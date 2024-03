StareaEducației (INTERVIU) STEP by STEP, una dintre alternativele educaționale căutate intens de părinți

Fiecare copil își urmează propria cale spre succes, iar fiecare drum se deschide cu o educație mai bună.

O alternativă educațională prezentă în țara noastră încă din anii 90 este programul Step by Step, care se axează pe o individualizare a procesului de predare și, potrivit propriilor principii, respectă eforturile și capacitățile intelectuale ale fiecărui copil de a-și însuși cunoștințele.

Alternativa educațională Step by Step se derulează în baza planului cadru de învățământ și a programelor școlare aprobate de Ministerul Educației. În acest an școlar rețeaua Step by Step cuprinde pentru învățământul preșcolar 603 grupe în 138 de grădinițe din 35 de județe pentru învățământul primar, 956 de clase în 161 de școli din 36 de județe, iar pentru gimnaziu are 13 clase din patru școli situate în patru județe.

Trebuie să menționăm că aceste clase cu program Step by step sunt în învățământul de stat.

În județul Iași, de exemplu, program Step by Step întâlnim la Grădinițele cu Program Prelungit nr. 3 și nr. 9 din municipiul Iași, iar pentru învățământul primar sunt înscrise Școala ”Titu Maiorescu” din Iași și Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani.

“La Step by Step știm că o educație mai bună înseamnă, în primul rând, respect pentru personalitatea copilului și adaptare la individualitatea acestuia”, scrie pe site-ul centrului omonim, al cărei reprezentantă, doamna Adriana Dobrițoiu, este invitata colegei noastre, Andreea Daraban.

Andreea Daraban: De ce ar trebui să aleagă un părinte alternativa educațională Step by Step pentru copilul său? Care sunt principiile după care funcționează?

Adriana Dobrițoiu: Ne gândim că alternativa Step by step ar fi de ales în condițiile în care, o mare parte dintre meseriile viitorului încă nu au fost gândite și create și atunci un copil bine adaptat și bine ancorat în realitate are șanse de a se integra și de a evolua foarte bine pe piața muncii și în viața lui de adult, iar beneficiile aduse de alternativa educațională Step by Step derivă din elementele de specificitate ale acesteia, din principiile pe care le aminteați și dvs. un pic mai devreme. Lucrurile care ne definesc au în vedere faptul că implicăm copiii pe deplin în procesul educațional, într-un mediu de învățare bine organizat pe centre de activitate, care încurajează explorarea și inițiativa, învățarea prin cooperare. Este susținut lucrul în grupuri mici și în care educatorii, cadrele didactice, construiesc un parteneriat autentic și asumat cu părinții, valorizând comunitatea și valorizând toată experiența cu care vine în spate fiecare copil din familia lui. Se stimulează dezvoltarea potențialului maxim pentru fiecare copil, respectându-i ritmul propriu și particularitățile individuale. Se poate exersa în decursul celor 8h pe care le petrece la școală capacitatea lui de a lua decizii și de a face alegeri de mic, de a găsi soluții multiple de rezolvare a problemelor. Lucrurile astea ne fac să credem, în continuare, că suntem nu numai cea mai extinsă alternativă educațională din România, ci și foarte bine poziționată și mai ales căutată de părinți pentru binele copiilor lor.



Andreea Daraban: Să explicăm că această alternativă educațională, clase cu acest tip de educație Step by Step se întâlnesc în școlile de stat, în învățământul de masă. Cum sunt amenajate aceste clase?

Adriana Dobrițoiu: Există niște diferențe specifice, bineînțeles, pentru că fiecare sală de clasă beneficiază de centre de activitate. Adică mediul fizic este împărțit în aceste centre care cuprind materiale specifice, iar centrul de activitate este un element esențial pentru individualizarea educației pe principiul menționat mai devreme. Copiilor, învățând în aceste zone delimitate ale sălii, zone dotate cu materiale didactice specifice pentru fiecare activitate, zone în care un număr mic de copii rezolvă individual sau în grup sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare, li se permite să participe la o cunoaștere care are un obiect concret pentru vârsta lor. Le permite să poată avea contact direct cu materialele și să-și gestioneze, de fapt, învățarea pentru a realiza o cunoaștere bine sudată și bine fundamentată. Și într-o clasă avem mai multe centre de activitate, un centru de scriere, de știință, de matematică, de artă, un centru de construcții, etc.

