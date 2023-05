Ștefan Lupu: „… această nouă formă de artă (n.r. dansul contemporan)… un next level al comunității”

Orașul Iași devine prieten cu dansul contemporan. Această artă își face tot mai mult loc în evenimentele culturale. Festivalul HazarDance, care se va desfășura săptămâna viitoare, de luni până joi, dă publicului din Iași posibilitatea de a urmări spectacole ale unor artiști importanți din țară și din străinătate.

Un interviu realizat de Ioana Soreanu cu organizatorul festivalului, Șefan Lupu, directorul Teatrului Mic din București, actor, dansator și coregraf.

Ioana Soreanu: Între 22 și 25 mai, de luni până joi, săptămâna viitoare, se va desfășura la Iași, HazarDance, un festival de dans în cadrul Romanian Creative Week. Ștefan Lupu, director la Teatrul Mic din București, actor, dansator și coregraf, este organizatorul acestui eveniment. HazarDance este un festival de dans contemporan și performance. De ce acest titlu, domnule Ștefan Lupu?

Ștefan Lupu: În general, să alegi un titlu bun, care să simbolizeze mai multe lucruri este destul de dificil. Mărturisesc faptul că am căutat mult timp titlul. Hazardul despre care noi vorbim se leagă mai degrabă de această fuziune artistică și de nevoia artistului, astăzi, de a exprima și de a se exprima în mai multe feluri. Sigur, este un festival de dans contemporan, dar așa cum și duneavoastră ați spus, performance, arte performative, influențe de stand-up comedy, dansatori care vorbesc pe scenă sau actori care dansează pe scenă totodată, streatdance, hip-hop, old style, plus flamenco. Iar aici, se creează, de fapt, fuziunea artistică și „hazardul” artistic, care să reușească să transmită și să atingă cât mai multe categorii sociale, cât mai multe vârste ale publicului ieșean și nu numai.

Ioana Soreanu: Foarte multe evenimente concentrate în cele 4 zile de festival. Ce vom vedea, mai exact?

Ștefan Lupu: Vedeta festivalului este un spectacol din Spania. Este un spectacol invitat, un coregraf și dansator foarte în vogă în momentul acesta, Jesus Carmona. Spectacolul se numește “El Salto” și va deschide festivalul HazarDance în cadrul Romanian Creative Week, pe data de 22 mai, la Sala Mare a Teatrului Național din Iași „Vasile Alecsandri”. De ce zic vedetă…

Ioana Soreanu: La ce oră?

Ștefan Lupu: La ora 20,00 este, dar este important totodată, ascultătorii noștri și publicul ieșan să verifice foarte bine programul festivalului. La ora 20:00 se întâmplă, pentru că sunt ore diferite. Apropo de evenimentele pe care am încercat să le gestionăm și spectacolele pe care am încercat să le punem la ore diferite, tocmai pentru a da posibilitatea publicului să reușească să vadă chiar două spectacole într-o zi. Avem spectacole care încep la ora 16,00, 17:30, altele încep în alte zile la 18,00, 19,00 și, uitați, chiar și la ora 20,00. “El Salto”, așa cum am zis, spectacolul vedetă, bazat pe flamenco, dar și dans contemporan. Un spectacol deosebit și ne bucurăm tare mult că Jesus Carmona a reușit și reușește să vină în Iași cu trupa lui, iar alte evenimente și alte spectacole sunt mare parte din România, companiile independente sau de stat, cum ar fi Centrul Național al Dansului din București, Linotip – Centrul Independent Coregrafic, Studio M (Sfântu Gheorghe), și sunt bazate pe dans contemporan, cum de altfel în ultima zi a festivalului, în data de 25, vom avea un concurs de dans, un concurs de streetdance, un battle, cum se spune în termenii comunității, unde avem trei categorii de vârste și oamenii vor dansa în fața Palatului Culturii. Concursul este deschis pentru oricine, vorbim și de dansatorii care se pot înscrie oricând din toată țara, dar și pentru publicul larg, publicul ieșean, să se bucure de un eveniment absolut deosebit în fața Palatului Culturii. O să fie armonia dansului, dans de stradă, battle-uri, categorie copii, categorie “one on one” și categorie de adulți „two con two”. Deci, va fi ceva absolut deosebit.

