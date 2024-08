Originals – Puttin’ On the Ritz – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1982, „Puttin’ On the Ritz” cucerea top-urile internaționale în interpretarea lui Taco, un artist danez, născut în Indonezia care s-a lansat în muzică în Germania. Piesa se regăsește pe albumul său de debut, “After Eight”, pe care se regăsesc mai multe piese cover ca “Singin’ in the Rain” sau “Cheek to Cheek”. Versiunea sa a piesei “Puttin’ On the Ritz” primește discul de aur în Statele Unite, unde generează vânzări de peste un million de exemplare și urcă până pe locul 4 în US Billboard Hot 100. În Canada ajunge pe locul 2 și primește disc de platină, cu vânzări de peste 100 000 de exemplare. Melodia are un uriaș succes în Europa! Ajunge pe primul loc în Suedia și în top 5 în Austria și Norvegia. Acesta a fost singurul succes pentru Taco în Statele Unite, iar Irving Berlin, la 95 de ani, devine cel mai vârstnic compozitor cu o piesa în top 10.

În anul 1930, Harry Richman interpretează o variantă cover în musicalul “Puttin’ On the Ritz”, prima utilizare a acestui cântec într-un film. Tot în 1930 apare una din cele mai cunoscute versiuni ale piesei “Puttin’ On the Ritz”, ce a celebrului actor/interpret Fred Astaire, ce mai face o variantă și în 1946, pentru filmul “Blue Skies”.

Versiunea originală a cestei melodii este lansată de compozitorul Irving Berlin, în decembrie 1929. El compune acest cântec în mai 1927, și îl înregistrează prima oară în august 1927, și într-o altă versiune în iulie 1928. “Puttin’ On the Ritz” are peste 130 de versiuni cover, și face trimitere la celebrul hotel Ritz din Londra.

Audio Originals – Puttin’ On the Ritz:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.