StareaEducației: (INTERVIU) Cosmina Teodora Chiuoru, nominalizată la Gala Profesorul Anului din mediul rural 2024: “Cea mai mare provocare cu care m-am confruntat a fost atunci când o fetiță de clasa a VII-a a rămas însărcinată”

Două profesoare din județul Iași se numără printre finaliștii Galei Profesorul Anului din mediul rural 2024, eveniment organizat de Teach for Romania. În total, sunt 22 de finaliști la cele șapte categorii de premiere.

Cele două profesoare din Iași au fost nominalizate la categoria “profesor debutant”, respectiv Cosmina Teodora Chiuoru, profesor la Liceul Teoretic ”Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, comuna Ciurea și la categoria “dezvoltarea abilităților socio-emoționale”, nominalizare primită de Andreea Ursache, profesor la Liceul ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni.

Gala Teach for Romania este programată pe 15 februarie, când vor fi anunțați și câștigătorii.

Invitata colegei noastre, Andreea Daraban, este Cosmina Teodora Chiuoru, profesor de Limba și Literatura română la Liceul Teoretic ”Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași, care a primit nominalizarea la categoria “profesor debutant”.

Andreea Daraban: Cum ați ajuns în această competiție?

Cosmina Teodora Chiuoru: Această nominalizare se datorează în primul rând colegilor mei de la Liceul Teoretic ”Comandor Alexandru Cătuneanu” și în al doilea rând doamnei director care m-a nominalizat la această categorie. Și pentru mine este un motiv de mândrie că am reușit să câștig într-un timp atât de scurt încrederea doamnei director și a colegilor de acolo.

Andreea Daraban: Din ce an profesați?

Cosmina Teodora Chiuoru: Profesez din anul 2021. În primul an de învățământ am fost într-o localitate din comuna Țibana, la Domnița, și acolo făceam naveta, iar ulterior am ajuns aici la Lunca Cetățuii. Nu sunt titulară, însă, doresc să mă titularizez acolo, dar momentan sunt suplinitor.

Andreea Daraban: În ce a constat activitatea dumneavoastră, care v-a adus în postura de candidat la această distincție oferită de Teach for Romania?

Cosmina Teodora Chiuoru: Anul trecut, fiind primul an la Liceul Teoretic ”Comandor Alexandru Cătuneanu”, pe atunci școală gimnazială, am desfășurat foarte multe activități. În principa, mi-am concentrat atenția pe elevii mei din clasa a 8-a fiind, primul meu an de învățământ în care am avut clasa a 8-a și am desfășurat chiar și în perioada grevei generale a profesorilor, foarte multe ore remediale, pentru că mi-am dorit să văd la ei o evoluție și mi-am dorit ca toți să promoveze examenul acesta (n.r. Evaluarea Națională)

Andreea Daraban: În ce au constat aceste activități remediale?

Cosmina Teodora Chiuoru: În primul rând în asimilarea conținuturilor pentru disciplina Limba și Literatura Română. Apoi, aș spune eu, am încercat să-mi motivez elevii, să fiu alături de ei emoțional, pentru că în primul rând, un examen presupune foarte multe emoții și e foarte important, ca profesor, să gestionez emoțiile tuturor. Asta cred eu că e primul pas spre reușită, gestionarea corectă a emoțiilor și empatia față de elevii pe care îi avem în fața noastră. Avem și elevi foarte buni, drept pentru care am reușit, anul trecut, să îi antrenez în foarte multe activități și concursuri, între care și un concurs internațional de creație literară “Universul cuvintelor”, la care am reușit să luăm și două premii, respectiv un premiul 3 și o mențiune. Și, desigur, am reușit și performanța, aș spune eu, să încadrez un elev din clasa a 8-a la olimpiadă, unde s-a descurcat foarte bine și a luat mențiune.

Andreea Daraban: În ceea ce privește Evaluarea Națională, cum s-a finalizat acest examen pentru elevii pe care i-ați coordonat anul trecut?

Cosmina Teodora Chiuoru: Aș spune chiar foarte bine. Și acum îmi scriu elevii pe whatsapp că le este dor de mine și asta mă bucură cumva, îmi dă foarte multă energie. Cea mai mare notă a fost 9,90. Au fost câteva note sub cinci, însă acolo rezultatul acesta aș spune că este mai mult din cauza factorului emoțional. E foarte greu să reușim, ca profesor, să ducem un elev de la un nivel scăzut, de patru, să-l ducem la nivelul de cinci, în condițiile în care, poate acasă, nu are această susținere și este nevoit după orele de școală să muncească sau să facă diferite activități pentru a se întreține sau a-și întreține familia.

Andreea Daraban: Sunt mulți astfel de elevi în această situație?

Cosmina Teodora Chiuoru: Nu pot să spun că predomină, ceea ce este un lucru îmbucurător. Însă aș spune că sunt destui. Și astfel de elevi necesită, în primul rând, o atenție emoțională pe care noi trebuie să le-o dăruim. Avem și elevi care provin dintr-un astfel de mediu și care reușesc la școală să se concentreze atât de bine încât acasă își desfășoară activitatea și a doua zi vin cu lecția dobândită dinainte, din ziua precedentă. De asemenea, avem și elevi de etnie rromă și din păcate fetele de etnie rromă nu sunt lăsate să vină la școală. Însă, anul acesta, în calitate de dirigintă la clasa a 6-a pot spune că am reușit să aducem la școală, pentru început, două fete de etnie rromă, care frecventează zilnic cursurile și ulterior, de luna trecută, am reușit să aducem la școală și o a treia fată, care era la al treilea an de abandon școlar.

Andreea Daraban: Câți copii de etnie rromă sunt la dumneavoastră în clasă? Aveți o statistică?

Cosmina Teodora Chiuoru: La mine la clasă sunt șase copii de etnie romă, dintre care patru fete. Trei vin la școală, pe o alta nu reușim să o aducem. Ne străduim din răsputeri, dar nu sunt doar factori care depind de noi. Băieții vin la școală pentru că ei conștientizează ce importanță are școala în dobândirea permisului. Ăsta e principalul motiv pentru care vin. Dar reușim să îi integrăm în activitățile noastre. Ce este foarte greu este să reușim ca ceilalți elevi să îi perceapă ca fiind colegii lor. Iar asta reușim doar datorită activităților pe care le facem și datorită unei comunicări eficiente între elevi.

Andreea Daraban: Care este cea mai mare provocare cu care v-ați confruntat în acești ani de când predați Limba și Literatura Română?

Cosmina Teodora Chiuoru: Cred că cea mai mare provocare a fost când o fetiță din clasa a 7-a a rămas însărcinată. La clasa a 7-a și fetele și băieții trec printr-o altă ipostază. Mi se pare că merg într-un fel de “Utopia”, în care văd totul roz. Și a fost foarte greu să reușesc să o conving că statutul ei va fi în funcție de cum își modernizează și cum își distribuie activitățile la momentul acesta. Am reușit în cele din urmă să o aducem la școală și cred că a fost un lucru pozitiv.

Andreea Daraban: Acestea sunt adevărate provocări pentru un profesor, destul de dificil de gestionat…

Cosmina Teodora Chiuoru: Și anul acesta am avut o altă provocare. Eu am și clasa a 9-a, și elevii, la clasa a 9-a, din păcate, tind spre o stare predominantă de tristețe. Am observat un astfel de elev chiar în primele săptămâni de școală, când ei, în mod normal, ar trebui să fie într-o stare de bucurie pentru că au terminat cu examenul și cu stresul. Un elev era foarte trist la ore. Nu reușea să se afirme și chiar dacă îl numeam, el vorbea foarte, foarte încet. Nu reușeam să deslușesc ceea ce se întâmplă. Iar din discuție, în discuție am reușit să capăt de la el această încredere și mi-a mărturisit că de fapt el trăiește modul acesta din cauza unor probleme din familie. De asemenea, acum văd elevul acela foarte bine integrat în clasă, răspunde și cred eu că și acest lucru a fost o mare provocare.

Andreea Daraban: Care credeți că sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un profesor pentru a putea gestiona astfel de cazuri, pentru a crea o atmosferă plăcută la oră, pentru a atrage copilul spre disciplina pe care o predă?

Cosmina Teodora Chiuoru: În primul rând, consider că unui profesor nu trebuie să-i lipsească energia, trebuie să fie energic, pentru că fiecare elev are nevoie de noi și de starea pe care noi o transmitem. Apoi trebuie să fie empatic. Elevul trebuie să știe că acel profesor îi poate fi și un sprijin, pentru că și ei sunt la rândul lor o individualitate umană, adică și ei au nevoie de sprijinul nostru, au nevoie să discute cu cineva. Apoi trebuie să fie un profesionist în ceea ce privește conținutul pe care îl predă. Trebuie să capete încrederea elevilor și nu în ultimul rând, un bun consilier, pentru că foarte mulți profesori, chiar și în calitate de diriginte, trebuie să remedieze diverse situații dificile între ei și diverse situații tensionate atât între ei, cât și între ei și părinți.

Andreea Daraban: Sunteți foarte tânără și la început de drum și sigur că plină de energie. Eu sper din tot sufletul să vă mențineți această energie pe tot parcursul carierei dumneavoastră, pentru că într-adevăr e nevoie de astfel de oameni. Ați avut însă momente când ați dorit să renunțați?

Cosmina Teodora Chiuoru: Nu. Vă zic sincer, nu am avut niciun moment în care mi-am dorit să renunț. Eu mi-am dorit să fiu profesoară încă din liceu, când la fiecare oră de Limba și Literatura Română o admiram pe doamna mea profesoară de română și mereu mă gândeam ”așa voi face și eu”. Pentru că pentru mine, dânsa a fost principalul mentor care m-a determinat să intru în învățământ și nu am regretat nicio clipă această alegere, chiar dacă au fost multe provocări, multe zile în care am fost obosită psihic și multe nopți în care adormeam cu gândul că o activitate trebuie foarte bine pusă la punct să aibă o reușită.

Andreea Daraban: Cât timp vă ia să vă pregătiți pentru a doua zi?

Cosmina Teodora Chiuoru: De obicei, folosesc cu foarte multă perseverență timpul din vacanțele școlare și weekend-urile. De exemplu, chiar săptămâna aceasta este Ziua Internațională a Lecturii și tema de anul acesta este ”banda desenată”. Am început pregătirea pentru această activitate cu două săptămâni înainte, deoarece trebuia să adun benzi desenate, care să fie potrivite nivelului de vârstă pentru fiecare elev, de la clasa a 5-a până în clasa a 9-a. Trebuie să pregătesc cât mai multe activități în care să integrez toți elevii, pentru că asta e foarte important, ca fiecare să se simtă important și valoros la școală. Anul trecut, am sărbătorit prin lecturarea textelor narative, textelor epice și am citit o altă lectură care i-a făcut pe copii să conștientizeze cât de norocoși sunt: ”Războiul care mi-a salvat viața”. Le-a plăcut foarte mult și observ asta pentru că cei de anul trecut, care erau a 7-a, anul acesta la Evaluarea Națională, foarte mulți corelează, la exercițiul 9, cu ”Războiul care mi-a salvat viața”. Și într-adevăr, este o reușită și pe plan profesional, pentru că i-am făcut să conștientizeze cât de importantă este o lectură și pentru parcursul lor în ceea ce privește pregătirea pentru examen.

Andreea Daraban: Citesc copiii?

Cosmina Teodora Chiuoru: Da, chiar sunt foarte fericită că citesc. La început am inițiat dorința aceasta ca ei să citească printr-un test de lectură pe care îl dădeam la două săptămâni. Însă, ulterior am făcut și diverse proiecte prin care să verific lectura. De asemenea, avem în fiecare zi ”știrile zilei” în care ni se prezintă paginile care au fost citite, iar la clasa a 5-a avem ”calendarul de cititor” prin care premiem cititorul lunii. Elevii primesc fie un puzzle, fie o cană, fie o pușculiță, un obiect care să le fie util, iar asta îi determină să citească și mai mult. Am avut luni în care elevii au citit chiar și 1500 de pagini, iar acestea nu au fost doar scrise acolo au fost și prezentate de ei.

