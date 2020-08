Originals – Respect – cu Bogdan Sălăvăstru

Astăzi aflăm împreună istoria compoziției “Respect”, o melodie mult mai cunoscută în variata cover, făcută de regretata Aretha Franklin. Piesa se regăsește pe albumul din 1967 “I Never Loved a Man the Way I Love You”, al zecelea din carieră. “Respect” este cel mai cunoscut cântec din discografia ei și a fost primul ei mare succes, primul no.1 în Billboard Hot 100, și discul de aur pentru un milion de exemplare vâdute. Piesa mai ajunge și pe locul 3 în Canada, 7 în Olanda și poziția 10 în UK Singles Chart, unde primește discul de argint pentru vânzări de peste 140 000 de exemplare.

Versiunea făcută de Aretha este mult modificată față de cea originală, interpretată de legendarul Otis Redding, care a compus “Respect” doi ani mai devreme, în 1965. Aretha i-a adăugat un refren și celebrele versuri “R-E-S-P-E-C-T / Find out what it means to me / R-E-S-P-E-C-T / Take care of… TCB” unde TCB inseamnă “Taking Care (of) Business”. Ea a venit cu ideea de a face acest cover, și tot ea i-a adus modificările de aranjament musical, ajutată de sora ei Carolyn, care a făcut și backing vocal pe tot albumul.

Întrebată, într-un interviu din 2014, de revista Rolling Stone de ce melodia are un succes așa uriaă, ea a spus: „Toți vrem respect. În felul lor, chiar și copiii de trei ani vor să fie respectați și recunoscuți”.

“Respect”, în versiunea făcută de Aretha Franklin în 1967 se află pe locul 5 în top-ul 500 a celor mai bune cântece din istorie (500 Greatest Songs of All Time). Astăzi, 16 august 2020, se împlinesc doi ani de la decesul legendarei Aretha Franklin.

În 1989, Adeva a lansat o versiune cover după “Respect”, cu versurile modificate și în manieră house. Cu această piesă, ea urcă până pe locul 17 în Marea Britanie. Varianta ei se află pe albumul de debut “Adeva!” lansat în același an.

Varianta originală a piesei “Respect” îi aparține lui Otis Redding, ce a lansat și compus acest cântec în 1965. Melodia a apărut pe “Otis Blue”, al treilea său album de studio. Versiunea sa urcă doar până pe locul 35 în Statele Unite, dar rămâne una din cele mai bune din cariera lui. După ce a auzit varianta făcută de Aretha Franklin, el a spus: “Fata asta mi-a luat acest cântec. Nu mai este cantecul meu, îi aparține”.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.