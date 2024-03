StareaEducației: (INTERVIU) Eliza Bogdan, antreprenor: ”Educația antreprenorială te învață să devii proactiv, să fii independent, să gestionezi un buget.”

Din ce în ce mai mulți părinți caută să dezvolte abilitățile antreprenoriale ale propriilor copii, conștienți fiind de importanța acestui tip de educație pentru dezvoltarea și devenirea lor ulterioară.

Potrivit unui studiu intern realizat în 2021 de o asociație care se ocupă de educația antreprenorială pentru copii, 62% dintre părinți văd în domeniul de business posibilitatea independenței financiare și decizionale.

Niciodată nu e prea devreme pentru a pune bazele unei astfel de educații, cred părinții, motiv pentru care ei consideră că vârsta de 7 ani ar fi cea mai potrivită pentru un copil să-și însușească primele noțiuni de educație financiară.

De altfel, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin CONAF a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației, numit ”Pactul pentru educația antreprenorială”, prin care se urmărește dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor prin modalități noi și creative de predare în învățământul gimnazial și liceal.

Despre importanța educației antreprenoriale a vorbit colega noastră, Andreea Daraban, cu Eliza Bogdan, inițiatoare a unui program pentru copii intitulat ”Junior Antreprenor”, destinat elevilor de gimnaziu și liceu.

Andreea Daraban: Ce se urmărește prin educație antreprenorială? De ce ar trebui să avem cunoștințe din domeniul financiar încă de mici?

Eliza Bogdan: Mă bucur că se pune accent pe acest subiect și că a devenit de interes atât pentru părinți, cât și pentru profesori, pentru că elevii sunt deschiși la orice provocare nouă care le vine la clasă. E important deoarece copiii din ziua de astăzi sunt mult mai dezghețați decât eram noi, anterior. Sunt foarte curioși, sunt aplicați și ei au nevoie să învețe cât mai multe lucruri despre ce înseamnă un buget, despre cum să-și gestioneze banii, despre cum pot face mai mulți bani, de ce sunt importanți banii, de ce banii sunt o valoare, cum pot ajunge să facă bani. Și nu bani ca scop în sine, ci ca un mod de viață până la urmă. Este important să se pună bazele educației antreprenoriale încă de mici, undeva la 7-8 ani este vârsta potrivită pentru ca ei să înțeleagă ce facem cu banii, cum să cheltuiesc banii. E bine să dăm bani pe ultimele jocuri sau jucării apărute în mediul online, în mediul fizic? Ei au mereu întrebarea asta în minte, ”eu vreau să-mi iau jucăria asta, dar pot să o iau?”

Andreea Daraban: E o investiție?

Eliza Bogdan: E o investiție bună pentru mine? Ei nu gândesc chiar așa, dar trebuie duși de mânuță în zona aceasta în care ei să gândească singuri dacă pot să-mi accesez ceva ceea ce îmi doresc. E o dorință sau e o necesitate? Mediul înconjurător îi pregătește pentru educația antreprenorială și le spun mereu copiilor că ”știți din jurul vostru, de acasă, de la școală da, de acolo găsim resursele necesare să punem bazele unei gândiri critice, este bine să ne punem mereu tot felul de întrebări, să putem găsi răspunsuri”. Și eu îi încurajez mereu să-și pună cât mai multe întrebări și când ajung acasă să facă o listă mare cu întrebări pentru părinți: ”Ce ai făcut astăzi? De ce? Ce bani ai cheltuit astăzi? Pe ce ai dat banii? Ai fost la bancă? Cum a fost? Povestește-mi despre situația asta. Uite, am văzut niște tricouri imprimate, cum pot face ca povestea asta să devină realitate, ș.a.m.d.” Copiii accesează foarte ușor informațiile. Au o deschidere mult mai mare și sunt atipici. Nu mai sunt atât de așezați în bancă, mintea lor zboară foarte repede și trebuie cumva să-i captezi și să-i duci spre zona ta de lecție, acolo unde îți dorești, ca ei să poată să priceapă. Și pricep, sunt foarte inteligenți.

Andreea Daraban: Studiile arată că peste 60% dintre firmele nou deschise dau faliment în primele șase luni în țara noastră, tocmai pentru că patronii nu au suficiente cunoștințe economice. Dar, e importantă această educație doar pentru cei care doresc să deschidă o afacere?

