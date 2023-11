StareaEducației (INTERVIU) Voluntar FILIT: ”Recomand oricui să încerce voluntariatul. Cred, sincer, că oricine poate să încerce și oricine poate să-și găsească fericirea în această activitate.”

Ecourile Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași încă reverberează în mintea și sufletele celor care au luat parte și anul acesta la evenimentul de anvergură care reunește scriitori, traducători, profesioniști din domeniul cărții.

Și la această ediție, care s-a desfășurat în perioada 18-22 octombrie, au fost peste 100 de evenimente. În 5 zile au avut loc discuții cu autorii la Casa FILIT, dialogurile din fiecare seară de pe scena Teatrului Național Vasile Alecsandri, întâlnirile cu scriitorii în școli, Noaptea alba poeziei.

Cu siguranță, organizatorii proiectează deja viitoarea ediție a FILIT, iar voluntarii rememorează cele 5 zile intense pe care le-au trăit și la această ediție.

Despre ei vorbim astăzi, despre inima verde a festivalului, așa cum au fost supranumiți de organizatorii FILIT. Mulți dintre tinerii care contribuie la buna desfășurare a festivalului sunt liceeni pasionați de literatură. Fiecare dintre ei are un rol foarte bine definit în cadrul FILIT.

Valentin Ajităriții a fost unul dintre voluntarii care au făcut parte din echipa ce s-a ocupat de invitați, iar Ștefan Bandalac a coordonat echipa de voluntari de la Casa FILIT. Cei doi i-au acordat un interviu colegei noastre, Andreea Daraban.



Andreea Daraban: Valentin este elev în clasa a XII-a la Colegiul “Economic Administrativ” din Iași, iar Ștefan este elev în clasa a XI-a la Liceul „Mihai Eminescu” din Iași. Începem cu Valentin. Înțeleg că tu ai făcut parte din echipa care a însoțit scriitorii. Ce scriitor ai însoțit și cum a fost experiența de anul acesta, pentru că este al doilea tău an la FILIT.

Valentin: Anul acesta am însoțit-o pe doamna Jozefina Komporaly, traducător britanic, pe doamna Magda Cârneci, scriitoare de poezie, pe doamna Iulia Badea Guéritée, de la Consiliul Francez și pe domnul Alex Tocilescu. Anul acesta a fost o experiență desăvârșită. Oamenii cu care am lucrat au fost mai mult decât interesanți, niște oameni foarte bine puși la punct, cu care am reușit să împart foarte multe experiențe. Am aflat foarte multe despre ei și am descoperit că, la finalul zilei, chiar și scriitorii sunt oameni, deși noi îi vedem poate uneori, ca liceeni, ca pe niște ființe care știu mult mai mult decât noi, care gândesc într-un alt mod decât noi nu. De asemenea, am avut oportunitatea și să lucrez cu mulți alții, deoarece m-am ocupat și de traducătorii FILIT.

Andreea Daraban: Ce te-a determinat să vii spre FILIT? Mi-ai povestit că nu este prima ta activitate de voluntariat. Ai mai avut și alte activități de acest gen, în alte domenii. Totuși, către FILIT, ce te-a determinat să vii?

Valentin: Către FILIT am fost determinat să vin deoarece, mereu, de la o vârstă destul de fragedă, dat fiindcă festivalul deja are o anumită vechime, observam acest festival. Și în 2022, imediat ce s-a făcut call –ul de voluntari, am primit această informație. Eu atunci eram mult mai înclinat spre fotografie. Eu sunt și fotograf în timpul liber. Am aplicat pentru un loc în echipa de fotografi, dar anul trecut nu am fost acceptat acea echipă. Totuși, mi s-a oferit o oportunitate pe echipa de invitați și am fost la fel de fericit și am acceptat această oportunitate. Mi-a plăcut mult mai mult decât dacă aș fi fost pe echipa de fotografi, iar anul acesta mi s-a confirmat încă o dată acest lucru.

Andreea Daraban: Asta pentru că ai intrat în contact direct cu scriitorii, ai aflat lucruri despre viața lor, i-ai cunoscut mai îndeaproape, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă erai, poate, în echipa de fotografi.

Valentin: Da, nu ar fi fost aceeași conexiune. Pe lângă asta, FILIT a fost unul dintre festivalurile care m-au maturizat foarte mult, unul dintre voluntariatele în care am avut ocazia să cunosc niște oameni incredibili și să lucrez cu ei și să am niște conversații pe care nu le-aș fi putut avea în alte circumstanțe.

