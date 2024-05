StareaEducației: (INTERVIU)  Pasiunea pentru literatură și arte adună la Iași peste 200 de elevi și profesori din întreaga țară. Începe Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ”Ionel Teodoreanu”

A 18-a ediție a Concursului Național Transcurricular de Lectură și interpretare ”Ionel Teodoreanu”, dedicat claselor de gimnaziu, începe săptămâna viitoare la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași.

Competiția de anvergură națională, devenită o tradiție pentru instituția de prestigiu din Iași, adună an de an sute de elevi din toată țara. Concursul este unul cu premii, face parte din calendarul competițiilor Ministerului Educației și datează din anul 2005. Competiția este unică mai ales datorită manierei de abordare a fenomenului artistic în complexitatea sa, la confluența literaturii cu arta dramatică, cu viziunea cinematografică sau cu muzica și artele plastice.

Invitata colegei noastre, Andreea Daraban, este doamna profesor Camelia Gavrilă, directorul Colegiul Național Costache Negruzzi din Iași, care i-a vorbit despre această competiție, dar și despre admiterea în clasa a V-a la instituția pe care o conduce.

Andreea Daraban: O perioadă plină de competiții pentru instituția de învățământ ieșeană. Sâmbătă, 11 mai, are loc examenul de admitere în clasa a 5-a la Colegiul ”Negruzzi”. Săptămâna viitoare începe concursul transcurricular de Lectură și Interpretare ”Ionel Teodoreanu”. Câți copii vor participa la competiția națională și care este specificul acestui concurs?

Camelia Gavrilă: Vorbind despre concursul ”Ionel Teodoreanu”, ediția a 18-a, pe care l-ați evocat într-o sinteză extrem de sugestivă, putem spune că ne aflăm în fața unei povești de succes. Un concurs care a rezistat timpului, organizat de școala noastră, inițiat de câțiva mentori, care suntem profesori ai Colegiului Negruzzi și alături de inspectorii Mihaela Apetroaie și Cezar Zaharia, am pornit atunci ideea unui concurs-competiție pentru elevii de clasele a 5-a și a 6-a, în condițiile în care nu exista olimpiadă pentru acest nivel de studiu. A continuat să devină concurs transcurricular în diferite avataruri, dar păstrând spiritul: apropiere de textul literar, corelații cu textul nou-literar, formarea unor abilități și competențe de receptare a frumosului artistic, a frumosului natural, a frumosului estetic, elaborarea unor judecăți de valoare, în corelație cu tot ce înseamnă frumusețea artistică. Deci acomodarea treptată a elevilor încă din anii de gimnaziu, cu toată complexitatea fenomenului artistic și cultural în general. Din fiecare județ participă câte patru elevi, vorbim de aproximativ 150 de elevi, plus comisii, plus însoțitori. Sunt peste 200 de persoane, iar județul gazdă, Iașul, are câte trei elevi pentru fiecare nivel, deci un lot format din 12 persoane, după cum și Bucureștiul are un regim special, de un lot mult mai semnificativ numeric, fiind vorba și de anvergura capitalei. Lume multă, elevi calificați pe pozițiile de top de la olimpiadele județene. Deci, primii plasați se duc spre olimpiada națională, iar următorii vin spre concursul ”Ionel Teodoreanu”. Deci extrem de onorantă selecția aceasta la nivel județean, până când vorbim de întâlnirea la nivel național pe care o evocăm acum.

Andreea Daraban: Când va avea loc deschiderea oficială a competiției?

