Directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry: „…Iași are dinamismul unui mare oraș din România.”

Institutul Francez din Iași continuă proiectele prin care se implică în viața orașului. Directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry a vorbit, într-un interviu acordat Ioanei Soreanu, despre câteva dintre proiectele pentru anul acesta.

Ioana Soreanu: Domnule Vincent Henry, sunteți directorul Institutului Francez din Iași, din toamnă. Am remarcat că vorbiți foarte bine limba română. Cum ați învățat?

Vincent Henry: Bine, foarte, foarte bine este mult spus din punctul meu de vedere, fiindcă n-am învățat niciodată limba română cu un profesor, într-o România structurată. Întâmplător, am avut în viața mea profesională mai multe sejururi în diferite orașe unde se vorbește română. Primul oraș unde am fost în contact cu limba română era Chișinău.

Ioana Soreanu: Ați stat doi ani la Chișinău.

Vincent Henry: Am stat doi ani la Chișinău, exact, fiindcă am lucrat doi ani pentru Alianța Franceză din Chișinău. După asta, am stat o perioadă destul de lungă la București, unde am lucrat pentru Agenția Universitară a Francofoniei. Am plecat în Franța înapoi și, mai recent, am stat câțiva ani la Cluj, unde am lucrat pentru Universitatea Babeș-Bolyai.

Ioana Soreanu: Cum v-ați adaptat la Iași, mai ales în urma acestor experiențe, Cluj, București…

Vincent Henry: Pentru mine, Iași a fost o descoperire. Era un oraș unde trecusem cumva în mai multe ocazii, mai ales în drum spre Chișinău, unde am păstrat legături puternice. Prin anii 2000 aveam o prietenă aici care a lucrat la Universitatea ”Alexandru Ion Cuza” și am făcut un sejur scurt de câteva zilei. Dar, era un oraș puțin cunoscut pentru pentru mine. Clar că am citit mult în cărți de istorie despre Iași, și așa mai departe. Dar, intim, personal, nu prea știam orașul. Așa că am avut timp să descopăr în aceste câteva luni, nu destul, fiindcă este muncă, unde se lucrează foarte mult și am avut foarte mult de învățat și am descoperit încă parțial, aș spune, orașul, fiindcă pentru mine, se poate descoperi, se poate simți un oraș, dacă avem timp să ne plimbăm pe jos, să ne pierdem. Și asta, din păcate, încă nu am avut timp să fac asta. Dar, oricum, am descoperit un oraș care este nu numai un oraș cultural, dar este un oraș care are un avânt foarte mare. Știam că în alte orașe, București, Cluj, de pildă, se spune că Iașul este un pic în spate și așa mai departe… Asta nu am simțit deloc, dimpotrivă, pentru mine, Iași are dinamismul unui mare oraș din România, un mare oraș universitar și asta se vede în dinamismul economic care se datorează calității oamenilor, mai ales a oamenilor tineri, bine pregătiți care sunt aici și am văzut un oraș mare din România cu același trend față de celelalte orașe comparabile din țară.

Ioana Soreanu: Institutul Francez a fost întotdeauna foarte prezent în viața Iașului, foarte implicat în foarte multe domenii, poate mai ales în cel cultural. Ați identificat niște domenii în care ați vrea să implicați mai mult Institutul Francez, în timpul mandatului dumneavoastră?

Vincent Henry: Da, fiecare director vine cu idei noi și are, în același timp, obligația, practic, se păstrează o tradiție a ce s-a făcut înainte. Și, într-adevăr, la Institutul Francez din Iași s-a făcut foarte mult. Este o instituție foarte bine identificată în oraș, toată lumea știe despre Institutul Francez, ce face, ce a făcut Institutul Francez. În același timp, prima obligație este să păstrăm aceste legături, să le întărim, să le modernizăm, poate. Dar, poate să deschidem și piste noi de colaborare.

Ioana Soreanu: La ce vă gândiți?

