StareaEducației: (INTERVIU) Maria și Rareș, cercetași, membri ai centrului SAPATINO Iași: “La cercetași este locul în care ești ascultat și unde fiecare părere contează. Cercetășia este educație pentru viață, iar scopul cercetașilor este să lase lumea un loc mai bun decât l-au găsit.”

Cercetășia este o mișcare globală care își propune să contribuie la educația tinerilor pentru a dezvolta caracterul, calitățile de lider și abilitățile practice printr-o combinație de activități în aer liber, învățare prin practică și servicii comunitare. Apărută în 1907 în Regatul Unit, s-a răspândit ulterior în întreaga lume. Cercetășia, așa cum spun chiar membrii organizațiilor de profil, este educație pentru viață”.

Despre cercetășie ca formă de educație non-formală, dar și despre beneficiile pe care le au aceste activități în dezvoltarea copiilor și a tinerilor a discutat colega noastră, Andreea Daraban, cu Maria și Rareș, doi liceeni care sunt cercetași cu vechime în filiala Constantin Sapatino din Iași, iar în present sunt exploratori în cadrul organizației.

Andreea Daraban: Care este misiunea Cercetașilor în România?

Maria: Misiunea cercetășiei constă în a contribui la educația tinerilor printr-un sistem de valori care este bazat pe o promisiune și o lege. Cercetașii muncesc alături de natură și contribuie la a da viață unor activități în care se implică și vor să lase o lume mai bună.

Rareș: Școpul cercetașilor este, cum a spus și Maria, să lase lumea un loc mai bun decât l-au găsit, să reducă poluarea prin diverse proiecte, cum ar fi “Eșarfa pe bicicletă” și să promoveze în același timp și bucuria lucrurilor mici, așa cum am arătat-o prin intermediul ”Festivalului Luminii”.

Andreea Daraban: Rareș, din ce an ești cercetaș?

Rareș: Eu sunt cercetaș din clasa întâi, asta dacă fac un calcul, cred că e 2014 sau 2013 și am ales să vin la cercetași datorită unor prieteni și a pasiunii pe care am împărtășit-o împreună pentru această organizație și pentru moto-urile și deviza cercetașilor.

Andreea Daraban: Maria, tu de cât timp faci parte din organizație?

Maria: De cinci ani, merg spre 6 acum. Motivul pentru care am venit au fost prieteni care sunt la cercetași de foarte, foarte mult timp și care au vorbit mereu despre activitățile frumoase care se organizează aici și despre pasiunea lor și toate lucrurile pe care le învață alături de cercetași și au stârnit interesul peste tot, pe unde povesteau.

Andreea Daraban: Ce abilități deprind copiii și tinerii care aleg să devină cercetași?

“La Cercetașii României înveți să socializezi, fără să-ți fie teamă că ești judecat, fără să-ți fie teamă de bullying.”

Rareș: În primul rând, cred că cea mai de preț abilitate este aceea de a socializa liber, fără să-ți fie teamă că ești judecat, fără să-ți fie teamă de bullying. În același timp, cred că deprind abilități legate de supraviețuirea în natură, de prețuirea acesteia, pentru că noi, în zilele noastre, nu prea suntem învățați aceste lucruri. La cercetași învățăm lucruri utile. De exemplu, cum se montează un cort, cum trebuie să-ți faci rucsacul pentru drumeții sau cum te descurci în situații limită, cum ar fi cu provizii puține, cum trebuie să-ți construiești un adăpost, ș.a.m.d.

Maria: De asemenea, un lucru foarte interesant este că la Cercetași ți se oferă ocazia de a organiza și de a fi în postura organizatorului. La liceu, tu, ca cercetaș, ai opțiunea de a avea marele tău proiect în care colaborezi cu echipa ta.

Andreea Daraban: Ai fost în această situație?

Maria: Da, recent, la ”Festivalul Luminii”, am făcut parte din echipa de organizare de la festival și ne-am dat seama câte aspecte implică organizarea unui astfel de eveniment majo și ce responsabilitate presupune. Este în spate multă muncă, dar alături de oameni foarte implicați. Am fost o echipă care a dus la bun sfârșit ”Festivalul Luminii” cu succes, spunem noi.

Andreea Daraban: An de an are un succes deosebit acest festival. Foarte multă lume merge în Parcul Copou în luna mai, special pentru a participa la evenimentele organizate de Cercetașii României. Ce metode folosesc cercetașii pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor?

