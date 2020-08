Originals – She’s The One – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1999, Robbie Williams era unul dintre cei mai populari cântăreți din Europa, și orice cânta, devenea instantaneu hit. Este și cazul piesei “She’s the One”. Aceasta face parte de pe al doilea său album solo, “I’ve Been Expecting You” lansat un an mai devreme, în 1998, dar și pe compilația din 1999 “The Ego Has Landed”. Este singura piesă de pe album care nu este compusă de Robbie Williams, ci de Karl Wallinger, care a lansat versiunea originală a piesei „She’s the One” în 1997 cu grupul său World Party. Pentru Robbie, melodia a reprezentat al doilea no. 1 în Marea Britanie ca artist solo, după “Millennium”. În plan comericial, melodia a generat vânzări de peste 600 000 de exemplare în UK, unde primește discul de platină. Melodia a junge pe locul 3 în Noua Zeelanda, pe locul 5 în Damenarca și pe 8 în Italia și Islanda. Piesa a câștigat diverse premii în întreaga lume, dar și un Brit Award la categoria “British Single of the Year” în anul 2000.

Versiunea lui Robbie Williams a piesei “She’s the One” este un cover dupa grupul britanic World Party. Melodia a fost compusă de Karl Wallinger, solistul trupei, și se regăsește pe albumul din 1997 “Egyptology”. Versiunea lor nu a avut succes comercial, dar au câștigat premiul Ivor Novello Award din 1997. Kurt Wallinger a fost puțin supărat pe Robbie, pentru că versiunea lui a fost înregistrată cu toți ceilalți componenți ai grupului World Party, cu un sound foarte asemănător, practice identic cu originalul. Într-un interviu pentru The Daily Telegraph, el a mărturisit că a compus cântecul în aproximativ 10 minute, iar într-o oră l-a și înregistrat. În 2001 a suferit un anevrism, iar veniturile din versiunea lui Robbie Williams la “She’s the One” au fost un ajutor financiar imens pentru Kurt Wallinger. Abia în 2006 și-a reluat activitatea artistică.

Audio Originals – She’s The One:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.