Camelia Gavrilă: Deschidem săptămâna următoare, joi, va fi pe 16 mai. Toate etapele vor curge până duminică, până pe 19 mai. Cutuma și ceremonialul, să spunem așa, ritualul deja consacrat înseamnă o deschidere oficială în joia respectivă, după-amiază, pentru a avea timp delegațiile să sosească. Urmează vineri dimineață, proba scrisă. Deja echipele de evaluatori porneasc corectarea, evaluarea lucrărilor. Sâmbătă dimineață sunt probele orale, care ajung la aceste interferențe ale artelor de care spuneați și dumneavoastră, pe de o parte, nucleul rămâne textul literal, dar corelațiile, în funcție de preferințele, de afinitățile elevilor, sunt spre artele plastice, spre arta dramatică, spre cinematografie, spre muzică, iar în dialog evaluăm și aceste competențe de comunicare, de sensibilitate, de receptivitate culturală și de comunicare orală, mai ales, extrem de importante pentru absolventul de mai târziu al liceului, indiferent pe ce traseu va merge acesta. Deci, sâmbătă sunt aceste probe orale foarte interesante și provocatoare pentru elevi și o delectare pentru noi, pentru profesori. Iar duminică dimineață, întotdeauna la Colegiul ”Negruzzi”, în amfiteatrul cunoscut, se derulează premierea. Suntem în parteneriat, evident, cu Inspectoratul Școlar, sub cupola ministerului, dar și cu parteneri importanți de la nivelul Iașului: Muzeul Literaturii, Editura Polirom. Sunt contribuții pe care le au precum și premii speciale și colaborări care dau o anume valoare suplimentară acestei asocieri culturale pentru susținerea concursului.

Andreea Daraban: Așadar, în ce vor consta mai exact aceste premii?

Camelia Gavrilă: Premiile constau, pe de o parte, în sumele de bani pe care le acordă Ministerul. Prin contribuția Primăriei se mai acordă uneori și premii suplimentare, tot în bani, dar dincolo de toate se află consistente premii ce constau în albume, dicționare, enciclopedii, cărți de literatură de ultimă apariție, deci recente, pentru că vedeți, tendința în spațiul nostru al limbii și literaturii române este de a pleca dinspre scriitorii canonici, dinspre valorile consacrate și a aduce tinerii spre contemporaneitate, spre scriitorul contemporan și spre receptarea diferitelor forme de texte din spațiul nostru din jur, în așa fel încât și comunicarea lor să fie adecvată și limbajul și înțelegerea fenomenului cultural-lingvistic, artistic, în general.

Andreea Daraban: Va fi și un program al concursului, în sensul că elevii participanți vor putea avea și alte activități?

Camelia Gavrilă: Desigur. Ne dorim să fie descoperit Iașul încă o dată. Sunt excursii, să le spunem literare, culturale, în itinerarii spirituale pe străzile și prin muzeele Iașului. De obicei, avem ca repere categorice Palatul Culturii, Bojdeuca, Casa Pogor, Universitatea, Parcul Copou și în funcție de timp sigur sunt și anumite biserici, monumente, catedrale care fac parte din această vizită sentimentală. Pe de altă parte, există un concert, un spectacol-lecție, pe care ni-l aduc elevii și profesorii de la Colegiul de Artă ”Octav Băncilă”, foarte important și foarte gustat, pentru că e muzică, este coregrafie. Și aș mai adăuga și faptul că sunt întâlniri cu scriitori. Anul acesta, președintele de onoare al concursului este Bogdan Crețu. Ne bucurăm că e unul dintre profesorii universitari de anvergură, dar și scriitor în același timp. Va fi și o întâlnire cu profesorii de limba română, fie că sunt însoțitori, fie că fac parte din Comisia Națională, pentru că multiplele fațete, ipostaze ale lui Bogdan Crețu înseamnă și critică literară, înseamnă și romane de succes, iar ultimul roman de mare virtuozitate și provocare cultural-intelectuală, ”Mai puțin decât dragostea” trebuie disecat, discutat și așteptăm și opiniile autorului. Deci vor fi și întâlniri din acestea, pe nivel de vârstă.

Andreea Daraban: Și în acest an este organizat concurs de admitere în clasa a V-a la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași. Acesta este programat sâmbătă, 11 mai. Care este oferta educațională?