Rareș: În primul rând, cred că scopul cercetașilor este să folosească o metodă non-formală, care nu se folosește în școli și de asemenea să folosească educație prin jocuri, prin metode practice și dezvoltarea în natură. De exemplu, la Lupișori, cea mai de jos ramură a cercetășiei, suntem învățați de legile junglei după ”Cartea junglei” și despre diverse valori morale și sociale împărtășite de către personajele din povestea respectivă.

“Cercetășia este o poveste continuă, care ne învață cum să colaborăm și cum să lucrăm cu oamenii din echipa din care facem parte.”

Maria: Cercetășia este cumva bazată pe o poveste continuă, o poveste în care am crescut cu toții și o poveste care ne învață de fapt cum să colaborăm și cum să lucrăm cu oamenii din echipa în care suntem, din patrula noastră. De asemenea, cum să contribuim la activități alături de toți cercetașii din țară, din întreaga lume.

Andreea Daraban: Citeam pe site-ul cercetașilor, pe site-ul vostru, scout.ro, că ”cercetășia este un loc în care ești ascultat”.

Maria: De accord, este un loc în care fiecare părere contează. Este un loc în care toată lumea aduce idei, opinii și implicare.

Andreea Daraban: Voi faceți parte din organizația Sapatino Iași. Trebuie să spunem că la nivel național există 82 de grupuri locale care adună peste 6000 de cercetași. Care este structura unei organizații de cercetași?

Rareș: Structura este următoarea: un centru local este format din patru sau cinci niveluri, primul dintre ele fiind Lupișorii, apoi Temerarii, Exploratorii, Seniorii, iar cel mai înalt nivel este reprezentat de Lideri. Lupișorii sunt cei cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, ciclul primar, în principiu.

Maria: Da, în funcție de ciclul școlar în care te afli intri la una dintre ramurile de vârstă. Primar sunt Lupișorii, gimnazial – Temerarii și Exploratorii la liceu.

Rareș: Depinde de momentul în care te înscrii pentru că sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care s-au înscris direct la Exploratori în clasa a IX-a. Contează momentul în care afli de această organizație și de momentul în care împărtășești aceleași idealuri cu organizația noastră.

Maria: Depinde foarte mult cât de tare vrei să te implici și cât de repede te adaptezi la mișcarea Scout. Toți copiii care își doresc să fie parte din această organizație sunt foarte implicați. Este o calitate pe care am observat-o la foarte mulți colegi de-ai noștri, cercetași. Doresc foarte mult să se implice și cumva este important să înțeleagă din prima scopul mișcării Scout și să își dorească să lucreze în această echipă. Lucrul în echipă este foarte important la noi, la cercetași. Este o calitate pe care o cunoaștem, o dezvoltăm împreună și care ne ajută foarte mult și în afara cercetășiei, desigur, la fel ca toate calitățile pe care le dezvoltăm aici, la cercetași.

Andreea Daraban: Există și copii care nu se potrivesc totuși acestor tipuri de activități, nu se integrează? Ați avut astfel de situații?

Rareș: Da, au fost persoane. Cum a spus și Maria, cercetășia nu este pentru toată lumea. În schimb, în cele mai multe cazuri, cei care vin aici se îndrăgostesc de pasiunea noastră, se îndrăgostesc de cercetășie și aleg să o urmeze și mai târziu.

Andreea Daraban: Ce este eșarfa cercetașilor? Voi sunteți îmbrăcați în costumele specifice cercetașilor. Ce este această eșarfă și la ce folosește?

Rareș: În primul rând, eșarfa este un însemn de merit și de progres, pentru că îți arată în ce categorie de vârstă te afli. Este de culoare galbenă la Lupișori, de culoare verde la Temerari, albastră la Exploratori, violet la Seniori și un roșu închis la Lideri.

Andreea Daraban: La toate organizațiile din țară și de peste tot în lume se păstrează aceleași culori sau diferă de la organizație la organizație?

“Eșarfa cercetașilor este simbolul care ne unește.”

Maria: În România sunt păstrate aceleași culori. Unele centre au și eșarfa specifică centrului local, dar de asemenea la nivel național există eșarfa națională, care este bleumarin, pe care o purtăm și noi acum. Este simbolul care ne leagă la nivel național și fiecare țară are eșarfa ei națională.