Andreea Daraban: Cum se derulează selecția voluntarilor? Poate ne spui tu, Ștefan, cum are loc această selecție.

Ștefan: Se postează un formular pe paginile de socializare, pe instagram, pe facebook. Este un formular unde te prezinți: nume, prenume, vârstă, liceul din care provii, experiența de voluntariat, care contează, de cele mai multe ori, pasiunile. Pentru că vorbim de FILIT,vorbim de pasiunea de a citi, de a fi interesat de scriitori, de traduceri, pentru că este și un festival de traduceri, totodată.

Andreea Daraban: După ce se completează acest formular, ce se întâmplă?

Ștefan: Este o perioadă în care aștepți, în care speri să fii luat în echipa de anul respectiv. După ce se termină selecția, care se realizează de oamenii de la Casa Muzeelor, primești un e-mail sau un apel în care ți se spune dacă ai fost acceptat sau nu, iar ulterior se prezintă detalii despre rolul nostru în festival.

Andreea Daraban: După ce intri în această echipă, ți se repartizează rolul pe care urmează să-l ai sau poți tu opta pentru o anumită echipă?

Ștefan: În formular selectezi din ce echipă ai vrea să faci parte și ai varianta de a pune opțiunea principală. Există și o opțiune secundară în caz că organizatorii trebuie să redistribuie oamenii în funcție de necesitățile lor.

Andreea Daraban: Să revenim la tine, Valentin. Cum decurge o zi din viața unui voluntar FILIT care însoțește un scriitor?

Valentin: Asta presupun că depinde de la voluntar la voluntar. Începeam cu telefoanele pentru echipa noastră de șoferi, care mereu răspundeau și stabileam orele la care să plecăm cu invitații. Ulterior, comunicam invitaților ora la care mașina urma să fie jos, în fața hotelului, și ora la care trebuia să mă întâlnesc eu cu ei.

Andreea Daraban: Ce a fost cel mai greu pentru tine anul acesta, în cele 5 zile de festival?

Valentin: Aș zice că nu am avut probleme dificile, dar am avut situații interesante. Cum am spus, am avut evenimente cu un număr mai mare de invitați, și nu vorbesc de una sau două persoane,ci de 7, respectiv 13, dacă nu mă înșel și a fost foarte interesant să îi adun dimineața pe toți când aveau evenimente, fie la Casa Pogor, fie la Casa Muzeelor. Era interesant să încerc să aflu unde trebuie să meargă fiecare, pe cine trebuie să însoțesc…

Andreea Daraban: Cum te-a ajutat pe tine experiența aceasta de voluntar?

Valentin: Anul acesta am cunoscut niște persoane foarte interesante pentru mine. A fost încă un an în care am aflat extrem de multe lucruri, mi s-au deschis deschis foarte multe căi pentru viitor și am aflat inclusiv că s-ar putea să am o pasiune pentru jurnalism. FILIT-ul este un festival la care nu vin numai scriitori, ci și jurnaliști, traducători, oameni care mai au tangențe cu acest domeniu. Am învățat foarte multe de la ei.

Andreea Daraban: Ștefan, ai coordonat echipa voluntarilor de la Casa FILIT. Care a fost cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat în această calitate de coordonator?

Ștefan: Cred că cea mai mare problemă, aș putea spune, a fost mâncarea foarte bună care venea (râde). Uneori existau acele momente de pauze mai lungi decât ar fi trebuit să fie, dar mereu le scoatem la capăt și rezolvam problemele.

Andreea Daraban: Și pentru tine este al doilea an de când participi la FILIT în calitate de voluntar. Ce te-a determinat să intri în această echipă?

Ștefan: De când am intrat în clasa a IX-a, profesoara de limba română mi-a inspirat cumva pasiunea asta pentru lectură. Înainte de clasa a IX-a citeam, ce-i drept, doar că nu citeam cu la fel de multă plăcere sau nu citeam la fel de mult cum citesc acum. Doamna profesoară m-a inspirat și în present citesc foarte mult.

Andreea Daraban: Și cred că și festivalul a contribuit la acest aspect.

Ștefan: De anul trecut, din primul meu an când am realizat că vin scriitori pe care i-am citit și pe care îi admiram pentru ce au scris, am zis că e o șansă foarte mare pe care n-ar trebui să o ratez și am făcut tot posibilul să ajung la festival.

Andreea Daraban: Cum se numește doamna ta profesoară de limba română?

Ștefan: Doamna Monica Iosub, căreai vreau să-i mulțumesc pe această cale.

Andreea Daraban: Ce trebuie să facă voluntarii la Casa FILIT? Cu ce se ocupă ei acolo?

