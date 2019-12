Originals – Hallelujah – cu Bogdan Sălăvăstru

“Hallelujah”, piesa interpretată de americanul Jeff Buckley în anul 1994 avea să cucerească top-urile internaționale. Varianta acestuia generează vânzări de peste 2 milioane de exemplare în Statele Unite și peste 500.000 în Marea Britanie. Dincolo de cifre și clasamente este emoția și povestea lui Jeff. În anul 1994 avea să apară „Grace”, primul și singurul album semnat de Jeff Buckley. La acel moment albumul său nu a făcut mari valuri. Pe 29 Mai 1997 Jeff Buckey moare înnecat în Wolf River iar la autopsie nu s-au găsit urme de alcool sau droguri. Nouă ani mai târziu, în 2006, „Hallelujah” a fost lansată ca single și începe să fie apreciată. În martie 2006 piesa ajunge pe locul 6 în Norvegia. În 2007 intră și top-urile din Suedia iar în anul 2008 în cele din Statele Unite.

În decembrie 2008, câștigătoarea X Factor din Marea Briatie, Alexandra Burke lansează propria versiune a piesei „Hallelujah”, ce reușește să se vândă în peste 100.000 de exemplare în doar 24 de ore și aproape 600.000 în prima săptămână. Versiunea ei ajunge pe locul 1 în Marea Briatanie de Crăciun, iar versiunea lui Jeff Bucley se clasează pe locul 2. Piesa originală, în interpretarea lui Leonard Cohen avea să ajungă doar pe locul 36.

“Hallelujah” are peste 300 de variante cover! Bob Dylan este primul care apreciază compoziția Canadianului Leonard Cohen și interpretează piesa în concerte încă din anul 1988. Bon Jovi, Bono, Il Divo sau Willie Nelson sunt doar câțiva din cei ce au înregistrat versiuni cover. În 2010 Justin Timberlake înregistrează o versiune proprie ce se regăsește pe discul “Hope for Haiti Now”, variantă ce ajunge până pe locul 13 în Billboard Hot 100. Anul 2016 vine și cu o versiune a cappela a celor de la Pentatonix pentru albumul lor “A Pentatonix Christmas”. Varianta lor primește discul de platină în Canada și Elveția și disc de aur în Germania și Statele Unite.

“Hallelujah”, în versiunea originală a lui Leonard Cohen apare în Decembrie 1984 și se regăsește pe albumul “Various Positions”. Pe acest album mai regăsim și “Dance me to the end of love”, un alt mare hit semnat Cohen.

Leonard Cohen a lucrat aproape 5 ani la compunerea piesei “Hallelujah”, el fiind nemulțumit de versuri, pe care, de altfel, în concerte le mai modifica. Nici casa lui de discuri, CBS Records, nu a fost prea încântată de această melodie. Din acest motiv, albumul nu apare în Statele Unite iar „Hallelujah” nu a fost promovat ca single.

Audio Originals – Hallelujah:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org, time.com și songfacts.com.