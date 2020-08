Originals – If Tomorrow Never Comes – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 2002 irlandezul Ronan Keating a lansat melodia “If Tomorrow Never Comes” ca prim single de pe al doilea său album solo, “Destination”. Piesa a ajuns pe primul loc în Marea Britanie, Austria, Danemarca și Norvegia, și în top 10 în alte nouă țări, printre care Australia, Franța și Germania. Varianta lui Ronan Keating a primut discul de platină în Marea Britanie, unde s-au vândut peste 600 000 de exemplare, dar și în Austria, pentru 70 000 de unități vândute. Versiunea pop a lui Ronan Keating din 2002, i-a adus piesei o noua viață, cu un succes mult mai global decât cea originală.

Interpretul de coutry Garth Brooks a lansat varianta originală a piesei “If Tomorrow Never Comes” în 1989, iar de atunci a fost reinterpretată de mulți alții. Brazilianul Renato Russo înregistrează cântecul pentru albumul de debut, “The Stonewall Celebration Concert” din anul 1994. În 1999, cei de la Westlife cântă o variantă a cappela, iar în 2003 Engelbert Humperdinck include un cover pe discul “Definition of Love”. Barry Manilow cântă în concerte “If Tomorrow Never Comes”, iar o versiune live se află pe albumul din 2004 “2 Nights Live!”, și o versiune de studio pe complilația din 1992 “The Complete Collection and Then Some…”.

În 1989 debutează interpretul American de country Garth Brooks. Pe albumul său de debut se regăsește și “If Tomorrow Never Comes”, primul său no.1 în top-ul US Hot Country Songs. Cu acest cântec, Garth Brooks începe o carieră de mare succes, cu vânzări de peste 170 de milioande de exemplare. Albumul a primit discul de diamant în Statele Unite, primul dintr-un total de 8, pentru vânzări de peste 10 milioane de exemplare. “If Tomorrow Never Comes”, un cântec ce încurajează ascultătorii să spună celor dragi ce simt, cât încă trăiesc, este o compoziție Garth Brooks și Kent Blazy.

Audio Originals – If Tomorrow Never Comes:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.