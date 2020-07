Originals – Go West – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1992, cei de la Pet Shop Boys aveau să cânte “Go West” pentru un eveniment caritabil ce strângea fonduri pentru cei infectați cu SIDA. Pentru că Neil Tennant nu a reușit să își amintească versurile corecte ale acestui cântec, cei de la Pet Shop Boys decid să-l înregistreze. Această versiune nu a fost lansată niciodată, însă, în 1993 ei refac “Go West” pentru al cincilea lor album de studio, “Very”. Această vesiune urcă până pe locul 1 în Germania, unde primește și discul de platină pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare. “Go West” ajunge pe primul loc și în Islanda, Irlanda, Finlanda și în top-ul American US Dance Club Songs. În Marea Britanie, Belgia, Austria, Suedia, Elveția și în Franta, cover-ul celor de la Pet Shop Boys a piesei “Go West” ajunge pe locul 2.

Ieșenii își amintesc de această melidie și datorită faptului că “Go West” a fost folosită de suporterii fostei echipe de fotbal din oraș, Politehnica. Și alte echipe de fotbal din lume au făcut acest lucru. În 1993, fanii echipei germane Borussia Dortmund fac versiunea „Olé, jetzt kommt der BVB” iar cei ai echipei FC Schalke 04 cu numele „Steht auf, wenn ihr Schalker seid!”.

Până în prezent, “Go West” are peste 25 de versiuni cover, printre care și cea a olandezilor de la Hermes House Band, lansată în 2010.

Titlul cântecului este atribuit expresiei din secolul 19 „Go west, young man” (Mergi spre vest, tinere), care se presupune că a fost spusă de Horace Greeley, un îndemn pentru colonizarea vestului american.

Melodia este compusă de Victor Willis, vocalistul formației Village People, împreună cu producătorii Jacques Morali și Henri Belolo. Village People au lansat în vara anului 1979 versiunea originală a piesei “Go West”. Aceasta a fost lansată ca al doilea single de pe albumul “Go West”, al patrulea din cariera formației. Piesa nu se bucură de același cucces ca “Y.M.C.A” sau “In the Navy”, piese lansate în acceași perioadă. Versiunea aceasta ajunge pe locul 12 în Belgia, pe 15 în Marea Britanie și în Irlanda și doar un loc 45 în Statele Unite.

Audio Originals – Go West:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.