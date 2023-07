Francezul Hugo Gaston, noul campion la Concord Iași Open

Francezul Hugo Gaston, 22 de ani, locul 137 ATP, este noul campion al turneului ATP Challenger 100 Concord Iași Open, după ce l-a învins în finală pe principalul favorit, spaniolul Bernabe Zapata Miralles, 26 de ani, locul 53 ATP, scor 3-6, 6-0, 6-4.

Francezul Gaston, al șaselea favorit la Iași, a câștigat ediția a 4-a a turneului de la Iași după o finală electrizantă, ce i-a ținut cu sufletul la gură pe spectatorii prezenți în număr mare în tribunele Bazei Sportive Ciric.

Hugo Gaston este la a doua finală jucată la Iași, după cea din 2021, când a fost învins de cehul Zdenek Kolar.

Gaston va primi 100 de puncte ATP pentru succesul obținut la Iași și 16.020 euro, în timp ce finalistul Miralles rămâne cu 60 de puncte ATP și un cec în valoare de 9.415 euro.

Hugo Gaston este al patrulea campion la Concord Iași Open, după spaniolul Carlos Taberner (2020), cehul Zdenek Kolar (2021) și brazilianul Felipe Meligeni Alves (2022).

Ziua de duminică a fost deschisă de finala de dublu câștigată de perechea favorită 2 formată din columbianul Nicolas Barrientos și pakistanezul Aisam Qureshi, 6-3, 6-3 cu dublul român Gabi Boitan / Bogdan Pavel.

Trei românce în programul de luni, la BCR Iași Open

Tenisul nu va pleca de la Iași, ci va continua cu încă o săptămână, luni debutând ediția a doua a turneului WTA 125 BCR Iași Open. În programul primei zile figurează și trei românce.

Andreea Prisăcariu va juca cu rusoaica Kristina Dmitruk, venită din calificări, în al doilea meci de pe Terenul Central, Anca Todoni va juca cu Despina Papamichail (Grecia), în timp ce Ilinca Amariei o va întâlni, nu înainte de ora 19.00, pe elvețianca Jil Teichmann.

Rezultatele zilei de duminică, 16 iulie:

Finala de simplu

Hugo Gaston (Franța, Nr. 6) – Bernabe Zapata Miralles (Spania, Nr. 1) 3-6, 6-0, 6-4

Finala de dublu

Nicolas Barrientos (Columbia) / Aisam Qureshi (Pakistan) – Gabi Boitan (România) / Bogdan Pavel (România) 6-3, 6-3

Programul zilei de luni, 17 iulie, la BCR Iași Open:

Terenul Central – De la ora 13.00

[Q] Anastasia Tikhonova (Rusia) vs [8] Tamara Zidansek (Slovenia)

[WC] Kristina Dmitruk (Rusia) vs [WC] Andreea Prisacariu (România)

[WC] Anca Todoni (România) vs Despina Papamichail (Grecia)

Nu înainte de ora 19.00

[WC] Ilinca Amariei (România) vs [6] Jil Teichmann (Elveția)

Terenul 5, de la ora 15.00

Julia Riera (Argentina) vs [4] Danka Kovinic (MNE)

Nu înainte de ora 17.30

[5] Simona Waltert (SUI) vs Carol Zhao (CAN)