Ștefan: Voluntarii din Casa FILIT trebuie să se ocupe, în principal, de bunul mers al lucrurilor în cort, stau la standul de informații și oferă informații tuturor persoanelor care întreabă despre autori, despre anumite evenimente, despre locațiile în care se desfășoară festivalul. Trebuie să organizăm atelierele, să pregătim materialele pentru atelierele care să țin în cort, ateliere de traducere, ateliere de exprimare, Noaptea Albă a Poeziei.

Andreea Daraban: La cât începea programul tău dimineața și cam la ce oră se finaliza?

Ștefan: Dimineața ajungeam pe la 8:30 -9:00. Prima tură de dimineață dura până la ora 16:00, dar uneori se mai întindea, uneori programul era mai scurt. Depindea foarte mult de activitatea din cort și de cerințele care erau la momentul respectiv.

Andreea Daraban: Există și un instructaj pe care îl primiți înainte de a începe FILIT? Coordonatorii voluntarilor vă explică ce aveți de făcut, nu?

Valentin: Da. Fiecare echipă are un instructaj separat, făcut pentru departamentul respectiv. Cum probabil și la echipa lui Ștefan s-a făcut unul pentru Casa FILIT, noi am avut unul specific. Cum trebuia să luăm invitații de la aeroport, unde să-i ducem, să le oferim sacoșele invitaților, să ne ocupăm de bunăstarea acestora și să ne asigurăm că mereu ajung la evenimente.

Andreea Daraban: Dintre scriitorii de anul acesta cu care ai interacționat, de care ți-a plăcut cel mai mult?

Valentin: Nu cred că aș putea să aleg unul preferat, dar unul dintre oamenii care m-au surprins cel mai mult a fost domnul Roberto Merlo. Mi-a plăcut mie ca personalitate extrem de mult. Este un traducător din Italia.

Andreea Daraban: Ștefan, ție ce ți-a plăcut cel mai mult din această experiență, trăită ca voluntar la FILIT?

Ștefan: Cred că discuția cu Markus Zusak, pe care am avut-o în zona de interviuri. Am fost să iau un interviu pe cartea Hoțul de cărți.

Andreea Daraban: Pentru cine era interviul?

Ștefan: Pentru mine. Am luat cartea și l-am rugat să semneze. Cred că impresara lui a observat câte notițe, câte adnotări aveam pe carte. Markus Zusak a fost foarte impresionant, pentru că m-a întrebat, mai întâi, dacă am studiat pentru școală cartea și inițial așa am pornit. Am făcut-o la clasă, însă puține adnotări erau pentru clasă, propriu-zis, cele mai multe erau pentru mine. Și am explicat asta.

Andreea Daraban: Cum ți s-a părut Markus Zusak? L-ai văzut la Serile FILIT? Ai avut ocazia să-l asculți?

Ștefan: L-am ascultat pe live-ul de pe facebook, n-am avut ocazia de a merge la teatru. Per total, și din impresia pe care mi-a făcut-o în spate, la interviuri, mi se pare un om foarte blând, un om care ar vrea să discute cu oricine, care e deschis să discute orice fel de subiect. E un om foarte simpatic, cu care ai vrea să petreci cât mai mult timp. Prezența lui îți dă o energie foarte bună.

Andreea Daraban: Cu ce alt scriitor ai mai stat de vorbă și cine ți-a mai intrat la suflet dintre invitații de anul acesta?

Ștefan: Am avut ocazia să stau de vorbă cu un autor foarte așteptat de public, cu domnul Eric Emmanuel Schmitt . Am luat și autograf. Am avut patru cărți pentru care am avut autograf. Deși vorbea doar franceză și limba mea franceză nu pot spune că este cea mai bună, am reușit să purtăm un mic dialog și la fel, a fost cumva impresionat că aveam atât de mult adnotări la o vârstă, după cum ar spune el, fragedă. Și asta pentru că lumea care citește cărțile sale e puțin mai trecută prin viață, cu mai multe experiențe. Nu se aștepta să vadă atâtea notări și a fost plăcut surprins când a văzut că cineva, cumva, a înțeles ce a vrut să spună prin cărțile sale.

Andreea Daraban: Așadar, momente deosebite pe care le-ai trăit la FILIT, dar bănuiesc că în toate experiența asta au existat și momente care nu ți-ai dori să se repete. Există un astfel de moment?

Ștefan: Acum, că stau să mă gândesc, nu cred că ar fi ceva negativ. Dar cumva nu poți să oprești oboseala care se adună peste cele 5 zile de festival. Dar merită. Și aș repeta experiența FILIT în fiecare an până, nu știu, o să ajung un bătrân cu barbă albă, lungă.

