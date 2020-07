Originals – Summer in the City – cu Bogdan Sălăvăstru

Joe Cocker și “Summer in the city”, un hit de vară care ne vorbește despre aceste zile toride. Piesa apare în 1994 pe albumul “Have a little Faith”. Melodia avea să cucerească top-urile din Belgia, Austria, Elveția și Germania.

Versiunea originală a piesei “Summer in the City” a fost un hit pentru americanii de la The Lovin’ Spoonful în anul 1966. Melodia se regăsește pe al treilea lor album, “Hums of the Lovin’ Spoonful” și a fost compusă de John Sebastian, fondator al trupei și chitarist, Mark Sebastian (fratele lui John) și Steve Boone (basistul grupului). Frații Sebastian au inițiat compoziția piesei și au plecat de la versul compus de Mark la doar 15 ani – “But at night there’s a different world”. Trupa s-a axat în mod deosebit pe sunetele unui oraș într-o zi toridă de vară.

Melodia începe cu un claxon de Volkswagen Beetle și se termină cu sunetul făcut de un ciocan pneumatic lovind pavajul. A fost pentru prima oară când au fost folosite aceste tipuri de sunete într-o melodie. În luna august 1966 “Summer in the City” a staționat timp de trei săptămâni pe primul loc în Statele Unite și a primit discul de aur pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare.

Piesa a mai avut succes în Canada și Finlanda, unde ajunge pe locul 1, în Olanda urcă până pe locul 2, în Norvegia și Noua Zeelandă pe locul 3 iar în Marea Britanie ajunge doar pe locul 8. În top-ul celor mai bune 500 cântece din istorie, realizat de revista Rolling Stones, piesa “Summer in the city” se află pe locul 401.

În anul 2000, cei de la The Lovin’ Spoonful au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame.

Audio Originals – Summer in the City:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.