Rareș: Pe cămașă sunt cusute însemnele de progres care au fost câștigate de-a lungul timpului, iar eșarfa are nodul prieteniei, care reprezintă comuniunea și spiritul de echipă și, în cele din urmă, prietenia dintre membrii unei patrule.

Andreea Daraban: Așadar, o cămașă se îmbogățește de-a lungul timpului cu diferite însemne. Văd că tu ai trei dreptunghiuri colorate în piept, tu ai doar două….

Rareș: Depinde pentru că în funcție de modul și de consecvența cu care vii la activitățile cercetașilor, tu deprinzi anumite obiceiuri, dar în același timp tu câștigi aceste însemne pe parcursul anilor care trec.

Maria: Toate însemnele sunt muncite și ne definesc pe noi ca cercetași. Sunt calități pe care noi le-am dezvoltat aici, împreună, ori la nivel de patrulă ori chiar individual și sunt un simbol foarte important pentru noi.

Andreea Daraban: Cum se poate înscrie un copil la cercetași? Ce trebuie să facă?

Maria: Desigur trebuie să își dorească să fie cercetaș și, de asemenea, poate accesa site-ul www.scout.ro pentru a vedea detalii despre toate centrele din țară și pentru a citi mai multe despre mișcarea scout din România. Este o mișcare foarte căutată atât la noi în țară cât și peste tot în lume.

Andreea Daraban: Știu că există o adresabilitate foarte mare și la Iași.

Rareș: Da, și disponibilitatea scade pe zi ce trece. De aceea, dacă vă doriți, acum e în momentul.

Andreea Daraban: Care sunt activitățile pe care le organizează cercetașii? Ați vorbit despre ”Festivalul Luminii”, un eveniment mult așteptat de toți an de an. Ce alte evenimente organizați?

Maria: Tocmai ce a fost de ”Eșarfa pe bicicletă” în aprilie. Este o activitate care constă în defilarea pentru piste de biciclete și pentru dorința noastră de a face mai multă mișcare în natură și de a avea posibilitatea de a face toate aceste activități și la noi în oraș. Este o activitate pornită chiar de centrul nostru local și a ajuns cunoscută la nivel național, fiind acum organizată de mai multe centre din țară.

Rareș: În aceeași notă, așa cum “Eșarfa pe bicicletă” promovează un trai sustenabil și în același timp și reducerea poluării în Iași, am avut și un proiect numit ”Apă fără plastic” al cărui scop a fost să reducă cantitatea de plastic folosită și cantitatea de pet-uri folosită în îmbutelierea apei. Mai avem și alte proiecte care au ca scop comuniunea între om și ființa sa, cum ar fi de exemplu ”Lumina Păcii” care este organizată an de an la Viena, unde cercetașii se întâlnesc din toate țările din Europa și nu numai, iar apoi o aduc în centrele lor locale, înapoi în țările de proveniență.

Andreea Daraban: Și există și acele campuri…

Maria: Sunt campuri, atât campuri organizate de centrele locale, cât campuri naționale, dar și campuri internaționale, jamboreele.

Andreea Daraban: Că tot am ajuns aici, ce este o jamboree?

Rareș: Termenul”jamboree” provine din franceză și înseamnă o adunare internațională între mai multe tipuri oameni, care provin din diverse medii sociale. În același timp, scopul lor este să împărtășească idei, opinii și să aibă un timp bun împreună. În aceste campuri, de obicei, se sărbătorește o temă și activitățile sunt pe baza unei teme. De exemplu, cum a fost în Kandersteg, în Elveția, anul trecut, în 2023, unde s-a sărbătorit 100 de ani de la înființarea primului centru de către fondatorul cercetășiei Baden Powell, iar acolo ne-am adunat din peste 60 de țări și au fost diverse activități pe această temă, pe sărbătorirea acestui eveniment.

Anul trecut a fost pentru prima oară când am participat și am rămas cu o impresie atât de frumoasă încât abia aștept să vină și următoarea ocazie.

Andreea Daraban: Când va fi următoarea?

Rareș: Pentru fiecare diferă, pentru că sunt o mulțime de astfel de evenimente. Eu voi merge în Slovacia, la începutul lunii august în acest an.

