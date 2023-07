BCR IASI OPEN – Finale de vis la BCR Iași Open! Irina Begu și Ana Bogdan vor juca finala de simplu, iar Monica Niculescu și Irina Bara sunt finaliste la dublu

Finale de vis la BCR Iași Open! Irina Begu și Ana Bogdan vor juca finala de simplu, iar Monica Niculescu și Irina Bara sunt finaliste la dublu

Iubitorii tenisului din România care sperau la startul turneului BCR Iași Open la o finală românească și-au văzut visul cu ochii. Principalele favorite, româncele Irina Begu și Ana Bogdan s-au impus, sâmbătă, în două semifinale de infarct, de câte trei seturi și vor juca, duminică, cu trofeul pe masă. În plus, Monica Niculescu și Irina Bara vor juca și ele pentru trofeu, la dublu.

În prima semifinală a zilei, Ana Bogdan (30 de ani, locul 49 WTA), campioana ediției de anul trecut și favorită 2 în acest an, a învins-o în trei seturi pe Raluka Șerban, jucătoare română care reprezintă Cipru (26 de ani, numărul 166 mondial), scor 6-3, 4-6, 6-3.

Ana Bogdan: ”A fost mai mult mental decât tactic” La final, Ana Bogdan a declarat că finala a însemnat mai mult o luptă mentală decât tactică. ”Mă bucur că am învins astăzi, mă bucur că m-am învins pe mine de fapt, mă bucur că sunteți alături de mine și mă susțineți atât de mult. Nu aveți idee cât de mult contează pentru mine! Am trait intens astăzi, sincer, de la priumul punct al meciului până la ultimul. Cred că nici anul trecut nu am trăit atât de intens. Aș vrea să o felicit pe Raluka pentru jocul ei. După ceea ce a arătat în această săptămână sunt sigură că va reuși să ajungă unde și-a propus. Nu știu cât de mult a fost tactic, cât mental. A fost o luptă extrem de mare din punct de vedere mental. Am avut și ceva presiune, nici nu a fost o zi în care am jucat extraordinar de bine, dar asta și pentru că Raluka nu m- a lăsat să-mi fac jocul. Mă bucur că am fost puternică și am stat acolo până la final și am reușit. Toate meciurile din această săptămână au fost destul de grele, dar tot ce îmi doresc este să mă bucur de ziua de mâine, să fiu alături de voi și să simt din plin această atmosferă pe care voi o creați. Vă mulțumesc din suflet”, a declarat Ana Bogdan.

Irina Begu, revenire fantastică cu Zidansek, de la set și 0-3 pentru slovenă

Și a doua semifinală i-a ținut cu sufletul la gură pe spectatorii din tribunele Bazei Sportive Ciric. Irina Begu (32 de ani, locul 31 WTA), principala favorită, a învins-o pe slovena Tamara Zidansek (25 de ani, numărul 139 mondial), favorită 8, scor 5-7, 6-4, 6-3, după un thriller de trei ore.

Așa cum s-a întâmplat și vineri, în sfertul cu Jil Teichmann, Begu a revenit fantastic de la set și break pentru adversară, impunându-se clar în decisiv.

Zidansek a luat primul set cu 7-5 și a condus cu 3-0 în actul doi, însă Irina Begu a avut un revenire incredibilă.

Încurajată de un public incredibil, Begu a început să ia punct cu punct, a câștigat setul doi cu 6-4, iar în decisiv s-a distanțat rapid la 5-1. Slovena a avut o tresărire de orgoliu, s-a apropiat la 5-3, dar Irina a închis meciul cu 6-3 în decisiv pentru o finală de vis la BCR Iași Open.

Irina Begu: ”Eu și Ana Bogdan ne știm foarte bine, am copilărit împreună. Va fi un meci greu, sper ca publicul să se bucure de acest meci” După meci, Irina Begu a declarat: ”Sincer, nu știu cum am reușit să revin pentru a doua oară consecutiv de la set și break pentru adversară. Probabil ambiția, faptul că mi-am dorit foarte mult să ajung în finală și să fie o finală românească. Cred că turneul și-a îndeplinit obiectivul. Am luptat, chiar dacă nu am avut o stare extraordinar de bună în primul set și nu am avut multă încredere în anumite momente. Dar Tamara este o jucătoare de top, cu rezultate bune pe zgură și mă așteptam la un meci greu. Pot să spun doar că sunt bucuroasă și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, a contat enorm de mult pentru mine. Și vă aștept la finală. Faptul că mi-am schimbat un pic atitudinea și am fost mai încrezătoare în mine, cred că a făcut diferența. Eu și Ana Bogdan ne știm foarte bine, am copilărit împreună. Va fi un meci greu, Ana este jucătoare de Top 50 de ani de zile, are rezultate extraordinare în ultima perioadă, va fi un meci greu și sper ca publicul să se bucure de acest meci”.

Ana Bogdan și Irina Begu primesc câte 95 de puncte WTA și 6.960 de euro pentru calificarea în finală, în timp ce Zidansek și Șerban rămân cu 57 de puncte WTA și un cec de 4.608 euro.

Irina Bara și Monica Niculescu, finaliste la dublu

Și ziua perfectă a României nu putea să se încheie decât cu un nou succes românesc, de această dată în proba de dublu.

Irina Bara și Monica Niculescu le-au învins în semifinale pe Conny Perrin (Elveția) și Anna Rogers (SUA) în două seturi, 6-2, 6-1 și vor juca duminică, de la ora 12.00, în finală, cu perechea slovenă Veronika Erjavec / Dalila Jakupovic.



Rezultatele de sâmbătă:

Simplu – Semifinale

Ana Bogdan (România, Nr. 2) – Raluka Șerban (Cipru)

6-3, 4-6, 6-3

Irina Begu (România, Nr. 1) – Tamara Zidansek

(Slovenia, Nr. 8) 5-7, 6-4, 6-3

Dublu – Semifinale

Irina Bara (România) / Monica Niculescu (România),

Nr. 1 – Conny Perrin (Elveția) / Anna Rogers (SUA) 6-

2, 6-1

Programul zilei de duminică, 23 iulie:

Terenul Central

Ora 12.00 – Finala la dublu

Irina Bara (România) / Monica Niculescu (România) –

Veronika Erjavec (Slovenia) / Dalila Jakupovic

(Slovenia)

Nu înainte de ora 14.00 – Finala la simplu

Irina Begu (România, Nr. 1) – Ana Bogdan (România,

Nr. 2)