Eliza Bogdan: Clar, nu. Educația antreprenorială nu te pregătește neapărat să devii antreprenor, nu acesta este scopul în sine. Sigur, ar fi un beneficiu pentru societate ca tu să devii antreprenor și să îți faci o întreprindere mică și să mai creezi niște locuri de muncă. Până la urmă despre asta este vorba. E un procent ridicat în rândul tinerilor din ziua de astăzi legat de șomaj. Și atunci, dacă tinerii pe care noi îi educăm de-a lungul timpului ajung să devină și antreprenori și să creeze niște locuri de muncă, înseamnă că ne-am făcut treaba cum trebuie. Eucația antreprenorială te învață să devii proactiv, să fii curios, să fii independent, să vrei să știi să-ți gestionezi un buget. De aici plecăm: de la un minimum de educație financiară. Se pune foarte mult accentul pe educație financiară în ultima perioadă, iar educația financiară este parte integrantă din educația antreprenorială.

Andreea Daraban: Și copiii care sunt creativi pot să-și îndrepte creativitatea spre inovație, spre a deschide noi proiecte în zona aceasta de business.

Eliza Bogdan: În Europa, în ultimii ani, s-a pus mare accent pe zona de cercetare-dezvoltare încă din liceu și poate chiar ușor mai devreme și se face un fel de hub de afaceri cu acești copii, cu acești elevi, care prin cercetarea pe care ei o fac alături de profesorii coordonatori de la clase reușesc să dezvolte idei inovatoare. Avem nevoie de idei inovatoare care să aducă un plus în societatea în care noi trăim.

Andreea Daraban: Programa pentru liceu prevede ore de educație antreprenorială la clasa a X-a. Cum ar trebui să arate aceste ore de educație antreprenorială la școală pentru a fi într-adevăr un beneficiu pentru elevi?

Eliza Bogdan: În primul rând interactive. Să existe jocuri antreprenoriale, atât la clasă, cât și în mediul exterior. Să putem să mergem să vedem cum se produce ceva, cum se face un produs de la A la Z, să putem să-i introducem pe copii într-o fabrică, de exemplu, într-o companie de IT, astfel încât ei să observe cum se realizează un soft, cum se face un suc de mere bio, cum se produce zahărul, cum se produce sarea…

Andreea Daraban: Și de la producție, să ajungem să promovăm produsul, să ajungem pe piață…

Eliza Bogdan: Exact, da. Cum ajungem să vindem produsele respective? Bineînțeles, dacă noi nu știm răspunsul la întrebarea ”cui vindem?”, degeaba avem produsul pe piață pentru că vom da faliment,cu siguranță, în primele luni.

Andreea Daraban: Cum se desfășoară orele de educație antreprenorială la clasa a X-a?

Eliza Bogdan: Nu sunt cadru didactic, dar merg destul de des pe la școli. Sunt invitată să le vorbesc copiilor despre educația antreprenorială, motiv pentru care mai fac și câte o cercetare de piață, aflându-mă acolo. La clasa a X-a, lucrurile se desfășoară în felul următor: orele sunt oferite profesorilor de ramură economică să își integreze sau să își formeze norma pe care o au ei de îndeplinit pe săptămână. Asta nu este neapărat ceva rău, dar ar fi mult mai bine ca acești profesori să fie antrenați în ideea unei educații antreprenoriale adevărate. Unii profesori se descurcă, invită antreprenori, merg în fabrici, adică își dau interesul. Dar mulți dintre ei, din păcate, nu sunt formați în ideea adevărată de a fi antreprenor. Eu consider că nu poți să predai ceva în care nu crezi sau despre care nu ai informațiile necesare din piață. Să știi cu adevărat ce se întâmplă acolo. Un antreprenor dedicat, care are și un background de educație în spate și a terminat poate un doctorat în domeniu, care are pe piață un business sau mai multe business-uri, care este în strânsă legătură cu școlile și cu educația românească, poate să vină și să predea și să facă un curs, poate unul opțional, altceva decât există în școală astăzi.

Andreea Daraban: Ce competențe ar trebui să aibă la final de liceu un elev, în acest domeniu al educației antreprenoriale?