Camelia Gavrilă: Două săptămâni extrem de dinamice, dense, tumultoase, pentru că abia am revenit după vacanța aceasta și după sărbătorile pascale. Bucățica aceasta de săptămână ne va conduce spre testarea elevilor de clase a 5-a, în contextul concursului mare de care spuneam, ”Ionel Teodoreanu”, ce se derulează săptămâna viitoare. Acum am putut să plasăm acest concurs destul de aproape și suntem la început de drum, prima și singura școală din ziua respectivă, ceea ce a însemnat o adresabilitate ”cumplită”, de data aceasta, spun cumplită, între ghilimele, întrucât avem 800 de elevi înscriși. Va fi un efort de organizare, logistică și de evaluare, de corectare, contracronometru. Deci vorbim de lucrarea la matematică de o oră, apoi jumătate de oră pauză, încă o lucrare la limba română și apoi etapa de evaluare, în condițiile în care ați văzut, concurența este foarte mare și responsabilitatea pe măsură. Oferta Colegiului este de cinci clase. Vorbim de aproximativ 130 de locuri. Clasele noastre sunt o clasă cu intensiv limba engleză, o clasă cu intensiv limba germană. La celelalte clase, studiul este clar limba engleză ca primă limbă, a doua limbă poate fi franceză sau germană la celelalte clase cu regim normal de studiu a limbilor străine și de asemenea, să menționăm că, sigur, există o tradiție a Colegiului, este și centru de excelență pentru cei mici. Noi suntem un fel de pepinieră, să spunem, în care pregătim, antrenăm copiii capabili de performanță la matematică și evident că aceștia și-ar dori să se regăsească în anii de gimnaziu și apoi de liceu, într-o școală în care se face performanță și în domeniul umanist și mai ales în domeniul științific, cel care, de fapt, a fost tradițional al școlii de-a lungul timpului.

Andreea Daraban: Și în acest an, elevii Colegiului ”Negruzzi” din Iași s-au întors cu premii frumoase de la olimpiadele naționale. Ați reușit să faceți un bilanț?

Camelia Gavrilă: Da, e un bilanț provizoriu, pentru că încă se derulează o competiție la matematică pentru clasele de gimnaziu mai este o competiție, de asemenea, la limba și literatura română, “Lectura ca abilitate de viață”, sunt tot cu statut de olimpiade. Va urma și concursul transdisciplinar ”Cultură și spiritualitate”, deci mai sunt încă elemente de adăugat. Pot să vă spun că sunt în lotul acesta olimpic al nostru, la nivel național, 67 de elevi. La nivel județean, cred că au fost peste 500 de elevi care au luat peste 200, 250 de premii, premii speciale, mențiuni. Elevii negruzziști sunt buni, sunt serioși, s-au întors cu premii numeroase de la olimpiadele naționale, fie că vorbim de premiul întâi, doi sau trei, fie că vorbim de mențiuni, de calificări în loturile lărgite. La acest moment, certă este calificare pentru al doilea an consecutiv a lui Olariu Tudor la Olimpiada Internațională de Geografie și a elevului Ilinca Mihai la Olimpiada Internațională de Limbă și Literatură Latină. Se adaugă alte premii la limba română, la geografie, la chimie, la fizică, la informatică. Participă în lotul lărgit unul dintre tinerii elevi de clasa a 6-a Nemțișor Andrei, foarte talentat și la matematică și la informatică. Sunt rezultate foarte frumoase la istorie, cu premii și cu mențiuni, și la logică și argumentare, de asemenea. Avem premii cam în toate domeniile. Simpla participare, evident, este foarte importantă, în condițiile unei selecții atât de riguroase. Este de fapt o acomodare cu subiecte de anvergură, o cunoaștere a limitelor, a rezistenței în condiții de emoție, de stres sau de competiție în zona aceasta cognitivă, extrem de strânsă și de puternică și importantă pentru vocația lor, pentru aptitudini și poate chiar pentru carierele lor profesionale ulterioare.

Varianta audio a interviului: