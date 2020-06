Originals – Surfin’ U.S.A. – cu Bogdan Sălăvăstru

“Surfin’ U.S.A.” este hit-ul americanilor de la The Beach Boys și se regăsește pe albumul cu același nume, “Surfin’ U.S.A.”, al doilea din cariera lor, apărut în anul 1963. În acele timpuri, The Beach Boys aveau multe cântece despre surf, în 1961 lansau “Surfin”, în 1962 apare “Surfin’ Safari”, iar în 1963, “Surfer Girl”. Dennis Wilson era singurul din trupă care chiar făcea surf în acele vremuri, acest sport era foarte popular printre tineri, care cumpărau și discuri de muzică. “Surfin’ USA” este primul lor mare succes! Melodia urcă până pe locul 3 în US Billboard Hot 100 și pe locul 6 în Canada. Versurile evocă toate locurile prielnice pentru a practica surf. Linia melodică este, de fapt, acceași din compoziția lui Chuck Berry din 1958, “Sweet Little Sixteen”. Cei de la The Beach Boys au făcut-o ca un tribut, însă Chuck Berry nu a fost întrebat, pe atunci el fiind în închisoare. Când Chuck Berry i-a amenințat cu un proces, cei de la The Beach Boys au convenit să-i acorde aproape toate câștigurile melodiei și să-l treacă printre compozitorii melodiei “Surfin’ USA”, cu toate că versurile au fost scrise de Brian Wilson. În anul 1974 cei de la The Beach Boys relansează “Surfin’ USA”, dar ajung doar pe locul 36 în Statele Unite.

În anul 1977, Leif Garrett a făcut o versiune cover după “Surfin’ USA” ce ajunge pe locul 20 în Billboard Hot 100, pe locul 2 în Australia și pe 6 în Germania. Pe atunci, Leif Garrett avea doar 16 ani și era un tânăr actor foarte popular care debuta și în muzică. În anul 1998, Aaron Carter, fratele mai mic a lui Nick Carter de la Backstreet Boys a lansat un cover după “Surfin’ USA”. Versiunea lui ajunge doar pe locul 18 în Germania și în Marea Britanie.

“Surfin’ USA” are linia melodică a piesei “Sweet Little Sixteen” lansată de Chuck Berry în 1958. Aceasta a apărut pe al doilea sau album de studio, “One Dozen Berrys”. „Sweet Little Sixteen” este una din cele mai celebre melodii din discografia lui Berry și ajunge până pe locul 2 în Statele Unite și pe 16 în Marea Britanie. Melodia are la bază o compoziție mai veche, „The Little Girl From Central” înregistrată de Chuck Berry încă din 1955.

Audio Originals – Surfin’ USA

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.