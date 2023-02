(AUDIO) Mircea Onofriescu: “Ce se face în România (n.r. în privința tehnicilor de fertilizare in vitro) se face la același nivel cu cele mai mari clinici din Europa, din America sau din Japonia”

Statisticile arată o scadere a populației în țările europene. Potrivit datelor Recensământului 2022, populația rezidentă a României a scăzut la puțin peste 19 milioane de locuitori. Față de recensământul anterior, din 2011, România a pierdut 1,1 milioane de locuitori.

Pentru a încuraja natalitatea Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a modificat Programul Național de Fertilizare In Vitro 2022-2023, relaxând condițiile astfel ca mai multe cupluri să poată beneficia de aceste proceduri.

Un interviu de Ioana Soreanu:

Ioana Soreanu: Condițiile în care se acordă sprijinul pentru procedurile de fertilizare in vitro au fost modificate. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea a anunțat, cu prilejul semnării “Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității”, că Executivul va deconta cu 15.000 de lei pe an aceste proceduri. Cererile pot fi depuse online încă din decembrie 2022. Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, este invitat în studioul nostru de radio. Domnule profesor, aș vrea să începeți prin a explica importanța acestui program și a modificărilor aduse.

Mircea Onofriescu: Deci, este o realizare deosebită a Guvernului și a Ministerului, pentru că s-a ajuns la această situație de modificare și de îmbunătățire a Programului național pentru susținerea cuplurilor infertile, pentru că, din nefericire, România era pe ultimul loc la nivel de comunitate europeană în susținerea acestor cupluri infertile. Practic, se plătea o jumătate din costul unei proceduri de fertilizare in vitro și noi, ca specialiști și ca societăți profesionale, am făcut demersuri de mulți ani ca să fie susținute aceste cupluri infertile, mai ales că există o iarnă demografică, o scădere a populației României, așa cum o confirmă toate datele statistice. Și, deci, această extindere și creștere – ca număr și ca susținere financiară a cuplurilor infertile – este o realizare cu totul și cu totul deosebită, considerăm noi, ca specialiști în domeniu. Începând cu 5 decembrie 2022, deci în perioada ultimei luni din anul 2022, 2.500 de cupluri au beneficiat de această susținere financiară, iar pentru anul 2023, sunt acordate fonduri pentru susținerea a 10.000 de proceduri de fertilizare in vitro. Este vorba de asigurarea unei sume de 15.000 de lei, 5.000 pentru medicație și 10.000 pentru procedurile medicale.

Ioana Soreanu: Sub ce formă sunt acordate?

Mircea Onofriescu: Sunt niște vouchere și o altă noutate este că de acest program pot să beneficieze și femeile singure, care au probleme de infertilitate prin utilizarea spermei de la donator, se pot înscrie în aceste programe, dar, bineînțeles, procurarea spermei de la donatori… sunt niște costuri care sunt extra costuri față de cele pe care le suportă, în general, aceste cupluri. Încă un lucru care vreau să subliniez este faptul că această înscriere se face în ordinea primul sosit, este primul care beneficiază de aceste… (n.r. vouchere). Dosarul, care cuprinde nu un număr impresionant de documente, poate fi, așa cum spuneați, online, trimis la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar poate fi trimis și în format pe hârtie.

Ioana Soreanu: Aș vrea să revenim, ca să fie foarte clar. Voucherele acestea sunt două, da?

Mircea Onofriescu: Sunt două vouchere: unul care asigură partea medicală, de 5.000 de lei, și este o sumă care acoperă cu prisosință necesitățile pentru marea majoritate a situațiilor. Există și cupluri care, având o vârstă mai înaintată… pentru că extinderea s-a făcut până la 45 de ani, deci beneficiază cupluri cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani… Deci, 5.000 de lei se obțin pe un voucher sub formă de card, care poate fi folosit în farmaciile acreditate, pentru că numai un anumit număr de farmacii pot beneficia de participarea la acest program, iar o sumă de 10.000 de lei – este un voucher pe hârtie care ajunge la clinicile acreditate și specializate în tehnicile de reproducere umană asistată. Aceste clinici și farmaciile, practic, se găsesc pe site-ul Ministerului.

Ioana Soreanu: Câte proceduri pot fi decontate pe an?