Eliza Bogdan: Să fie realist, să știe să se uite în jurul său și să cunoască din elementele reale care îl înconjoară. Să știe ce înseamnă un buget, ce întrebări să pună ca să afle răspunsurile corecte la ceea ce îl interesează. Să poată să se promoveze. Nu există, să nu știu să mă vând sau să pot să vorbesc corect. Până la urmă, inteligența verbală este un predictor al inteligenței generale. E important să pot să am încredere în mine și să pot să merg pe calea pe care eu îmi doresc, fără ca ceilalți să mă influențeze într-un mod activ. Să știu de unde plec și unde vreau să ajung. Mulți copii care termină liceul nu știu unde vor să ajungă, pentru că în cei 4 ani de liceu au făcut foarte multă română, matematică, engleză… Ceea ce nu este rău, este foarte bine. Dar au nevoie și de elemente ajutătoare care să le deschidă calea spre orientarea în carieră. Educația antreprenorială îi poate ajuta să fie deschiși, să fie mai siguri pe sine, să poată să-și aleagă o cale bună în viață, chiar dacă nu este antreprenoriatul. Dar să poate să își răspundă la niște întrebări de tipul ”Eu pot să fac facultate de economie? Mă ajută cu ceva?”

Andreea Daraban: Avem foarte mulți absolvenți în domeniul acesta. Sunt toți pregătiți pentru a face această facultate?

Eliza Bogdan: Mulți dintre ei se duc pentru că este ceva la îndemână și este comod, fiind influențați și de părinți. Este foarte bine, dar părinții trebuie să știe să ofere consilierea corectă, să spunem. La un moment dat, exista un consilier de carieră în școală. Dacă ar mai exista, nu știu dacă există sau nu în prezent, ar trebui să facă un pic de coaching cu eleviii, cred că ăsta este termenul potrivit. Să le spună ”hai să facem o evaluare, hai să vedem care sunt abilitățile tale, la ce ești tu bun, ce poți să faci? Uite, ești foarte bun vorbitor în public, ce ai putea face mai departe? Poți să deschizi un business ulterior, după facultate? Care este calea ta?”

Andreea Daraban: Ce v-ați propus dumneavoastră prin programul educațional”Junior Antreprenor”? Cum v-a venit această idee? De ce un astfel de program?

Eliza Bogdan: Mi-a venit ideea asta în urmă cu vreo 2 ani, eram în plin studiu la lucrarea mea de doctorat, care este în Marketing Antreprenorial. Sper ca anul acesta să o susțin definitiv. Și bineînțeles că a contribuit și copilul meu, care este foarte activ și foarte dornic să facă bani. Îi plac foarte mult banii și eu apreciez acest lucru. La noi, în familie, banii nu au fost o valoare și cumva regret asta. Mi-am dat seama de acest aspect mult mai târziu. Fără bani, ca valoare, nu poți să te simți bine tu cu tine în societatea în care trăim. E important să punem accent, cât de repede putem, în viața noastră și în viața copiilor noștri și să le arătăm că banii sunt folositori, sunt buni, sunt bineveniți pentru că ne ajută să ne dezvoltăm, să facem cursurile de care avem nevoie, ne ajută în sănătate, ne ajută în fiecare zi să ne construim calea de care avem nevoie. Banii nu sunt răi, așa cum se spune pe la noi prin popor. După ce mi-am deschis un business în HORECA, în orașul în care locuim, mi-am dat seama că e important să revin la catedră. Eu am predat aproape 4 ani la catedra de Marketing și Comunicare în Afaceri la Facultate de Economie și Administrare Afacerilor de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași. Mi-am dat seama că-mi lipsește și aș vrea să mă întorc la copii, dar într-un mod din care eu să pot să le ofer niște informații reale de business, informații din piață și să-i învăț pe ei cum să crească, cum să facă lucrurile bune încă de la început de drum.

Andreea Daraban: Cum arată acest curs? Cui se adresează?

