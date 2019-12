În anul 1960 Elvis Presley lasează “It’s Now or Never”, single ce se vinde în peste 25 de milioane de exemplare. Melodia este cel mai mare succes internațional înregistrat de Elvis, dar și piesa lui preferată, după cum mărturisește chiar fosta lui soție, Priscilla Presley într-un interviu din anul 2017. “It’s Now or Never” debutează direct pe locul 1 în Marea Britanie, lucru rar întâlnit în acele vremuri. Aceasta revine în fruntea clasamentului și în 2005, după o reeditare a melodiei. În Statele Unite, piesa ajunge tot pe prima poziție.

La sfârșitul anilor 50, pe când era detașat de U.S Army în Germania, Elvis Presley aude melodia “There’s No Tomorrow” a lui Tony Martin din 1949. Acesta este vizitat de Freddy Bienstock, ce îi căuta compozitori și îl ajută la selecția pieselor și filmelor. Elvis îi spune că vrea să facă o piesă după varianta lui Martin iar acesta, când ajunge înapoi în Statele Unite, îi cooptează pe Aaron Schroeder și pe Wally Gold. Aceștia fac versurile piesei în doar jumătate de oră.

„There’s No Tomorrow”, piesa interpretată de Tony Martin apare în anul 1949 și debutează în topul Billboard pe 4 Noiembrie. Melodia ajunge până pe locul 2, cu un total de 27 de săptămâni în acest clasament.

Și melodia „It’s Now or Never” în varianta lui Elvis Presley, dar și această variantă cu numele “There’s No Tomorrow” au la bază compoziția napoletană „O sole Mio”.

“O sole mio” datează din 1898, o compoziție a lui Eduardo di Capua și versuri de Giovanni Capurro. Melodia este interpretată în Napoletană, nu în stadradul Italian ce ar fi – Il mio sole / Soarele meu. Timp de aproape 75 ani de la apariție, “O Sole Mio” a ascuns un mare neadevăr istoric. Piesa a fost atribuită lui Eduardo di Capua, care a spus că a compus melodia în timp ce se afla în turneu cu tatăl său în anul 1898, în Odesa. În anul 2002, urmare a unui proces greoi și de durată, un Judecător din Torino dă dreptate descendenților lui Alfredo Mazzucchi, adevăratul compozitor. Decizia arată că Eduardo di Capua a cumpărat de la Mazzucchi 18 compoziții, inclusiv “O Sole Mio” în anul 1897. Melodia nu a fost inclusă în domeniul public de nimeni, așa se face că, oricine vrea să interpreteze această compozoție, plătește drepturi de autor până în anul 2042.

Melodia are foarte multe variante interpretative! Cea mai cunoscută este versiunea făcută de Luciano Pavarotti în 1980. “O sole mio” îi aduce lui Pavarotti și un premiu Grammy, la categoria Best Classical Vocal Performance.

Audio Originals – It’s Now or Never / O sole Mio:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.