Mircea Onofriescu: Vor fi – pentru anul 2023 – este susținerea financiară pentru 10.000 de proceduri, iar un cuplu poate beneficia, înscriindu-se la acest program, de până la trei cicluri de fertilizare in vitro. Dar trebuie să precizăm de la început care sunt procedurile acoperite ca tehnică medicală, pentru că, din nefericire, există o multitudine de alte manevre medicale sau tehnici de laborator care nu sunt acoperite de aceste vouchere. Spre exemplu, diagnosticul genetic preimplantațional este una dintre aceste situații. O altă situație, tehnicile prin care poate fi recoltată sperma de la nivelul testicular, prin biopsii testiculare, care sunt niște tehnici puțin mai laborioase și niște tehnici care reprezintă niște costuri suplimentare și care trebuie acoperite de cuplurile respective. Un alt aspect care nu este acoperit este crioconservarea gameților, a ovocitelor, a spermatozoizilor, a embrionilor. Se practică curent, în momentul de față, pentru că după un ciclu de fertilizare in vitro, se obțin mai mulți embrioni. Recomandările sunt să se transfere, de preferat, un singur embrion, pentru evitarea sarcinilor multiple care determină numeroase complicații medicale, iar ceilalți embrioni pot fi crioconservați. La fel, există situații în care cuplurile recurg la crioconservarea spermei sau crioconservarea ovocitelor. Deci, aceste tehnici moderne și care se utilizează frecvent în momentul de față nu sunt acoperite de aceste vouchere. Dar, indiscutabil, suportul pentru cuplurile infertile este cu totul și cu totul remarcabil și, practic, noi ajungem să ne comparăm cu celelalte țări vecine nouă – vorbesc de Serbia, de Ungaria, de Bulgaria, deci țări vecine nouă, care aveau niște programe mult mai elaborate și mai consistente pentru susținerea cuplurilor infertile.

Ioana Soreanu: Cuplurile care au mai aplicat la alte programe finanțate din fonduri publice cu același scop se pot înscrie în acest program?

Mircea Onofriescu: Nu, cele care au beneficiat de un alt program privind obținerea unei sarcini pentru tratamentul fertilității nu se pot înscrie. Pe site-ul Ministerului, există toate instrucțiunile și toți pașii care trebuie de urmat pentru realizarea dosarului, care se trimite, așa cum am spus, online, sau poate fi trimis pe adresa de poștă a Ministerului. Aceste dosare sunt analizate de către personalul Ministerului și cuplul respectiv sau femeia care apelează la aceste tehnici primește un mail sau o informație pe telefon cu numărul de înregistrare de care beneficiază. Ulterior, va obține voucherul pentru medicamente și, respectiv, voucherul pentru procedurile medicale. Clinica respectivă la care s-a înscris pacienta respectivă va face toate demersurile, pentru că există un număr de analize care trebuie efectuate pentru partenerii care beneficiază de aceste tehnici de fertilizare și, practic, se asigură medicația… și embriotransferul este decontat de acest program și, în plus, și monitorizarea sarcinii în primele etape ale evoluției. Obligația cuplului este de a informa și în momentul nașterii. Deci, va exista o bază de date a copiilor născuți prin aceste tehnici de fertilizare in vitro prin acest program național. Spre deosebire de vechiul program, cetățenii trebuie să aibă domiciliu în România, să fie plătitori de asigurări de sănătate. Este o altă condiție, femeia să fie cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani. Trebuie să existe o recomandare a unui specialist în medicină reproductivă și tehnici de reproducere umană asistată, care să susțină existența diagnosticului de infertilitate și necesitatea apelării la acest tip de investigații și proceduri medicale. Suntem bucuroși că putem să ajutăm un număr mult mai mare de cupluri pentru a-și realiza visul mult dorit – obținerea unui copil sănătos și care reprezintă o minune a naturii și o satisfacție deosebită, atât pentru familie, dar și pentru medicii și cadrele medicale care sunt implicate. Practic, ce se face în România se face la același nivel cu cele mai mari clinici din Europa, din America sau din Japonia.

Ioana Soreanu: Domnule profesor Mircea Onofriescu, vă mulțumesc pentru prezența la Radio Iași și pentru toate aceste detalii pe care ni le-ați oferit.

Mircea Onofriescu: Și eu mulțumesc și mă bucur că Radio Iași, în continuare, face emisiuni pe teme medicale, pentru că este absolut necesar să se discute mult mai mult despre problemele medicale pentru a exista informații absolut necesare pentru populația din România, pentru că, din nefericire, în continuare, nivelul de educație sanitară este foarte scăzut și tot timpul vorbim să se introducă educația sanitară în școli și regret că nu s-a reușit acest lucru. Eu sper că se va ajunge la o colaborare între Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății să se facă educație sanitară în școli, pentru că este absolut necesar.