Andreea Daraban: Voi ați mai făcut activități de voluntariat și în altă parte. Ștefan, unde ai mai activat?

Ștefan: Am fost voluntar în cadrul Serile Filmului Românesc, am fost la Classics, Hangariada, Rocanotherworld, Romanian Mental Health Film Festival

Andreea Daraban: Valentin, tu in ce alte domenii ai mai activat ca voluntar?

Valentin: Am activat doi ani pentru Serile Filmului Românesc, ca fotograf. Am activat 2 ani ca voluntar pentru Neversea. Anul acesta a fost primul an în care am fost voluntar pentru Electric Castle. Și anul acesta m-am mai ocupat și de evenimentul Sinestezia, împreună cu colegii de la Industrii Creative.

Andreea Daraban: Așadar, sunteți foarte implicați amândoi în activitățile de voluntariat. Cu ce vă ajută pe voi aceste activități? Vă ajută în ceea ce privește dezvoltarea voastră personală sau și într-o carieră ulterioară?

Ștefan: Eu vreau să urmez medicina și consider că aceste experiențe de voluntariat mă ajută să cunosc foarte multe tipologii umane pe care o să le întâlnesc în următorii ani, fie pacienți, fie colegi. Și cred că aceste evenimente mă pregătesc foarte mult pentru viața care urmează și pur și simplu, pe lângă avantajul ăsta, mă bucur pentru că ajung să cunosc foarte mulți oameni, din diferite domenii.

Valentin: Pentru mine, aceste voluntariate mă ajută extrem de mult pe plan personal. Voluntariatul la Serile Filmului Românesc m-au ajutat foarte mult în experiența mea de fotograf, dar în general m-au ajutat să mă măturizez și să dezvolt modul meu de gândire și modul meu de a percepe lumea. Inițial, voiam să studiez psihologia. Pentru mine mereu a fost fascinantă firea umană și acest festival, aceste voluntariate, în care făceam parte dintr-un grup extrem de larg de oameni, ajungeam să cunosc extrem de multe tipologii umane și să obțin într-un fel experiență. Dar în timp am realizat că nu asta este chemarea mea neapărat și am realizat că mi-ar plăcea mult mai mult media digital sau foto- jurnalismul. Am învățat mult mai multe decât mă așteptam de la diferiți oameni, fotografi, jurnaliști care mi-au oferit experiențele lor de viață și în același timp mi-au deschis noi căi pe care pot să le urmez.

Andreea Daraban: Încheiem dialogul nostru de astăzi cu câteva recomandări pe care le-ați face voi tinerilor care doresc să ajungă voluntari FILIT, de exemplu.

Ștefan: În primul rând, recomand să urmărească paginile FILIT, vorbim de instagram, tik-tok, facebook și să urmărească acel call de voluntari care se face undeva la finalul lunii august, de obicei și să se înscrie, chiar dacă nu au experiență. Se face cumva o organizare pentru a avea atât voluntari cu experiență, cât și voluntari care să capete experiență, pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Dacă ajung la FILIT, chiar dacă nu au un autor preferați, chiar dacă nu sunt pasionați de literatură, să asculte ce vorbesc acei autori, pentru că s-ar putea să devină pasionați, atât de autorul care vorbește, cât și să descopere alți autori la fel de plăcuți cum e cel de pe scenă.

Valentin: Recomandarea mea este să nu aibă emoții și pur și simplu să încerce, pentru că la finalul zilei asta este cel mai important, să dăm o șansă fiecărui lucru. Nu contează echipa în care vor ajunge sau mediul în care vor lucra. Vor descoperi că este ceva plăcut la FILIT. Echipele sunt mai mult decât un ansamblu de oameni cu același scop. Echipa noastră, cel puțin, se simțea mult mai mult ca pe o mașinărie bine unsă, ca pe o familie, pentru că toți lucram unii cu alții. Mereu când avea unul nevoie de ajutor, se găsea cineva să-l ajute. Mereu era legătura asta strânsă între noi, chiar dacă eram niște oameni care poate nu ne cunoșteam de anul trecut sau pur și simplu nu ne cunoșteam. Am ajuns să ne cunoaștem foarte bine și să lucrăm împreună din pasiunea pentru voluntariat și pentru literatură. Așa că recomand oricui să încerce voluntariatul. Am cunoscut inclusiv voluntari de 58 de ani. Cred, sincer, că oricine poate să încerce și oricine poate să-și găsească fericire în chestia asta.

Varianta audio a interviului: