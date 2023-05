(FOTO/AUDIO) Forța materiei lichide surprinsă în lucrări de pictură, grafică și artă video

Joi seara, a avut loc, la Galeria Borderline Art Space din Iași, vernisajul expoziției artistului Gregor Eldarb, o fascinată îmbinare între știință și artă. Ioana Soreanu a realizat un reportaj.

Galeria Borderline Art Space din Iași găzduiește o expoziție de pictură, grafică și artă video, semnată de Gregor Eldarb, intitulată “Turbulențe pe un canal”.

“Constituirea lichidă a modernității instituie metafora lichidității ca fundament al organizării societății”, citim în prezentarea de pe pagina de Facebook a galeriei.

Fuziunea dintre știință și artă este metoda găsită de artsitul de origine poloneză, dar care a studiat și locuiește acum la Viena, pentru a exprima această metaforă. Experimentul științific a însemnat un proces laborios cu efecte artistice deosebite:

Una din termenele expoziției este reflecția în fluide și sunt diverse abordări despre modul în care imaginile sunt reflectate în diverse materiale. Și sunt trei medii, sunt picturile care sunt constructiviste, făcute pe o suprafață neagră și foarte grafice. Una dintre lucrările video e făcută de mine în Bruxelles, când am avut acolo o rezidență, acum 5 ani, și unde suprapun elemente ale arhitecturii, imagini de acolo. Al doilea video este cel mai recent pe care l-am făcut. E inspirat din modul în care funcționează fluidele și pentru această lucrare am construit un obiect care seamănă cu o sculptură, un fel de bazin în care am pus vopsea neagră și pigmenți argintii care reflectă imaginile, a citat un cercetător care a făcut genul acesta de experimente. E un exemplu despre modul în care folosește știința și o combină cu arta pentru a realiza experimente din care rezultă aceste noi lucrări.

Forța materiei lichide reprezintă obiectul fascinației pentru Gregor Eldarb care transpune această forță în lucrările expuse la Galeria Borderline Art Space. Curatorul expoziției, Cristina Moraru, cadru didactic la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași:

Expoziția se constituie în jurul tensiunilor, turbulențelor și a reflecțiilor impredictibile pe care Gregor le explorează atât la nivelul lucrărilor video, cât și în picturile sale și în lucrările grafice. Gregor Eldarb este interesat de impredictibilitatea materiei. Materia lichidă are o forță, o forță care poate că nu este intuitiv receptată la nivelul unei suprafețe line, însă la nivelul turbulențelor pe care Gregor le explorează în lucrările sale, materia lichidă acaparează, cumva, deține controlul suprafeței pe care o conține.

Galeria Borderline Art Space din Iași a devenit neîncăpătoare la vernisajul acestei expoziții care va rămâne deschisă până pe 22 iunie.

(Radio Iași/ FOTO copertă: afiș, Facebook Borderline Art Space)