Originals – I Swear – cu Bogdan Sălăvăstru

Anul 1994 a fost anul băieților de la All-4-One, cel puțin în Statele Unite! Piesa lor, “I Swear” a staționat timp de 11 săptămâni pe primul loc în top-ul Billboard Hot 100 și a fost cel mai vândut single din acel an în Statele Unite, cu peste 1,5 milioane de exemplare. În 1995 melodia le-a adus celor de la All-4-One și un premiu Grammy la categoria Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocal. “I Swear” este una din cele mai cunoscute balade din perioada 1990-1999 și a ajuns în top-urile din întreaga lume, în 10 țări a ajuns pe primul loc. În Marea Britanie, “I Sewar” ajunge doar pe locul 2, unde a stationat timp de 7 saptamani. I-au împiedicat să urce pe primul loc cei de la Wet Wet Wet cu un cover dupa “Love Is All Around”. Melodia se regăsește pe albumul de debut “All-4-One” și a fost înregistrată ultima. “I Swear” este un cover după John Michael Montgomery.

John Michael Montgomery, un interpret foarte popular de country a lansat versiunea originală a melodiei “I Swear” în luna noiembrie a anului 1993. Melodia a primit discul de aur pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare și a ajuns pe primul loc în top-ul de Country din Statele Unite și din Canada. Piesa a fost primul single lansat de pe albumul “Kickin’ It Up”, al doilea din cariera lui John. “I Swear” este o compoziție Gary Baker și Frank J. Myers ce datează încă din 1987, când cei doi au făcut prima versiune demo pe care nimeni nu a droit să o înregistreze. În 1992, ei fac o nouă versiune demo ce îl convinge pe John Michael Montgomery, ce înregistrează cântecul un an mai târziu. Cei de la Atlantic Records credeau că melodia are un potențial mult mai mare și i-au propus lui Montgomery să înregistreze o versiune pop, însă au ajuns la concluzia că radiourile de country se vor supări, așa că au oferit piesa celor de la All-4-One. În 2015. John Michael Montgomery și băieții de la All-4-One au înregistrat împreună celebra “I Swear” pentru albumul “Twenty+”.

Audio Originals – I Swear:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.