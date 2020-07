Originals – Twist and Shout – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 1993, duo-ul Jamaican Chaka Demus & Pliers lansau „Twist and Shout„, piesă ce le-a adus primul și singurul no.1 în Marea Britanie. Piesa a staționat 2 săptămâni pe primul loc în UK Single Chart și a primit discul de aur pentru vânzări de peste 400 000 de exemplare. Versiunea lor reggae ajunge pe locul 2 în Noua Zeelandă, pe locul 4 în Danemarca, pe 7 în Belgia și pe locul 8 în Olanda. În 1988, fetele de la Salt-N-Pepa lansează o variantă a piesei pentru albumul „A Salt with a Deadly Pepa„. Piesa urcă până pe locul 4 în Marea Britanie, pe 5 în Olanda și Spania și pe locul 18 în top-ul US Hot Rap Songs.

„Twist and Shout” are cel mai mare succes în 1963, când cei de la The Beatles fac o versiune cover a acetui cântec. Versiunea lor se regăsește pe albumul de debut „Please Please Me„, ce a fost înregistrat în doar 13 ore. Ultima piesă înregistrată a fost chiar „Twist and Shout”, iar John Lenon aproape că nu mai avea voce, după mai bine de 12 ore de înregistrări. Începutul piesei este foarte asemănător cu cel din „La Bamba” a lui Ritchie Valens. Melodia ajunge pe locul 2 în Statele Unite, pe locul întâi fiind un alt cântec Beatles, „Can’t Buy Me Love”. Este singurul lor cover care generează vânzări de peste un million de exemplare. În 2010, la 47 de ani de la apariție, versiunea Beatles a piesei „Twist and Shout” debutează în UK Single Chart și urcă până pe locul 48.

Un an mai devreme, în 1962, cei de la The Isley Brothers înregistrează o vesiune a piesei ce dă și titlul celui de-al doilea lor album de studio, „Twist & Shout”. Melodia ajunge pe locul 2 în top-ul de R&B și pe 17 în Billboard Hot 100. Versiunea băieților de la Beatles a fost făcută in stilul celei a The Isley Brothers.

Varianta originală a piesei „Twist and Shout” a apărut în 1961, în interpretarea grupului The Top Notes, ce au activat între 1960 și 1963. Compozitorii sunt Bert Berns și Phil Medley.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.