Andreea Daraban: Copiii, atât preșcolarii cât și elevii din ciclul primar, au program prelungit, 8 ore stau la școală.

Adriana Dobrițoiu: Aici vorbim despre copiii de învățământ primar. Pentru copiii de învățământ preșcolar, cei de la grădiniță, care participă într-un astfel de învățământ alternativ Step by Step, la ei nu este obligatoriu să aibă durata aceea de 8 ore, deoarece depinde de tipul grupei în care învață. Pentru că sunt acele grădinițe cu program scurt și cu program prelungit. Cei care sunt la program prelungit stau 8 ore, dar asta nu este, cum să zic, o condiție pentru a avea o grupă de Step by Step.

Andreea Daraban: Cum poate intra un copil la o clasă de acest tip? Se face o selecție pentru a accede într-o astfel de clasă?

Adriana Dobrițoiu: Noi nu încurajăm sub nicio formă, selecția și copiii trebuie să aibă șanse egale, iar lucrul ăsta îl punem în practică poziționându-ne corect față de oameni, în sensul că, ei sunt înscriși în ordinea depunerii dosarelor și în ordinea respectării criteriilor de înscriere, care sunt aceleași ca și în cazul în care înscriem copilul într-o clasă tradițională. Evident, există un atu pentru familiile care au avut copilul la o grădiniță Step by Step și atunci se face tot posibilul să i se ofere posibilitatea de continuitate în același sistem de educație.

Andreea Daraban: Un copil care intră la o astfel de clasă are ulterior dificultăți în a se adapta la o clasă în învățământul tradițional obișnuit?

Adriana Dobrițoiu: Din tot ce am văzut noi până acum, și asta înseamnă o experiență de peste 30 de ani, am văzut că nu. Deoarece, el fiind supus în fiecare zi unui program în care are de rezolvat sarcini destul de diferite pe parcursul întregului program, atunci este obișnuit și să facă față unor sarcini de grup și sarcinilor individuale și să lucreze pe proiecte și să lucreze individual cu timp limită. Iar acest antrenament nu face decât să îl călească pentru ceea ce urmează. Și evident, toată lumea a sesizat că toți copiii proveniți din clasele Step by Step de învățământ primar, ulterior la gimnaziu, când marea majoritate trec în clase de tradiționale, sunt mult mai dornici să adreseze întrebări pentru că pe tot parcursul învățământului primar au înțeles că ăsta este un pas în învățare.

Andreea Daraban: Cadrele didactice care predau la clasele Step by Step au o pregătire specială?

Adriana Dobrițoiu: Da, ele participă anual la cursurile noastre de formare continuă în alternative Step by Step și ăsta este un alt principiu al alternativei, acela de a menține o comunitate de învățare a cadrelor didactice, bine structurată și bine pusă la punct. Cursurile sunt specifice pentru fiecare nivel de studiu, în funcție de clasa la care predă cadrul didactic respectiv, iar ele se fac anual. Nu se parcurg toate odată, ci gradual, în funcție de clasa la care predau, începând din toamna anului școlar respectiv.

Andreea Daraban: Cum se pot înscrie cadrele didactice? Trebuie să acceseze site-ul dvs., există o procedură pe care trebuie să o urmeze?

Adriana Dobrițoiu: Da, noi am simplificat procedura în sensul că primim listele de la școlile din rețeaua Step by Step, primim listele de la fiecare școală în care directorii au inclus numele cadrelor didactice și clasele la care predau din toamnă și astfel avem listele centralizate și apoi noi îi putem anunța despre toate perioadele de formare din timpul vacanței de vară, în așa fel încât să putem asigura flexibilitate și în funcție de programul personal al fiecăruia de vacanță. Nu poate participa într-o anumită serie, există alte două variante.

Andreea Daraban: Cum se înființează aceste clase Step by Step? Orice școală poate să-și înființeze o astfel de clasă?

