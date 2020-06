Originals – Achy Breaky Heart – cu Bogdan Sălăvăstru

“Achy Breaky Heart” este prima și cea mai celebră piesă lansată de interpretul de country Billy Ray Cyrus și se regăsește pe albumul său de debut „Some Gave All”. Melodia a avut un succes imens, practic a readus genul country în atenția merelui public. Cu “Achy Breaky Heart”, Billy Ray Cyrus devine primul interpret ce primește de trei ori discul de platină în Australia, pentru vanzari de peste 210 000 de exemplare. În Statele Unite, „Achy Breaky Heart” a avut un succes imens! Melodia ajunge până pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devine primul single country ce primește discul de platină pentru vânzări de peste 1 milion de exeplare, după anul 1983, când Dolly Parton și Kenny Rogers au avut același succes cu „Islands in the Stream”. A fost cel mai mare succes a lui Billy Ray Cyrus până în 2019, când ajunge pe primul loc în top-ul Billboard cu un remix a piesei „Old Town Road” a tânărului Lil Nas X. „Achy Breaky Heart” ajunge pe locul 3 în Marea Britanie, unde primește și discul de argint pentru vânzări de peste 200 000 de exemplare. Melodia a ajuns în top 10 și în Austria, Belgia, Canada și Danemarca. Acest cântec dă startul muzicii country cu influiențe pop, ce prinde foarte bine la publicul tânăr. Cyrus a fost criticat foarte dur pentru influiențele aduse în country, dar el a deschis drumul spre producțiile de mare succes semnate de Shania Twain sau Faith Hill, ce au avut succes și în top-urile de pop cu piese country.

De-a lungul timpului, “Achy Breaky Heart” a vut parte și de multe parodii. Proiectul Alvin and the Chipmunk a făcut o versiune cover după “Achy Breaky Heart” în care Billy Ray are un pasaj vorbit. Această versiune ajunge până pe locul 71 în Billboard Hot Country Songs și pe locul 63 în Australia.

Don Von Tress, un compozitor amator din Tennessee, a scris “Achy Breaky Heart” dintr-o joacă la chitară în 1990. Inițial, melodia a fost propusă grupului The Oak Ridge Boys care refuză să o înregistreze pentru că aveau versurile „achy breaky”. În cele din urmă, în 1991 apare versiunea originală a acestui cântec sub numele „Don’t Tell My Heart„. Piesa a fost înregistrată de trio-ul The Marcy Brothers pentru albumul din 1991 „The Marcy Brothers”.

Audio Originals – Achy Breaky Heart:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.