur 2 calificări, ora 10.00

Andrey Chepelev (Rusia) – Lorenzo Bocchi (Italia) – Tur 2 calificări

Opt jucători români pe tabloul de dublu la Concord Iași Open

Duminică s-a stabilit și tabloul principal de dublu la Concord Iași Open. Vor fi la start 16 echipe, iar România este reprezentată de 8 jucători.

În primul tur se vor confrunta două perechi sută la sută românești, Gabi Boitan/Bogdan Pavel – Cezar Crețu/Alexandru Jecan, astfel că România va avea cu siguranță o pereche în sferturile de finală.

Ceilalți patru români de pe tabloul principal vor avea parteneri străini. Dan Alexandru Tomescu va juca alături de argentinianul Juan Pablo Paz, Matei Onofrei îl va avea partener pe experimentatul argentinian Pablo Cuevas, Marius Copil va juca alături de cehul Zdenek Kolar, campionul din 2021 la simplu, iar Filip Jianu va face pereche cu francezul Kyrian Jacquet.

Tabloul principal la dublu:

[1] N. Balaji (IND) / J. Nedunchezhiyan (IND) vs. J. Paz (ARG) / D. Tomescu (ROU)

[WC] G. Boitan (ROU) / B. Pavel (ROU) vs. C. Cretu (ROU) / A. Jecan (ROU)

[4] L. Margaroli (SUI) / M. Pervolarakis (GRE) vs. R. Stepanov (ISR) / T. Whiting (USA)

D. Madaras (SWE) / B. Walkin (AUS) vs. S. Diez (CAN) / M. Zekic (SRB)

A. Chepelev / D. Golubev vs. [WC] P. Cuevas (URU) / M. Onofrei (ROU)

M. Copil (ROU) / Z. Kolar (CZE) vs. [3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA)

R. Bonadio (ITA) / E. Lavagno (ITA) vs. J. Ficovich (ARG) / J. Otegui (ARG)

K. Jacquet (FRA) / F. Jianu (ROU) vs. [2] N. Barrientos (COL) / A. Qureshi (PAK)