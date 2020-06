Originals – Lambada – cu Bogdan Sălăvăstru

Vă mai amintiți de “Lambada”? Cu siguranță da, pentru că toți am încercat pașii, am fredonat melodia și am visat la dansuri senzuale pe plaje exotice. Cunoscută în toată lumea sub numele de „Lambada”, piesă se numește de fapt „Chorando se foi„. Face furori, și astăzi, în lumea întreagă și este cântată de grupul pop francez Kaoma. Single-ul a devenit un hit la nivel mondial, fiind vândut în peste 5 milioane de copii, în 1989. A ocupat prima poziție în 11 țări și s-a clasat pe locul 4 în UK Singles Chart, iar în U.S. Billboard Hot 100 s-a clasat pe poziția 46.

Deși brazilienii nu recunosc, celebra piesă din Brazilia este de fapt originară din Bolivia. Fapt ce este consfințit prin decizie judecătorească, în urma procesului intentat de adevărații autori, frații Gonzalo și Ulises Hermosa. Melodia lor, cea după care Kaoma a făcut cover se numește „Llorando se fue”, a fost lansată în 1981 și a avut un succes notabil în țările Americii latine. Din 1983 pînă în 1989 piesă a beneficiat de câteva cover-uri, în fiecare an. E drept, în 1989, cei de la Kaoma i-a adus Lambadei succesul planetar, însă versurile și melodia au fost folosite fără acordul autorilor, care s-au judecat cu producătorul francez și au câștigat.

De la versiunea originală din 1981 și până astăzi, “Lambada” a beneficiat de nenumarăte variante cover. În 1992, Tarkan a lansat o versiune proprie pentru albumul sau de debut. În 2010, Don Omar a făcut o variantă reggaeton sub numele “Taboo”. Piesa lui a ajuns pe primul loc în US Latin Songs și pe locul 5 in Mexic. În 2011 Jennifer Lopez revine în atenția noastră cu “On the floor”, ce are la bază celebra “Lambada”. Piesa ei se vinde în peste 9 milioane de exemplare și cucerește topu-urile din 27 de țări, iar în România ajunge tot pe locul 1. Melodia ajunge pe locul 3 în US Billboard Hot 100 și primește 3 discuri de platina pentru vânzări de peste 3,8 milioane de exemplare.

Versiunea originală a acestei compoziții a apărut în anul 1981 pe albumul “Canto a la mujer de mi pueblo” a grupului Los Kjarkas și se numește „Llorando se fue„. Ulises și Gonzalo Hermosa sunt cei ce au compus acest cântec.

Audio Originals – Lambada:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.