Eliza Bogdan: Eu l-am structurat pe șapte module. În această perioadă suntem în perioada de prezentare a programului, merg prin școli la invitația profesorilor, la invitația directorilor, care au observant acest curs. Este mai degrabă un program de mentorat pentru copii și mergem pe o structură de a dezvolta un produs de la A la Z și cu o vânzare la final de cele șapte module. Vindem produsul pe care noi l-am dezvoltat împreună la clase. Ei lucrează pe grupe, ceea ce le oferă lor și un echilibru cumva în ceea ce privește gândirea critică, înțelegerea în echipă, lucru în echipă cu ceilalți. Foarte mulți copii au o reticență în a lucra împreună cu alții. Mulți dintre ei sunt lideri formatori încă de mici și trebuie să lucrăm cu grijă cu ei, să-i învățăm că și nevoile celorlalți sunt importante și trebuie ascultate. Stima de sine trebuie crescută în cadrul acestor cursuri. Vorbirea în public, de asemenea, este un predictor foarte important pentru ei dacă vor dori să vândă produsul la sfârșit de module. Așa arată proiectul meu.

Andreea Daraban: Se desfășoară în școlile din Iași?

Eliza Bogdan: Se desfășoară în școlile unde am acces. Am un spațiu în care eu îi aștept pe copii să vină. Odată ce mă vor contacta eu, eu voi da detaliile necesare pentru a mă găsi în spațiul respectiv. Școlile de stat nu oferă posibilitatea ca eu să intru în școli. Există o lege care le spune că orele, cursurile, nu se facă contra cost în școală și nici spațiu nu le permite, pentru că știți cam ce problemă există la nivel de spațiu în școlile de stat. Dar școlile private acceptă acest curs și este căutat. Părinții sunt foarte curioși. Nu știu dacă neapărat curiozitatea îi împinge către educația antreprenorială, ci mai degrabă faptul că își doresc să aibă niște copii ancorați în realitate și să facă și ceva care le face plăcere.

Andreea Daraban: Poate să și valorizeze banul într-un anumit fel, adică să pună preț pe ceea ce înseamnă banul ca valoare.

Eliza Bogdan: Am observat cumva că se întâmplă, mai degrabă, în familiile care nu își permit foarte mult. Dar se întâmplă ca acolo, copiii să fie mai răsfățați decât în familiile în care există, poate, oameni de business, unde sunt învățați că banii sunt importanți și trebuie să avem grijă cum îi cheltuim, pentru că e bine să facem mai mulți decât avem. Iar copiii care provin din familii unde nu există educație financiară, educație antreprenorială, au acces mult mai ușor și mult mai facil către a cumpăra ultimul produs ieșit pe piață. Și vedeți de ce e important până la urmă să mergem să facem educație antreprenorială cu ei? Cred că și părinților le-ar prinde bine să vină la un curs, poate demonstrativ. M-aș bucura tare mult dacă am putea să schimbăm paradigma asta a părinților care cred că dacă eu nu am avut, copilul meu poate să aibă tot ceea ce eu nu am avut. Sigur, dar nu cu orice preț. Este important ca cei mici să învețe că banii sunt o energie, banii vin și pleacă, dar cel mai important este să știm cum să îi facem și să-i ținem aproape de noi.

Andreea Daraban: Ce ar trebui să îi învățăm pe copiii noștri acasă pentru a dezvolta un spirit antreprenorial?

Eliza Bogdan: Să-i implicăm cât mai mult în tot ceea ce facem noi. Dacă facem pâine astăzi, să-i implicăm și să le povestim de unde provin toate ingredintele, de unde avem resursele acestea, ce putem face cu produsul final? Să-i implicăm aproape în toate etapele vieții noastre, să le povestim ce facem zi de zi, să cunoască elemente legate de riscuri. Ppentru că și faptul că alegem pe un coleg sau pe altul este un risc pe care noi îl învățăm și este bază din educația antreprenorială. E important de cine ne înconjurăm la școală, pentru a ști cu cine mergem mai departe în viață și ce putem face împreună. Îi povestesc copilului meu, de regulă, cam ce fac în fiecare zi. Ajungem să ne povestim lucruri de bază antreprenorială. Să-i implicăm pe copiii noștri în viața noastră de zi cu zi și să le povestim ce cheltuieli am avut astăzi, ce credit an facut la bancă, să-i învățăm să cunoască elemente din mediul care ne înconjoară și ei să devină foarte atenți.

Varianta audio a interviului:

Eliza Bogdan este specialist în Marketing și Comunicare de Afaceri, cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu. A creat și dezvoltat concepte de business, iar, în prezent, îndrumă studenții și elevii în vederea lansării unui produs sau serviciu pe piață.