Ioana Soreanu: Dacă este un concurs, va fi și un juriu.

Ștefan Lupu: Există, da, un juriu, într-adevăr, există un dansator foarte bun și destul de important și cunoscut în comunitatea de street, Bogdan Zamfir – Bobo. El este singurul jurat în acest concurs. Sigur, se ocupă și cu organizarea programului de street și, totodată, face și niște ateliere cu o zi înainte, dacă nu mă înșel, pe data de 24, la Quasar Dance. Quasar Dance este o școală de dans din Iași. Invităm ascultătorii să dea un search pe rețele de socializare și să îl cunoască pe Bobo – Bogdan Zamfir, să îl cunoască chiar în pași de dans.

Ioana Soreanu: De altfel, HazarDance are și o pagină pe Facebook.

Ștefan Lupu: Da, avem o pagină de Facebook, într-adevăr. În relația pe care eu am cu studenții mei și cu tinerii artiști cu care lucrez, în momentul în care povestesc despre Facebook, mi se spune deja că sunt bătrâni, în condițiile în care nu sunt chiar atât de bătrân. Dar, din punctul meu, Facebook-ul funcționează încă. În schimb, pagina noastră de Instagram este puțin mai activă și, mai mult de atât, avem o pagină de TikTok. TikTok-ul este în mare vogă acuma, în special pentru generațiile tinere, din câte înțeleg, și avem și o provocare un dans, acolo, pe TikTok. Invităm pe toți curioșii să ne urmărească pe toate cele trei rețele de socializare și, evident, să vină la spectacole și să se bucure de cele mai bune, din punctul nostru de vedere, sau unele dintre cele mai bune spectacole de dans din România, create de artiști români din ultimii ani.

Ioana Soreanu: De ce ați ales Iașiul pentru acest eveniment?

Ștefan Lupu: Răspunsul este foarte simplu și, cu ocazia asta, trebuie să îi mulțumesc doamnei Irina Schrotter. Ea este „vinovata”. Am reușit să fac parte din Romanian Creative Week anul trecut, pe ramura fashion. Am pus o mână de ajutor, din punct de vedere coregrafic acolo, dar nu cu modelele, ci cu dansul contemporan. Prima conexiune a fost acolo, în cadrul acestui festival, cu doamna Irina Schrotter. Ulterior, a venit o propunere de nerefuzat și un foarte frumos cadou pe care mi l-a făcut și ni l-a făcut, mie și partenerei mele, Teodora Velescu – suntem cei doi curatori și organizatori ai festivalului – posibilitatea de a organiza în cadrul Romania Creative Week, după cum, am zis mai devreme un festival de dans contemporan. Deci, cu ocazia asta, plecăciune în fața doamnei Irina Schrotter și felicitări pentru toată nebunia asta artistică pe care reușește s-o creeze de la an la an.

Ioana Soreanu: Mai poate fi considerat dansul contemporan, astăzi, o artă de nișă?

Ștefan Lupu: Întrebarea e foarte bună. Din păcate, oamenii nu sunt obișnuiți, deocamdată, publicul românesc nu este obișnuit cu ce înseamnă acest curent sau pe ce se bazează anumite tehnici ale dansului contemporan, dar datoria noastră este să educăm publicul, pe de o parte, să invităm publicul la dans și să încercăm să creăm forme artistice noi, valoroase, chiar îmbinări între clasic și modern, pentru că nu ne lipsim de tot ce înseamnă gardă veche, școală veche sau clasic, chiar și în dans. Veți putea observa că sunt elemente de balet și elemente clasice și sunt foarți mulți dasatori în cadrul festivalului care au început cu baletul, care este o artă absolut deosebită în zona clasică. Nu avem foarte multe cunoștințe vizavi de dansul contemporan, dar tocmai de asta cred că publicul ieșean și nu numai, mă refer chiar și la cel bucureștean, trebuie să încerce, trebuie să învețe și trebuie să înțeleagă că această nouă formă de artă este, într-adevăr, pe lângă inovatoare, poate deveni un next level al comunității.

(Radio Iași/ Foto Facebook HazarDance)