Vincent Henry: Ne-am gândit la o relație mai aprofundată nu numai cu mediul cultural, dar și cu mediul asociativ, mă gândesc mai ales la ONG-uri pe anumite subiecte care sunt abordate din ce în ce mai mult de către Institutul Francez din România. Și subiectele acestea ar fi, de pildă, mediul, sportul care este și un mod de a contacta un public, de a influența, care mi se pare extrem de important. Deci, prin cultură, vrem să înțelegem o cultură în sens poate mai larg.

Ioana Soreanu: De Crăciun ați avut un eveniment, o prezentare a producătorilor locali.

Vincent Henry: Da.

Ioana Soreanu: Este un mod de a încuraja zona aceasta.

Vincent Henry: Da, este, pentru Institutul Francez din Romania este foarte important fiindcă este un mod de a produce, un mod de a consuma, care este de viitor. Fiindcă acești oameni de la ”Gust de Iași” sunt oameni pasionați, sunt oameni foarte angajați în ceea ce fac, în privința calității produselor, în privința voineței de a păstra o tradiție locală și de a produce rezonabil din punct de vedere ecologic. Practic, a fost prima asociație cu care m-am întâlnit în Iași și imediat, am găsit o cale de cooperare între noi. Și gastronomia face parte din cultură, deci, erau absolut bine veniți la noi. Precizez aici că ei au oferit acest bufet la Institutul Francez. Noi pur și simplu am găzduit și am vrut să-i promovăm ce fac toți producătorii din această asociație.

Ioana Soreanu: Dați-ne câteva repere, principalele evenimente pentru anul acesta pe care intenționează să le organizeze Institutul Francez.

Vincent Henry: Avem foarte multe evenimente pe care le organizam noi și evenimente care vor fi susținute de către Institutul Francez. Am avut, de pildă, Seara Franco-Germană unde am lansat o serie de filme, francez și german, care vor rula la Palatul Braunstein, până în aprilie. La fiecare două săptămâni, va fi un film francez, un film german, care ne-au fost oferite de către postul de Televiziune Arte. Acesta este un prim eveniment care va dura în timp. Vineri, 3 februarie, avem cu un partener nou care este Cafeneaua ”Acaju”, un prim concert a unui artist care se numește ”La Chica”. Este o franceză de origine venezueleană care cântă în spaniolă și în franceză și vrem să deschidem cu acest partener, cu Cafeneaua ”Acaju”, o serie de concerte despre scena nouă franceză de muzică. În martie, vom avea mai multe evenimente legate de Luna Francofoniei și printre ele, va fi ”Festivalul de Film Francez”, între 16-20 martie.

Ioana Soreanu: Unde îl organizați?

Vincent Henry: Va fi organizat la Institutul Francez, va fi organizat la Acaju și sperăm, ca și în anii trecuți, vom fi parteneri și cu Cinema Ateneu. Alt eveniment pe care vrem să-l menționăm, poate legat de grija asta pentru mediu, vrem să organizăm cu, de pildă, Societatea Ornitologică din România – Iași, Asociația “Salvăm Codrii Iașilor”, o experiență de… numim asta „sciences participatives”. Deci, vrem să trimitem oameni interesați, mai ales tineri, să descopere fauna, flora care este în oraș, în parcuri mari, gen Copou, în Grădina Botanică, în zonele cele mai verzi din Iași. Colectăm imagini, observații și aceste poze, observații vor fi analizate de către specialiști. Așa funcționează știința, prin observația de bază care este analizată mai departe. Dar, este mai ales o operațiune pentru a sensibiliza oamenii la mediul încojurător chiar într-un mediu urban cum este Iașul. Sunt evenimente legate de benzi desenate la care ne-am gândit. Vom găzdui aici un mare scriitor, autor de benzi desenate care se numește Benoît Peeters, care are o operă numită “Les Cites Obscures”, și, pentru prima dată, un album din această serie va fi tradus în română și îl primim și vom discuta cu el, cu niște specialiști despre orașul din viitor, care este tema centrală a operei lui.