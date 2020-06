Originals – I’ll Be Your Baby Tonight – cu Bogdan Sălăvăstru

Spre finele anului 1990, britanicul Robert Palmer și grupul UB40 lansează “I’ll Be Your Baby Tonight”. Melodia este inclusă pe “Don’t Explain”, albumul cu numărul 10 din cariera lui Robert Palmer. Varianta lor a acestui cântec a avut succes în toată Europa. Ocupă locul 3 în Polonia, locul 4 în Olanda și locul 5 în Elveția și Austria. “I’ll Be Your Baby Tonight” reușește să ajungă pe locul 1 în Noua Zeelandă în ianuarie 1991, iar în Australia ajunge până pe locul 4. În Marea Britanie, piesa urcă până pe locul 6.

„I’ll Be Your Baby Tonight” are peste 100 de versiuni cover. José Feliciano înregistrează o versiune proprie în anul 1968, pentru albumul “Souled”. În 1971, Engelbert Humperdinck înregistrează acest cântec pentru albumul “Sweetheart”. În 1986, Alexandru Andrieș ‎înregistrează “I’ll Be Your Baby Tonight” pentru albumul “Country & Western Greatest Hits (III)” apăraut la Electrecord. În 2002, Norah Jones face o variantă cover pentru ediția limitată a celebrului ei album “Come Away with Me”.

Compozitorul melodiei “I’ll Be Your Baby Tonight” este Robert Allen Zimmerman, cunoscut nouă tuturor sub numele de scenă de Bob Dylan. El a lansat versiunea originală a acestui cântec în decembrie 1967 pe albumul “John Wesley Harding”, cel cu numărul opt din carieră.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și secondhandsongs.com.