Maria: Iar eu în Norvegia, tot în august. Fiecare jamboree are o zi internațională, în care fiecare țară pregătește un stand unde prezintă tradițiile cercetășești din propria comunitate. De asta din jamboree noi ne întoarcem în țară cu o mulțime de cunoștințe noi legate de cultura cercetășească din celelalte țări și cu activități pe care le aducem și la noi și diverse proiecte pe care le învățăm și care ne dau idei noi pentru a construi noi activități și la noi în țară.

Rareș: Pentru că, de fapt, despre asta sunt jamboreele, despre împărtășirea de idei, de cunoștințe și evoluarea împreună.

Andreea Daraban: Cercetășia nu este rezervată numai tinerilor. În cercetășie există un număr mare de adulți care sprijină dezvoltarea tinerilor și ajută la organizarea diferitelor activități. Așa este?

Rareș: Da, normal, pentru că cercetășia este pentru toate vârstele care își doresc să se implice în acest proiect și pentru că noi nu am putea reuși să ne ducem activitatea la bun sfârșit fără niște lideri care să fie alături de noi, care să ne susțină și care să ne ghideze. Procesul de a deveni Lider este unul nu neapărat complicat, dar ai nevoie de o anumită experiență, iar de aceea nu putem noi, cei de o vârstă cu noi, să fim deocamdată lideri.

Andreea Daraban: Deci trebuie să ai și o anumită experiență de viață, dar în același timp să fi făcut parte din oorganizație de-a lungul timpului.

Maria: Cercetașii lideri trec prin niște stagii pentru a se asigura că dispun de o bună organizare și de un trai bun alături de cercetașii lor. Liderii sunt foarte implicați. De asemenea, seniorii, cei care au terminat liceul, ca să fiu mai exactă, se implică ca ajutori de lideri și preiau patrule pentru a susține activități și pentru a învăța meserie, cum s-ar spune.

Andreea Daraban: Trebuie să spunem că toate aceste activități sunt voluntare.

Maria: Da. Organizația Cercetașii României este o organizație non-profit care se bazează, după cum am mai spus, pe o colaborare bună și pe implicare.

Andreea Daraban: În finalul dialogului nostru, spuneți-ne de ce ar trebui să se alăture organizației de cercetași cât mai mulți copii? De ce să credem în cercetași?

Rareș: În primul rând, cercetași oferă o metodă non-formală, o metodă de educare a tânărului care nu este oferită în școală, deoarece tânărul are nevoie de mișcare în aer liber, de comuniune cu natura. În același timp, are nevoie de comuniune cu persoane din alt mediu social, pe care școala nu i-o poate oferi, neapărat. De aceea, la cercetași vă încurajăm să veniți pentru că veți avea parte de experiențe unice, veți putea să vedeți ce înseamnă să faceți parte dintr-o comunitate foarte numeroasă, veți putea să vedeți ce înseamnă să aduceți o îmbunătățire asupra comunității în care vă aflați, asupra comunității locale, asupra orașului și în același timp cum să lăsați lumea un loc mai bun. Pentru că pe asta se pune cel mai mult accent, deoarece cu toții știm, din păcate, că poluarea și nu numai, au ajuns o problemă globală.

Maria: Este foarte important de conștientizat că cercetașii lucrează în aer liber și lucrează într-un mod practic. Aici teoria este la bază, dar practica și înțelegerea și comunicarea cu ceilalți cercetași reprezintă, de fapt, cheia. Este foarte important ca cercetașii să fie o echipă, o mare echipă. Sunt echipe și la nivel de patrulă, și la nivel de centru local și la nivel național, dar și la nivel internațional. Suntem toți o mare familie. Este important să ne simțim și să lucrăm ca într-o familie, unii cu alții.

Varianta audio a interviului:

Maria Sara Oglinzeanu este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Este pasionată de toate formele de artă și de activitățile educative non-formale. Face parte din trupa de teatru ARTWORK din Iași și caută mereu modalități de a contribui și de a fi de ajutor în comunitățile şi grupurile sociale din care face parte.

Rareș Andrei Varariu este elev în clasa a XI-a la Paradis International College. Este pasionat de dezbateri și oratorie. Consideră că drumul său este mai degrabă în zona știintelor, și își dorește o carieră în domeniul medicinei. Motto-ul său este „carpe diem”, și crede că dacă cu toții am trăi clipa prezentă, am lăsa lumea un pic mai bună decât am găsit-o.