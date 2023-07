BCR IAȘI OPEN – Rezultatele de miercuri și programul zilei de joi, 20 iulie

Anca Todoni și Andreea Prisăcariu s-au oprit în optimi la BCR Iași Open. Irina Begu și Ana Bogdan joacă joi pentru un loc în sferturi

Tenisul românesc are viitor! A demonstrat asta din plin, la Iași, tânăra jucătoare Anca Todoni. În vârstă de doar 18 ani, sportiva clasată pe locul 472 WTA a arătat un tenis solid la turneul WTA 125 BCR Iași Open, unde a fost aproape de o calificare surpriză în sferturi.

Ajunsă în premieră în optimile unui turneu WTA, Todoni a jucat pentru un loc în sferturi cu mult mai experimentata jucătoare elvețiană Jil Teichmann, (26 de ani, numărul 124 mondial), a 6-a favorită și nu a lipsit mult să dea marea lovitură.

Anca Todoni părăsește BCR Iași Open cu fruntea sus

După un meci spectaculos, întins pe durata a două ore și 40 de minute, reprezentanta noastră a cedat în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 3-6, dar la final a fost aplaudată în picioare pentru jocul bun arătat în fața unei adversare ce a cochetat cu Top 30 WTA.

Condusă în decisiv cu 2-0, Todoni a revenit cu trei game-uri la rând, iar la 3-3 a irosit două șanse de a trece din nou în avantaj. Elvețianca a făcut break-ul și a închis în cele din urmă meciul cu 6-3 în decisiv.

Favorită 6, Teichmann ar putea juca în sferturi cu Irina Begu, dacă reprezentanta noastră va trece joi, în optimi, de jucătoarea maghiară Reka Luca Jani.

Andreea Prisăcariu, învinsă de slovena Tamara Zidansek

Nici ieșeanca Andreea Prisăcariu (23 de ani, locul 364 WTA) nu a reușit să producă marea surpriză, fiind învinsă în optimi de slovena Tamara Zidansek (25 de ani, numărul 139 mondial), favorită 8, scor 6-2, 6-4.

De remarcat că atât Todoni, cât și Prisăcariu, beneficiare de wild-card, au obținut la Iași primele victorii din circuitul WTA.

Surpriză în primul meci din optimi!

Muntenegreanca Danka Kovinic, locul 95 WTA, este al doilea cap de serie eliminat la BCR Iași Open, după Panna Udvardy.

Favorită 4 la Iași, Kovinic, 28 de ani, a fost învinsă în prima optime de finală de jucătoarea cipriotă de origine română Raluka Șerban, 26 de ani, numărul 166 mondial, scor 6-0, 6-1.

Șerban va juca în sferturi cu brazilianca Laura Pigossi (28 de ani, 138 WTA), favorită 7, care a dispus în faza optimilor după un meci maraton de 3 ore și 40 de minute de Elsa Jacquemot, din Franța (20 de ani, numărul 196 mondial), 4-6, 7-6 (3), 7-5.

Jucătoarele calificate în sferturile de finală primesc 29 de puncte WTA și 3.020 de euro, iar învinsele din optimi rămân cu 15 puncte WTA și un cec în valoare de 1.740 de euro.

Tot miercuri, perechea Oana Gavrilă (România) / Olivia Tjandramulia (Australia), favorită 2, a fost eliminată în primul tur de cuplul Danka Kovinic (Muntenegru) / Laura Pigossi (Brazilia), scor 7-5, 2-6, 5-10.

Irina Begu și Ana Bogdan joacă joi pentru un loc în sferturi

Joi sunt programate ultimele trei optimi de finală la simplu și două meciuri din turul I la dublu.

În prima partidă a zilei se vor întâlni croata Veronika Erjavec și rusoaica Darya Astakhova, după care vor intra în scenă principalele două favorite, Ana Bogdan (49 WTA, favorită 2) și Irina Begu (31 WTA, principală favorită).

Ana o va întâlni pe elvețianca Conny Perrin (433 WTA), intrată pe tablou ca lucky loser, în timp ce Irina Begu va juca cu unguroaica Reka Luca Jani (167 WTA).

Joi debutează la BCR Iași Open și Monica Niculescu, ea făcând pereche la dublu cu Irina Bara. Cele două sportive vor întâlni în primul tur un alt cuplu român, dar mai puțin experimentat, Ilinca Amariei / Anca Todoni.