Andreea Daraban: Care sunt proiectele dumneavoastră viitoare?

Cosmina Teodora Chiuoru: Îmi propun, în special anul acesta, să reușesc să antrenez mai mulți elevi la olimpiade și la concursuri, să-i fac să se afirme și să conștientizeze valoarea pe care ei o au. Apoi îmi propun să desfășor a doua ediție a proiectului “O carte donată, o bibliotecă salvată”, un club de lectură pe care la fel îl am la a doua ediție, care va dura de data aceasta 7 zile și în care sper să fac și o mini-excursie, ca o șezătoare literară în care ei să împărtășească ce le aduce această activitate de a citi, care este magia pe care ei o simt atunci când citesc. Și aș dori să participăm și la festivalul-concurs ”Ce de idei în cărți”, în care ei trebuie să pregătească, pe diferite secțiuni, câte un proiect, un poster sau o machetă cu scena reprezentativă a unei cărți.

Andreea Daraban: În ce a constat acest proiect al dumneavoastră ”O carte donată, o bibliotecă salvată”?

Cosmina Teodora Chiuoru: Fiecare clasă trebuie să adune câte cărți pot ei să aducă. Menționăm că trebuie să fie cărți din bibliografia școlară și clasa câștigătoare sau elevii, care au reușit să aducă cele mai multe cărți, au primit, de exemplu anul trecut, o petrecere surpriză. Anul acesta ne-am gândit ca premiul să fie un tort, pentru că dulciurile prind foarte bine la elevi. Toate cărțile pe care ei le aduc vor fi semnate pe prima filă cu numele donatorului. Acest lucru le-a plăcut foarte mult. Anul trecut am avut o reușită a proiectului, fiind la prima ediție, am reușit să adunăm peste 100 de volume. Nu avem foarte multe volume la școală, dar anul acesta, când îi îndemn către o lectură, îi văd cum aleargă la bibliotecă și folosesc volumele respective.

Andreea Daraban: Practic, cărțile adunate le-ați donat bibliotecii școlii?

Cosmina Teodora Chiuoru: Da, sunt pentru biblioteca școlii noastre.

Andreea Daraban: Anul acesta, va fi a doua ediție, iar clubul de lectură de 7 zile ce în ce constă?

Cosmina Teodora Chiuoru: În prima zi avem activități în care ne cunoaștem între noi, micii comandori, micii cititori le zic eu și fiecare trebuie să spună pe ce se focusează ei atunci când aleg o carte și astfel fac un schimb de experiență în ceea ce privește acest univers al lecturii.

Andreea Daraban: Faceți acest club doar cu elevii de la clasă sau cu toți elevii din școală?

Cosmina Teodora Chiuoru: Cu toți elevii din școală. Nu am făcut o departajare de tipul acesta. Și ultima zi a clubului de anul trecut a fost ziua lor preferată. A fost ziua în care am organizat o vânătoare de comori în Grădina Botanică din Iași. Comorile, sigur au fost cărți, și lor le-a plăcut foarte mult că au găsit acele cărți.

Andreea Daraban: De unde aveți toate aceste fonduri necesare pentru a organiza astfel de concursuri?

Cosmina Teodora Chiuoru: Primul factor care mă ajută foarte mult îl reprezintă fondul școlii. Apoi organizăm diferite activități. De exemplu, am avut un târg de toamnă la care elevii au vândut produse specifice și de asemenea, din sumele obținute cumpărăm cărți sau diferite obiecte pentru activități. Și nu în ultimul rând, părinții care ne ajută. Și e foarte important să simțim susținerea aceasta din partea lor, ne motivează.

Varianta audio a interviului:

(Radio Iași/ Andreea Daraban)