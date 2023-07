Filip Jianu s-a calificat în optimi la Concord Iași Open

Ziua inaugurală a turneului ATP Challenger 100 Concord Iași Open a adus și primele două mari surprize, doi dintre favoriți fiind eliminați în turul întâi.

Una dintre surprize a fost furnizată de Filip Jianu, 21 de ani, locul 312 ATP, care l-a eliminat pe al șaptelea favorit, francezul Enzo Couacaud.

Beneficiar al unui wild-card pe tabloul principal, Jianu a făcut un meci solid și s-a impus de o manieră clară în fața lui Couacaud (28 de ani, numărul 158 mondial), scor 6-2, 6-1, în doar 64 de minute.

În optimi, Filip Jianu l-ar putea întâlni pe compatriotul său Nicholas David Ionel, cel care va juca marți, în primul tur, cu nord-macedoneanul Kalin Ivanovski, jucător venit din calificări.

Tot luni s-au mai calificat în optimile de finală italianul Riccardo Bonadio (6-4, 6-3 cu compatriotul său Edoardo Lavagno) și ucraineanul Vitaliy Sachko. Acesta din urmă a profitat de abandonul favoritului 3, cehul Tomas Machac, în decisiv, la scorul de 6-7 (5), 6-4, 3-0. Machac s-a accidentat în finalul setului 2 și a abandonat în decisiv, din motive medicale.

Luni s-au disputat și finalele din calificări, câștigătorii, șase la număr, avansând pe tablul principal.

România a avut patru reprezentanți în turul 2 al calificărilor, dar numai Sebastian Gima a reușit să câștige și să acceadă pe tablou. Gima l-a învins cu 6-4, 6-2 pe Alexandru Jecan, cel care duminică îl elimina în primul tur chiar pe Marius Copil.

Astfel, După David Ionel, Filip Jianu și Cezar Crețu, Sebastian Gima este patrulea jucător român prezent pe tabloul principal de simplu.

Cinci români în programul de marți

Ziua de marți va fi una plină la Baza Sportivă Ciric, cele trei terenuri urmând să găzduiască 15 partide.

În program vor fi și cinci jucători români. Ieșeanul Cezar Crețu va juca în al treilea meci de pe Terenul Central, contra argentinianului Juan Bautista Otegui, venit din calificări, și tot în al treilea meci, dar pe terenul 5, vor juca Sebastian Gima și cehul Dalibor Svrcina.

În sesiunea de seară, nu înainte de ora 18.30, Nicholas David Ionel va juca pe Arena Centrală contra nord-macedoneanului Kalin Ivanovski, venit din calificări.

Vom avea în program și doi români în proba de dublu. Ieșeanul Matei Onofrei (17 ani) va juca alături de experimentatul jucător uruguayan Pablo Cuevas (37 de ani), iar Filip Jianu va face pereche cu francezul Jacquet.

Tot marți vor debuta la Concord Iași Open și primii doi favoriți. Spaniolul Zapata Mirales, cap de serie numărul 1, va juca cu tunisianul Aziz Dougaz, iar moldoveanul Radu Albot, al doilea favorit, îl va întâlni pe argentinianul Juan Pablo Ficovich, în chiar primul meci al zilei de pe ”Central”.

Rezultatele meciurilor de luni, 10 iulie:

Turul 2 calificări

Sebastian Gima (România) – Alexandru Jecan (România) 6-4, 6-2

Alex Marti Pujolras (Spania) – Gabi Boitan (România) 6-1, 6-1

Kyrian Jacquet (Franța) – David Pichler (Austria) 6-4, 6-2

Kalin Ivanovski (Macedonia de Nord) – Dan Alexandru Tomescu (România) 7-6 (9), 7-6 (5)

Juan Bautista Otegui (Argentina) – Michael Vrbensky (Cehia) 6-7 (2), 6-4, 6-3

Andrey Chepelev (Rusia) – Lorenzo Bocchi (Italia) 7-5, 6-2

Turul 1 simplu

Riccardo Bonadio (Italia) – Edoardo Lavagno (Italia) 6-4, 6-3

Vitaliy Sachko (Ucraina) – Tomas Machac (Cehia, Nr 3) 6-7 (5), 6-4, 3-0 retragere

Filip Cristian Jianu (România, WC) – Enzo Couacaud (Franța, Nr 7) 6-2, 6-1

—

Programul zilei de marți, 11 iulie:

CENTER COURT start 10:30 am

J. Ficovich (ARG) vs [2] R. Albot (MDA)

[1] [WC] B. Zapata Miralles (ESP) vs A. Dougaz (TUN)

[WC] C. Cretu (ROU) vs [Q] J. Otegui (ARG)

D. Madaras (SWE) vs [5] C. Garin (CHI)

Not Before 6:30 pm

[Q] K. Ivanovski (MKD) vs N. Ionel (ROU)

COURT 5 start 10:30 am

[PR] P. Cuevas (URU) vs G. Onclin (BEL)

[Q] A. Chepelev vs [8] Z. Kolar (CZE)

D. Svrcina (CZE) vs [Q] S. Gima (ROU)

A. Chepelev / D. Golubev vs [WC] P. Cuevas (URU) / M. Onofrei (ROU)

[4] Z. Piros (HUN) vs T. Atmane (FRA)

COURT 6 start 10:30 am

[Q] A. Marti Pujolras (ESP) vs [Alt] S. Diez (CAN)

[6] H. Gaston (FRA) vs [Alt] M. Zekic (SRB)

[Alt] V. Vacherot (MON) vs J. De Loore (BEL)

J. Mensik (CZE) vs [Q] K. Jacquet (FRA)

K. Jacquet (FRA) / F. Jianu (ROU) vs [2] N. Barrientos (COL) / A. Qureshi (PAK)