Rezultatele complete de miercuri, 19 iulie:

Optimi de finală – Simplu

Raluka Șerban (Cipru) – Danka Kovinic (Muntenegru, Nr. 4) 6-0, 6-1

Laura Pigossi (Brazilia, Nr. 7) – Elsa Jacquemot (Franța) 4-6, 7-6 (3), 7-5

Jil Teichmann (Elveția, Nr. 6) – Anca Todoni (România, WC) 5-7, 6-3, 6-3

Tamara Zidansek (Slovenia, Nr. 8) – Andreea Prisăcariu (România, WC) 6-2, 6-4

Simona Waltert (Elveția, Nr. 5) – Petra Marcinko (Croația) 7-6 (2), 6-3

Sferturi de finală – Dublu

Veronika Erjavec (Slovenia) / Dalila Jakupovic (Slovenia) – Jessy Rompies (Indonezia) / Ekaterina Yashina 6-3, 6-1

Danka Kovinic (Muntenegru) / Laura Pigossi (Brazilia) – [2] Oana Gavrilă (România) / Olivia Tjandramulia (Australia) 5-7, 6-2, 10-5

Programul meciurilor de joi, 20 iulie:

Terenul Central – De la ora 13.00

Veronika Erjavec (Croația, Q) – Darya Astakhova

Conny Perrin (Elveția, LL) – Ana Bogdan (România, Nr. 2)

Nu înainte de ora 17.30

Irina Begu (România, Nr. 1) – Reka Luca Jani (Ungaria)

Nu înainte de ora 19.00

Irina Bara (România) / Monica Niculescu (România),

Nr. 1 – Ilinca Amariei (România) / Anca Todoni (România)

Terenul 5 – De la ora 17.00

Anastasya Tikhonova / Rosalie Van der Hoek (Olanda)

– Conny Perrin (Elveția) / Anna Rogers (SUA)

—————————————————————

Monica Niculescu, Irina Begu și Ana Bogdan au vorbit despre turneul BCR Iași Open

Miercuri la prânz, jucătoarele române Monica Niculescu, Irina Begu și Ana Bogdan au participat la ”Media Day”, o sesiune de interviuri și fotografii la care au participat, pe lângă jurnaliști, și mai mulți copii de mingi.

Iată câteva declarații ale celor trei jucătoare:

Irina Begu: ”Turneul de la Iași este extrem de bine cotat”

”Mă bucur foarte mult că sunt aici și am ocazia să joc acasă, la Iași. Cred că acest turneu poate liniștit de categoria WTA 250, la cât de bine este organizat și sper ca turneul să crească de la an la an. Turneul de la Iași este extrem de bine cotat, cu jucătoare bune. Chiar dacă mai sunt două turnee WTA în această săptămână, cred că acesta este la nivel de 250.000 ca jucătoare și organizare. Este un parcurs greu pe partea mea, dar nu mă tem. Consider că am armele necesare. Zgura este suprafața mea favorită, o să iau meci cu meci și sper să ajung în finală. Ar fi o finală extrem de frumoasă între două românce (n.r. Ana Bogdan este pe partea opusă de tablou). Cred că turneul și-ar îndeplini toate obiectivele. Și pentru spectatori, dar și pentru turneu ar fi un lucru extrem de frumos să fim două românce în finală. Publicul a fost extraordinar la primul meci, mă bucur că spectatorii au venit să mă susțină. Le mulțumesc ieșenilor pentru susținere și sper să vină în număr cât mai mare și la următorul meci”.

Ana Bogdan: ”În meciul cu Palicova mi-au venit în minte momentele din finala de anul trecut”

”Finala de anul trecut a fost un moment special pentru mine, pe care îl păstrez în sufletul meu. A fost primul turneu câștigat în România. A fost un moment extraordinar de frumos. În timpul meciului cu Palicova mi-au venit în minte acele momente și mi-au dat energie. Este un drum lung de parcurs până în finală, mie îmi place să iau fiecare meci în parte, să trăiesc momentul pe teren. Cu siguranță toată lumea asta își

dorește, o finală între mine și Irina Begu, o finală sută la sută românească. Întotdeauna acest gen de meciuri sunt destul de grele, pentru că e dificil să joci împotriva unei românce, mai ales că ne și cunoaștem de atâta timp, există un respect aparte între noi. E mult mai dificil

decât dacă am juca cu altcineva. Ar fi foarte frumos să cuceresc din nou trofeul. Cel de anul trecut stă undeva în partea dreaptă în living, iar în stânga e gol. Nu ar strica să aduc perechea acasă”.

Monica Niculescu: ”Totul este foarte frumos, sunt entuziasmată”

”Este un turneu foarte frumos, într-adevăr. Până acum este extraordinar și mă bucur că am reușit să vin la Iași. Nu mi-a fost ușor să vin, pentru că trecerea de la iarbă pe zgură înseamnă o schimbare foarte mare, dar am zis să vin să văd cum este și sunt super-încântată. Totul este foarte frumos, sunt entuziasmată. O zgură foarte bună, multe terenuri, hotel grozav, oamenii la fel, transport. Nu lipsește nimic. Pare un turneu de 250.000, are un nivel foarte bun și cred că va reuși să crească în câțiva ani. Dacă se dorește un turneu mai mare, cred că se poate, pentru că sunt toate condițiile. Sincer, nu este suprafața mea favorită, dar am venit pentru voi și pentru publicul din Iași. Îmi place foarte mult tenisul. Când a fost pandemia, pentru mine a fost groaznic. De aceea și tot amân retragerea, pentru că de vreo doi ani tot spun că ajunge, dar trag în continuare pentru că îmi place foarte mult tenisul”. Sfat pentru copiii care iubesc tenisul: ”Să vină la tenis dacă le place, să vină în fiecare zi. Să se antreneze, să creadă în ei, pentru că o să iasă. Să nu se lase bătuți”.