Adriana Dobrițoiu: Da, orice școală are posibilitatea să opteze pentru alternativa aceasta educațională. Noi îi anunțăm prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene, trimitem oferta de extindere în fiecare an către Inspectoratele Școlare din toată țara, trimitem și școlilor din rețeaua noastră, iar pentru cei noi, doritorii noi, care apar în fiecare an, primesc această ofertă prin intermediul Inspectoratelor Școlare, în cadrul comunicărilor periodice care au loc, apoi ne contactează. În oferta respectivă de extindere sunt subliniați toți pașii care sunt de parcurs și nu este un demers foarte complicat, adică lucrurile sunt cât mai simple și cât mai logice.

Andreea Daraban: Trebuie să fie dorință din partea conducerii școlii și a cadrelor didactice implicate în actul educațional.

Adriana Dobrițoiu: În primul rând din partea părinților și, evident, implicarea totală a școlii, dorința cadrelor didactice, pentru că este o planificare și un act educațional destul de solicitant, evident. Iar când lucrurile sunt de comun acord merg foarte bine. Trebuie să existe oricum dorință din partea celor trei actori importanți.

Andreea Daraban: Cine finanțează aceste clase?

Adriana Dobrițoiu: Inițial, ele au fost susținute integral din partea Asociației Centrul Step by Step. În momentul de față, de ani buni de zile, lucrurile acestea au trecut pe auto-susținere și ele sunt finanțate din bugetul local, din resursele școlii, de primării.

Andreea Daraban: Spuneam la început că pentru gimnaziu există 13 clase în patru școli situate în patru județe. În Moldova, din câte știu, nu există clase Step by Step pentru gimnaziu. Se intenționează o extindere a activității și în acest ciclu educațional?

Adriana Dobrițoiu: Au apărut deja cereri de extindere și pentru gimnaziu pentru anul școlar viitor, deja de la unități noi, și evident, ele sunt susținute. Lucrurile aici merg într-un ritm un pic diferit față de nivelul preșcolar și primar deoarece echipa de profesori de la gimnaziu trebuie să colaboreze destul de bine și să-și dorească lucrul ăsta, în sensul că la ei schimbarea este un pic mai pregnantă față de stilul actual de abordare a orelor la gimnaziu. În sensul că profesorii trebuie să lucreze împreună pe arii curriculare și atunci școala cântărește, probabil, mult mai mult decizia și are discuții ceva mai îndelungate cu toate cadrele didactice care predau la o astfel de clasă.

Andreea Daraban: Dumneavoastră reprezentați Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step. Care este rolul asociației?

Adriana Dobrițoiu: Fiind o organizație non-profit, rolul nostru este să susținem educația de calitate prin toate posibilitățile pe care le avem. Iar de ani buni acestea se văd concret în pașii pe care îi facem noi în cazul cursurilor de formare care se îmbunătățesc și se îmbogățesc în fiecare an. Toată oferta noastră de formare primește niște cursuri noi, aproape în fiecare an și oricum și niște sesiuni de după cursuri, cum le spunem noi. Niște cursuri de după cursuri în care ne întâlnim cu toată rețeaua, pe parcursul a mai multor sesiuni, și discutăm efectiv pe situații specifice apărute la clasă vis-a-vis de temele pregătite în cadrul cursurilor de vară.

Andreea Daraban: Asociația Step by Step are la Gâștești, în județul Iași, o inițiativă deosebită pentru copiii ucraineni. Despre ce este vorba?

Adriana Dobrițoiu: Da, ne bucură această parte a programului nostru. La Gâștești este primul hub foarte bine pus la punct de către colegii noștri, în care o mare parte a comunității copiilor de acolo participă la activități de învățare pe program prelungit, destinat nu numai copiilor din familii ucrainiene, nu numai copiilor din familii de refugiați, dar și copiilor proveniți din medii sociale defavorizate și este un prim hub foarte puternic de care suntem mândri și la care vă invităm cu drag. Școala din Gâștești ne-a oferit un spațiu în care noi am adus materiale educaționale, am oferit cursuri pentru cadrele didactice de acolo și dumnealor fac acest program extins pentru cei care au nevoie și cu rezultate foarte bune.

Adriana Dobrițoiu este psiholog si psihoterapeut și activează în cadrul Centrului Step by Step pentru Educație si Dezvoltare Profesională de 30 de ani. Coordonează rețeaua națională de învățământ primar Step by Step, precum și participarea la formările profesionale internaționale organizate in cadrul inițiativelor Asociației internaționale Step by Step, fiind abilitată în rolul de formator.