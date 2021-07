Originals – Cotton-Eyed Joe – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 1994, suedezii de la Rednex aveau să cucerească top-urile din toată lumea cu „Cotton Eye Joe„, melodie ce se regăsește pe albumul lor de debut “Sex & Violins”. Piesa are cel mai mare succes în Germania, unde ajunge pe primul loc, se vinde în peste un million de exemplare și primește de două ori discul de platină. În Marea Britanie, „Cotton Eye Joe” primește discul de platină, se vinde în peste 650 000 de exemplare și ajunge pe prima poziție în top-uri. Melodia staționează 15 săptămâni pe primul loc în Norvegia, unde generează vânzări de peste 100 000 de exemplare. Cu toate că în Statele Unite reușește doar un modest loc 25 în Billboard Hot 100, cei de la Rednex pimesc discul de aur pentru vânzarea a 500 000 de exemplare. „Cotton Eye Joe” a ajuns pe primul loc în 13 țări. În 2002, cei de la Rednex fac o versiune mai dance a celebrului „Cotton Eye Joe”. Această versiune este inclusă pe compilația “The Best of the West” și urcă doar pe locul 32 în Austria și pe 83 în Germania.

Versiunea ritmată a celor de la Rednex, cu videoclipul colorant și stereotipurile cunoscute despre celebrii “redneck” (țărani/bădărani), nu are nici o legatură cu variantele anterioare ale piesei „Cotton Eye Joe„. În 1959, Nina Simone face o versiune pentru albumul “Nina Simone at Town Hall”. Trio-ul The Moody Brothers primește o nominalizare la premiile Grammy pentru versiunea lor a piesei „Cotton Eye Joe” din 1985. În 1992, irlandezii de la The Chieftains pimesc și ei o nominalizare la Grammy pentru un cover după acest cântec. În anul 2017, actorul Daniel Radcliffe interpretează „Cotton-Eyed Joe” pentru filmul “Swiss Army Man”.

„Cotton Eye Joe” are o istorie mult mai veche! Se crede că datează dinaintea Razboiului Civil American, dintre 1861-1865. Folclorista americana Dorothy Scarborough, scria în cartea sa din 1925, “On the Trail of Negro Folk-songs” că mai mulți oameni auziseră de această melodie înainte de război. Atât cântecul, cât și dansul au mai multe versiuni. „Cotton Eye Joe” își are originile în Texas, printre sclavii de culoare, înainte de Razboiul Civil. În mod ironic, printre primele înregistrări ale acestei compoziții se află și cea a lui Fiddlin’ John Carson, unul dintre primii interpreți de country, dar și un susținător a Ku Klux Klan. În martie 1927 grupul Dykes Magic City Trio, din Virginia, Statele Unite înregistrează 14 cântece, printre care și „Cotton-Eyed Joe”. Versiunea lor este și prima înregistrare care spune povestea celebrului sclav „Cotton-Eyed Joe”.

Audio Originals – Cotton-Eyed Joe:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și mentalfloss.com.