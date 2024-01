Emil Coșeru: Filmpoemul „Dogma” „atinge o părticică așa… sensibilă din fiecare”

„Dogma”, filmpoemul lui Valentin Mocanu a avut premiera, săptămâna aceasta, la Casa Muzeelor, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași. O întâlnire între film și poezie, așa poate fi descrisă, pe scurt, această producție.

Ioana Soreanu a asistat la eveniment:

Într-o lume complicată, cu evenimente desfășurându-se cu o viteză uluitoare și cu oameni copleșiți de avalanșa de informații și de avansul tehnologiei, Iaș(i)ul rămâne un oraș al poeziei, un oraș care îngăduie să ne oprim din când în când și să respirăm ca pe aerul proaspăt, cuvintele bine potrivite.

Miercuri seara, Casa Muzeelor a găzduit vizionarea filmpoemului „Dogma”, în regia lui Valentin Mocanu, un proiect realizat în complicitate cu sensibila, delicata Nicoleta Dabija, muzeograf:

Proiectul a venit spre mine de la Valentin Mocanu, a fost ideea lui în totalitate și eu doar l-am primit cu brațele deschise, pentru că într-adevăr, iubesc foarte mult poezia și consider că Muzeul Național al Literaturii Române trebuie să facă mai mult pentru poezie și în primul rând, pentru poezia ieșeană, pentru poeții ieșeni, pentru că sunt extraordinar de buni și că nu prea ies în evidență. Și atunci, cred că este și misiunea noastră aici, să facem acest lucru cât mai vizibil. Cred că am ales niște poeți foarte importanți, niște poeți care au dovedit de-a lungul timpului că au o poezie extrem de vie și cum alegerea poeților, atât îmi aparține în acest proiect, pot să spun că am ales bine.

Valentin Mocanu este un foarte tânăr actor care sondează după propriile frământări, folosind ca instrumente filmul și poezia. Fără a recurge la o tehnologie sofisticată, regizorul dovedește maturitate și simț al măsurii, dând voie când versului, când imaginii să preia partitura principală. În acest filmpoem, imaginile forțează uneori privirea să vadă ceea ce, de obicei, ochiul evită. Suprapunându-se, dar având fiecare un sens propriu, cuvântul și imaginea alcătuiesc „Dogma” lui Valentin Mocanu:

Valentin Mocanu: Cumva, în mine zace foarte mult o poftă pentru vizual și poetic și cred că în viața de zi cu zi, pierdem foarte mult să observăm în jurul nostru poeticul, fiind concentrați pe viteză. Și cumva, am vrut să revenim la o cinematografie care pune accent pe vizual, pe filozofic și mai puțin pe comercial.

Ioana Soreanu: De ce „Dogma”?

Valentin Mocanu: „Dogma”… Inițial, titlul a pornit de la Manifestul lui Lars von Trier, „Dogma 95”, care are mai multe criterii care propun o cinematografie care se întoarce la rudimentar, adică cumva, filmul revine în mâna regizorului, fără bugete colosale și alte aspecte de acest gen. Și eu mi-am creat, cred, o dogmă personală și cred că fiecare artist ar trebui să aibă acest gen de dogmă personală, care se axează pe poetic, pe imagine-simbol.

Ioana Soreanu: Ați spus și dumneavoastră lucrul acesta după film, dar m-am gândit și eu în timpul filmului, mai degrabă m-a dus către Tarkovski.

Valentin Mocanu: Într-adevăr, îl iubesc pe Andrei Tarkovski.

Ioana Soreanu: Se vede.

Valentin Mocanu: „Andrei Rublev” este filmul meu preferat și multe altele de la el.

Ioana Soreanu: Veți continua cu filmul sau a fost așa… doar o experiență în viața actorului Valentin Mocanu?

Valentin Mocanu: A pornit ca o experiență. Nu mă așteptam să fac un film, am pornit cu un scurt metraj, am văzut că lucrurile merg foarte bine și sper că poate, pe viitor, o să urmez și această zonă a regiei de film.

Unul dintre actorii din distribuție, Emil Coșeru, profesorul Emil Coșeru, a fost emoționat de reîntâlnirea cu atâtea generații de studenți pe care le-a format, studenți pe care îi regăsește în diferite ipostaze. Actorul Emil Coșeru, un îndrăgostit de poezie, pasionat să descifreze și să dezvăluie înțelesurile pe care cuvintele le pot ascunde uneori:

Emil Coșeru: Sunt efectiv emoționat pentru faptul că Valentin Mocanu, care mi-a fost și el student, cred că ultima… ultima promoție, atât de multe sunt că le-am uitat, dar e ultima…

Ioana Soreanu: Din fericire!

Emil Coșeru: …din fericire! E atât de profund în filmul ăsta, e atât de sensibil el, ca artist – că e și interpret, la un moment dat, are niște secvențe cu el și cu poeziile poeților noștri ieșeni. La clasă, nu mi-l mai… el e foarte ludic, e un tip zglobiu, a fost un tip care tot timpul era creativ, așa… avea idei permanent, dar nu m-am gândit că poate să pună pe film, pe imagine, atâtea lucruri care îl frământă. E adevărat că el a găsit și niște poeți care-s foarte buni și trebuie să spun totodată că ieșenii au poeți foarte buni, nu numai cei care au fost aici, cu Nichita Danilov, cu Lucian Vasiliu, cu Șerban (n.r. Axinte), cu Mariana Codruț, poate mai îmi scapă cineva, dar…, îmi cer scuze, dar i se potrivește. Tu m-ai întrebat de film, i se potrivește „filmpoem”. Și ai văzut că nu e desfăcut, e scris împreună „filmpoem” și îl reprezintă foarte bine pe el și pe noi, în general, pentru că cred că atinge o părticică așa… sensibilă din fiecare.

Filmpoemul „Dogma” este conceput pe texte ale poeților ieșeni Mariana Codruț, Sorina Rîndașu, Lucian Vasiliu, Nichita Danilov, Liviu Antonesei, Șerban Axinte. Din distribuție, fac parte Emil Coșeru, Alexandra Diaconița, Anamaria Rusu, Elena Bologan, Adelina Bălteanu, Valentin Mocanu și Andrei Tcaciuc.

(Radio Iași/ FOTO: Facebook Valentin Mocanu)